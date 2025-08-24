Jeansy stały się już uniwersalnym elementem garderoby i na dobre rozgościły się w trendach. Każda z nas ma swój ulubiony fason tego typu spodni. W ostatnich sezonach królowały wszelkiego rodzaju rozszerzane nogawki - dzwony, szwedy, wide leg - te modele jeansów modelują sylwetkę i wydłużają nogi, więc mają wiele zwolenniczek. Niemal każda z nas ma jednak w swojej szafie też parę dobrze znanych nam rurek, do których mamy sentyment. Przede wszystkim tych w wersji skinny, które wyglądają jak druga skóra. Mamy dla was dobrą wiadomość. Skinny jeans wracają do łask i będą hitem jesienią i zimą 2025.

Reklama

Skinny jeans wracają do łask - będą hitem jesienią i zimą 2025

Skinny jeans to rodzaj spodni, który charakteryzuje się bardzo obcisłym krojem - od samej góry, aż po nogawki. Przypominają nieco drugą skórę i są tak samo obcisłe jak legginsy. Właśnie dlatego stanowią idealną bazę do wielu stylizacji - zarówno tych eleganckich, jak i sportowych.

Ten model spodni doskonale komponuje się ze szpilkami i marynarką. To bardzo biznesowe zestawienie, na które warto postawić do pracy. Skinny jeans będą jednak też świetnie wyglądać w połączeniu ze sneakersami i np. kurtką jeansową lub wełnianą kamizelką, która także będzie hitem jesieni i zimy 2025.

3 modele skinny jeans, na które warto zwrócić uwagę

Choć ostatnio w trendach królowały szerokie nogawki, popularne sieci sklepów nie zrezygnowały z oferowania swoim klientkom skinny jeans. Ten model jest na tyle uniwersalny, że nie wychodzi z mody, a w tym sezonie przeżyje swój renesans. Wybrałam 3 modele, które są uniwersalne i będą dobrą bazą do wielu stylizacji.

1. High rise super skinny jeans 720™ - Levi's

Skinny jeans marki Levi's, choć obcisłe, świetnie modelują sylwetkę. Wysoki stan wysmukla talię i sprawia, że nogi wyglądają na dłuższe. Ten model podkreśla pośladki i jest odporny na wszelkie zniekształcenia. Spodnie są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych, ale najbardziej uniwersalne to te czarne. Aktualnie są w promocji i kosztują 324,90 zł.

High rise super skinny jeans 720™ - Levi's, Fot. materiały promocyjne, levi.com

2. Spodnie damskie Alani strech dark denim - Łukasz Jemioł

Niezwykle wygodne i polecane są spodnie od Łukasza Jemioła. W kolekcji projektanta znalazł się model Alani. To spodnie z elastycznego jeansu w klasycznym denimowym kolorze. Są uniwersalne i ponadczasowe, więc z pewnością posłużą ci przez wiele sezonów. Aktualnie kosztują 833 zł.

Spodnie damskie Alani strech dark denim - Łukasz Jemioł, Fot. materiały promocyjne, jemiol.com

3. Jeansy skinny z wysokim stanem - Mango

Skinny jeans od Mango to bawełniane spodnie w jeansowym stylu. Mają prosty krój i są dopasowane, a do tego posiadają wysoki stan, który modeluje sylwetkę. To klasyczny model, który świetnie będzie komponował się zarówno w eleganckich, jak i sportowych stylizacjach. Tego typu jeansy w Mango kosztują 149,99 zł.

Reklama

Jeansy skinny z wysokim stanem - Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Inspiracje do noszenia skinny jeans

Tego typu spodnie są na tyle uniwersalne, że pasują do wszystkiego. Warto jednak wiedzieć, z czym je zestawić, aby prezentować się modnie i szykownie. Dlatego znalazłam 5 inspiracji na stylizacje, w których bazą są skinny jeans. Wybierz swój ulubiony outfit.