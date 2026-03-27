Moda wyraźnie skręca w stronę wyrazistych kolorów, ale wciąż w formach, które dobrze znamy. Dlatego biker jacket wraca, tylko w odświeżonej wersji – bardziej dopasowanej, podkreślającej sylwetkę i mniej „rockowej”, a bardziej miejskiej. To "bezpieczny" trend: bazuje na klasyce, ale daje efekt świeżości. Właśnie dlatego model z Mohito przyciąga uwagę – łączy znany fason z kolorem, który natychmiast podkręca styl.

Czerwona kurtka biker z Mohito

Model z Mohito to kurtka typu biker w głębokim, czerwonym odcieniu, z lekko połyskującej skóry ekologicznej. Ma podwyższony kołnierz, zapięcie na zamek i zatrzaski oraz subtelne marszczenie u dołu, które optycznie modeluje talię. Dwie kieszenie boczne są praktyczne, ale nie zaburzają linii. Rozmiary od 32 do 42 pozwalają dobrać dopasowanie bliżej ciała. Cena 199,99 zł przy tej jakości wykończenia wypada bardzo korzystnie, szczególnie jak na ubranie, które „robi całą stylizację”. Zwłaszcza, że to cena promocyjna. Standardowo kosztowała 279,99 zł, co jest również najniższą ceną sprzed 30 dni.

Czerwona kurtka biker z Mohito, Fot. mat. prasowe Mohito

Dlaczego właśnie teraz nosimy czerwone biker jackets?

Powrót do wyrazistych kolorów to efekt zmęczenia minimalizmem w wersji „total beige”. Czerwień, podobnie, jak kobalt, wchodzi do codziennych stylizacji jako kontrolowany mocny akcent. Nie dominuje całej garderoby, ale skupia uwagę.

Biker jacket wpisuje się w estetykę effortless chic: zakładasz ją do prostych rzeczy i stylizacja jest gotowa. To też echo lat 90. i 2000., kiedy skórzane kurtki były podstawą miejskiego stylu, tylko dziś są bardziej dopracowane w kroju.

Jak ten fason wygląda na sylwetce?

Kurtka biker z Mohito dzięki marszczeniu na dole i lekko skróconemu fasonowi podkreśla talię i buduje proporcje sylwetki typu klepsydra. Dobrze wygląda u osób o prostszej linii bioder, bo dodaje im krągłości w odpowiednim miejscu. Sprawdzi się też przy sylwetkach z szerszymi ramionami – wysmukla je przez dopasowanie w pasie.

Mniej korzystna może być dla sylwetek o bardzo krótkim tułowiu, bo skrócony fason może optycznie jeszcze bardziej skracać proporcje. W takim przypadku lepiej zestawić ją z wyższym stanem spodni lub spódnicy.

Tak stylizujemy czerwoną biker jacket wiosną

Najprostszy sposób to zestawienie jej z klasycznymi, prostymi jeansami i białym T-shirtem – kurtka gra tu główną rolę i nie potrzebuje konkurencji. W wersji bardziej biurowej dobrze wygląda z czarnymi spodniami o prostej nogawce i mokasynami, gdzie przełamuje formalność.

Na weekend warto iść w kierunku miękkich dzianin: jasny sweter, granatowe jeansy i sneakersy. Czerwień dodaje energii, ale całość nadal wygląda swobodnie. To ubranie, które pozwala osiągnąć efekt „ubrałam się dobrze” bez długiego kombinowania.

Choć kolor może wydawać się odważny, sam fason jest ponadczasowy. Biker jacket wraca regularnie, zmienia się tylko jego interpretacja. W tej wersji mamy połączenie klasyki z trendem sezonowym, co czyni ją rozsądnym zakupem. Jeśli szukasz jednej rzeczy, która odświeży twoją szafę i jednocześnie nie wyjdzie z mody po jednym sezonie, ten model spełnia oba warunki – szczególnie biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości.

Czytaj także: