Ramoneska to kurtka, którą każda z nas powinna mieć w swojej szafie. To bowiem idealna kurtka na wiosnę i jesień, czyli sezon przejściowy, gdy robi się chłodniej, ale mrozy jeszcze nam nie dokuczają. Świetnie nadaje się co noszenia na co dzień, ale można ją też wykorzystać jako narzutkę do sukienki.

Wiele z nas ma jednak problem, bo do niedawna większość ramonesek była po prostu krótka i dla pań o ciut większych biodrach nie było to komfortowe. Na szczęście teraz na czasie są bikery i dłuższe modele, które świetnie komponują się z modnymi w tym sezonie biker boots. Czarne, czekoladowe, bordowe - tylko od ciebie zależy, na którą opcję się zdecydujesz. Skórzana ramoneska na jesień 2025 nie będzie zatem problemem. Wybrałam 5 dłuższych modeli z popularnych sieciówek.

1. Kurtka bomberka ze sztucznej skóry - Zara

Ta bomberka to ciekawy wybór dla pań, które cenią sobie eleganckie modele, ale jednocześnie chciałyby dodać sobie pazura. Jest nieco oversize'owa, ma ściągacz w pasie i zwykły, prosty zamek przez środek. Doskonale pasuje do jeansów typu flare czy klasycznych skinny jeans, ale też dobrze będzie wyglądać w zestawieniu z krótką spódnicą - np. sztruksową, która jest hitem tej jesieni. Bomberkę w Zarze możemy kupić za 199 zł.

2. Skórzana kurtka typu biker - Reserved

To mój numer 1 na tej liście. Ma cudowny, bardzo modny kolor ciemnobrązowy. Do tego jest delikatnie poprzecierana, dzięki czemu przypomina nieco modele vintage. To idealna opcja dla wszystkich fanów biker style, ale też kobiet, które nie boją się stawiać na swoim - podkreśli bowiem ich charakter. Taka kurtka w Reserved kosztuje 599,99 zł.

3. Krótki trencz z efektem skóry - Zara

Panie, które nie przepadają za kurtkami, również znajdą opcje dla siebie. Ten krótki trencz przypomina właśnie dłuższą kurtkę, a jest znacznie bardziej elegancki. Posiada kołnierz z klapami oraz pasek do przewiązania w talii. Długie rękawy są natomiast wykończone mankietami. Ma modny ciemnobordowy odcień i świetnie pasuje do karmelowych oraz brązowych stylizacji. Czerń też będzie się z nim dobrze komponować. Błyszczący efekt skóry sprawi, że nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie. O ile oczywiście zdecydujesz się na ten model za 299 zł.

4. Skórzana kurtka biker - Mango

Ta kurtka, choć niby jest w bikerowym stylu, to i tak największa klasyka na naszej liście. To bowiem tradycyjna ramoneska, czarna, prosta i ze srebrnymi zamkami. Jeżeli cenisz sobie zatem uniwersalne, ponadczasowe elementy garderoby, będzie dla ciebie idealnym wyborem. Pasuje i do spodni, i do sukienki. Kupisz ją w Mango za 199 zł.

5. Skórkowa kurtka oversize - Mohito

Na koniec kurtka z efektem skóry, która może równie dobrze zastąpić marynarkę. To elegancki model dla wszystkich fanek stonowanych stylizacji, które lubią tego typu ramoneski, ale nie chcą z nimi przesadzać. Ta kurtka ma oversize'owy krój, posiada wysoki kołnierz, a zapinana jest na zamek i zatrzaski. Kosztuje 219,99 zł.

Skórzana ramoneska na jesień 2025 - inspiracje

Taka dłuższa skóra to idealny wybór na jesień. Doda pazura każdej stylizacji, a można ją nosić naprawdę niemal do wszystkiego - i do spodni, i do spódnicy, a nawet do sukienki. Znalazłam 3 inspiracje na jesienne outfity z dodatkiem tego typu nakrycia wierzchniego. Która z tych opcji tobie przypadnie do gustu?