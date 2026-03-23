Zamszowa kurtka z Reserved to jeden z tych elementów garderoby, które wiosną 2026 błyskawicznie przyciągają uwagę i nadają stylizacjom modowego charakteru. Łączy w sobie estetykę retro z nowoczesnym minimalizmem, a podobny fason podpatrzyłam na tegorocznym Paris Fashion Week. Miękka faktura zamszu oraz ciepły odcień brązu sprawiają, że to doskonała alternatywa dla klasycznej ramoneski czy trencza. Jest bardziej subtelna, ale jednocześnie potrafi "zrobić" cały look.

Tak wygląda zamszowa kurtka z Reserved

Zamszowa kurtka z Reserved wyróżnia się krótszym, lekko pudełkowym fasonem, który kończy się w okolicach bioder i w naturalny sposób podkreśla talię. Nie jest przesadnie dopasowana, ale też nie ma typowo oversizowej wielkości, dzięki czemu dobrze układa się na sylwetce i nie zaburza proporcji. Jej forma jest prosta i nowoczesna, co pozwala łatwo dopasować ją zarówno do codziennych, jak i bardziej dopracowanych stylizacji.

Na uwagę zasługuje również kolor – ciepły, karmelowo-brązowy odcień, po który wciąż chętnie sięgamy wiosną. To barwa niezwykle twarzowa i uniwersalna, dobrze komponująca się z jasnymi beżami, złamaną bielą, a także z klasyczną czernią czy denimem.

Całość dopełnia miękka, przyjemna w dotyku faktura materiału, która wizualnie ociepla stylizację i nadaje jej bardziej luksusowego wykończenia. Efekt końcowy jest bardzo spójny, a kurtka wygląda lekko i stylowo.

Jej cena to 199,99 zł, a dostępne są rozmiary od XS do XXL.

Zamszowa kurtka z Reserved, Fot. mat. prasowe Reserved

Do kogo będzie pasować zamszowa kurtka?

Zamszowa kurtka z Reserved to model, który dobrze odnajdzie się w szafach wielu z nas, niezależnie od typu sylwetki czy stylu ubierania. Dzięki swojej długości i proporcjom świetnie podkreśla talię, co szczególnie docenią osoby o figurze klepsydry, ale równie dobrze sprawdzi się u osób o bardziej prostych kształtach, którym doda kobiecych proporcji.

To jednak nie tylko kwestia figury, ale też modowych preferencji. Ten model będzie idealny dla osób, które lubią wyraziste akcenty i chcą nadać stylizacjom charakteru. Sprawdzi się również u tych, które na co dzień wybierają delikatne, romantyczne ubrania. W zestawieniu ze zwiewną sukienką stworzy ciekawy kontrast, przełamując jej lekkość i dodając całości bardziej zdecydowanego wyrazu. Z kolei w prostych, minimalistycznych stylizacjach stanie się elementem, który przyciąga wzrok i nadaje całości modowego sznytu.

Jak stylizować zamszową kurtkę wiosną 2026?

Wiosną 2026 zamszowa kurtka z Reserved świetnie odnajduje się w trendach inspirowanych stylem boho i estetyką lat 70., ale równie dobrze wpisuje się w nowoczesny minimalizm. Można ją nosić w zestawieniu ze zwiewnymi sukienkami maxi, gdzie tworzy modny kontrast między lekkością tkanin a bardziej strukturalnym okryciem. Taki look wygląda nonszalancko, ale jednocześnie bardzo stylowo.

Jeansowe spodnie i koszula zestawione z zamszem tworzą warstwową stylizację o modowym, miejskim charakterze. Dla fanek prostoty świetnym rozwiązaniem będzie zestawienie jej z białą koszulą i klasycznymi spodniami, gdzie to właśnie kurtka gra główną rolę i nadaje całości wyrazu.

Nie można też pominąć stylizacji inspirowanych paryskim szykiem, w których liczy się naturalność i niewymuszona elegancja. Wystarczy prosty T-shirt, dobrze skrojone jeansy i baleriny, by uzyskać efekt stylizacji, która wygląda jak z ulic Paryża. Zamszowa kurtka idealnie wpisuje się w ten klimat, dodając całości subtelnej elegancji.

Czytaj także: