Nie ma nic gorszego niż kreacja na jedną okazję. Dlatego warto, aby sukienka na Walentynki 2026 była na tyle uniwersalna, że będziemy w stanie założyć ją nie tylko na randkę z ukochanym, ale także na co dzień - np. na spacer po parku czy do biura. Wybrałam 5 modeli tego typu sukienek, które nadadzą się na wiele okazji. To opcje z popularnych sieciówek, ale też kreacje polskich marek - w różnych cenach. Znajdź model idealny dla siebie - tylko od ciebie zależy, czy wybierzesz długą, romantyczną maxi w kwiaty, ponętną czerwoną sukienkę z marszczeniem, czy może wersję retro w urocze kropki.

1. Czarna sukienka maxi w kwiaty - idealna dla niepoprawnej romantyczki

Marka Naree pochodzi z Krakowa, ale dziś cieszy się coraz większą popularnością w całym kraju. Ma bowiem w swoim asortymencie elementy garderoby o bardzo dobrej jakości, które świetnie sprawdzają się na różne okazje - zarówno te bardziej eleganckiej, jak i niezobowiązujące.

W kolekcji marki znalazła się zjawiskowa kreacja maxi w kwiaty - Rimma Dark Garden. Przypomina mi nieco sukienkę, którą moja mama nosiła w latach 90. Nic więc dziwnego, że natychmiast skradła moje serce. Ta sukienka jest niesamowicie romantyczna i cudnie modeluje sylwetkę. Będzie się świetnie prezentować w zestawieniu ze szpilkami i czerwonymi ustami na walentynkowej randce. Warto jednak połączyć ją też z kowbojkami i ramoneską, tworząc stylizację do biura lub na kawę z przyjaciółką.

Czarna sukienka maxi w kwiaty Naree, Fot. materiały prasowe, Naree

Taką sukienkę teraz na stronie Naree możecie kupić w promocyjnej cenie - za 199 zł. To jednak nie koniec walentynkowych propozycji marki. Jeszcze przed świętem zakochanych w sklepie pojawią się wyjątkowe produkty dedykowane właśnie temu dniu. To romantyczne sukienki, eleganckie koszule, a także urocze T-shirty i bluzy. Ale nie to jest w nich najistotniejsze.

Wraz z ruszeniem kampanii będzie miało miejsce wydarzenie specjalne „Psialentynki” - kameralne spotkanie wspierające adopcję psów z krakowskiego schroniska. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na zwierzaki. Bo jak walentynki, to miłość także do naszych czworonożnych przyjaciół.

2. Czrwona sukienka maxi - walentynkowa klasyka w najlepszym wydaniu

Czerwień i walentynki idą w parze. Jeżeli zatem sięgniesz po kreację w tym kolorze, możesz mieć pewność, że twój ukochany będzie nią zachwycony. Mnie w oko szczególnie wpadł model dostępny w sieci sklepów Mango. To piękna kreacja maxi w głębokim odcieniu czerwieni, która doskonale będzie komponować się z eleganckimi dodatkami i czerwoną szminką.

Czrwona sukienka maxi z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

Sukienka posiada drapowanie, które dodaje jej elegancji, ale też cudnie modeluje sylwetkę. Dzięki temu nie musisz się obawiać, że po walentynkowej kolacji obowiązkowo zakończonej deserem twój brzuszek będzie uwydatniony.

Luźne ramiona i dół sukienki dodają jej niezobowiązującego charakteru. Dzięki temu będzie pasować także do botków na obcasie i marynarki lub klasycznych trampek czy sneakersów i kurtki jeansowej. W takim wydaniu świetnie sprawdzi się na spacer, a nawet na spotkanie biznesowe. Koszt kreacji to 319,99 zł.

3. Drapowana siateczkowa sukienka - randka w wersji retro

Styl retro jest bardzo kobiecy i romantyczny. Świetnie zatem nadaje się na walentynkową randkę. A idealny model kreacji o tym klimacie znalazłam w sieci sklepów H&M. To drapowana sukienka z siateczki w grochy. Ma długość maxi i modny ciemnobrązowy kolor, ale jeśli to nie twoja barwa, dostępne są także dwie inne wersje kolorystyczne - oliwkowa oraz burgundowa. Wszystkie w cenie 164,99 zł.

Drapowana siateczkowa sukienka retro z H&M, Fot. materiały prasowe, H&M

Gdy wyobrażam sobie idealną randkę, widzę siebie z rozwianymi włosami w kabriolecie u boku ukochanego. Do tego sukienka w kropki i duże okulary retro - no i oczywiście czerwień ust. Ale spokojnie, spokojnie, to nie musi być od razu filmowa scenografia. Sukienka w kropki retro świetnie sprawdzi się także podczas romantycznej kolacji przy świecach. Wystarczy dopasować do niej szpilki zapinane na kostce i złotą biżuterię.

Najlepsze w tej kiecce jest to, że... po walentynkach śmiało można założyć ją do biura. W zasadzie nie potrzebujemy żadnych specjalnych dodatków. Co do butów, tu również mamy dowolność - taka kreacja będzie się doskonale komponować zarówno z obcasami lub białymi czółenkami w stylu retro, jak również z mokasynami, balerinami czy sportowymi trampkami.

4. Bordowa sukienka w kwiaty z wiskozy - bez zobowiązań w klimacie Y2K

Jeśli jesteś fanką klimatu z lat 2000., ta kreacja będzie dla ciebie idealna. Marka Ochnik ma w swoim asortymencie długą, bordową sukienkę z wiskozy, która w dodatku teraz jest objęta promocją i kosztuje jedyne 99,90 zł. To obcisły model, który co prawda niewiele wybacza, ale prezentuje się naprawdę ponętnie - z pewnością zadasz szyku na walentynkowej randce.

Bordowa sukienka w kwiaty z wiskozy marki Ochnik, Fot. materiały prasowe, Ochnik

Kreacja ma print w kwiaty. Jest zwężana ku dołowi i nie posiada rękawów. Opina się na biodrach, podkreślając krągłości sylwetki. Dlatego też warto zestawić ją z butami na obcasie, aby wydłużyć nogi i tułów. Świetnie jednak będzie się prezentować także z kozakami na słupku. Na górę warto zarzucić oversizową marynarkę.

Kluczowe tu będą także dodatki. Postaw na długie kolczyki, które wydłużą szyję oraz zjawiskową, ogromną bransoletę. Do tego niewielka kopertówka i odpowiednia stylizacja walentynkowa gotowa. A jeśli chcesz dodać kreacji niezobowiązującego szyku, aby założyć ją np. na spotkanie z przyjaciółką, zdecyduj się na mokasyny i ramoneskę.

5. Wełniana mała czarna - dobra na każdą okazję

Na koniec zawsze bezpieczna opcja - mała czarna. W przypadku tak kultowej i uniwersalnej kreacji istotna jest jednak jakość. Aby dobrze się prezentowała, ważne, żeby była wykonana z dobrego materiału. Dzięki temu świetnie wpisze się w klimat szafy kapsułowej i posłuży ci przez lata.

Idealny model w swoim asortymencie ma marka COS. Co prawda kosztuje 550 zł, ale za taką jakość warto zapłacić. To bowiem sukienka mini z wełną merino. Ma klasyczny krój w kształcie klepsydry, dzięki czemu pięknie opina się tu, gdzie trzeba i ukrywa np. szersze biodra. Podkreśla jednak zjawiskowo nogi, więc warto ją zestawić z butami na obcasie.

Wełniana mała czarna COS, Fot. materiały prasowe, COS

A jakie jeszcze dodatki do niej dobrać? Na to już każda z nas ma swoje sposoby. Wszystkie bowiem posiadamy ulubione triki na stylizowanie małej czarnej. Dzięki temu możemy nadać kreacji indywidualny charakter i sprawić, że w walentynkowy wieczór nasz ukochany nie będzie umiał oderwać od nas wzroku.

