Dobrze skrojone spodnie wykonane z jakościowego materiału to must have w szafie każdej kobiety. Taki element garderoby można nosić na wiele sposobów, nie tylko w wersji eleganckiej, ale i odsłonie casualowej - w towarzystwie sportowych butów i klasycznego T-shirtu. Każda z tych opcji wygląda świetnie, ale pod 1 warunkiem - spodnie muszą idealnie leżeć i dobrze znosić pranie oraz prasowanie, a taki właśnie model można teraz dorwać na wyprzedaży w Reserved. Ten fason pasuje do każdej sylwetki i pięknie nosi się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

Spodnie z wełną za mniej niż 100 zł

Przeglądając końcówkę wyprzedaży w Reserved nasze oczy przyciągnęły spodnie z wełną o klasycznym kroju z wyższym stanem i poszerzaną nogawką. Ten model ma absolutnie genialny skład, bo mamy tu 50% wełny i 50% wiskozy, co daje gwarancję jakości i komfortu na lata oraz praktyczności. Równie interesujący jest sam fason, bo mamy tu poszerzane nogawki z kantem, a w nich przydatne kieszenie i piękne wykończone zapięcie na zamek i haftki.

Wszystko to tworzy spodnie ponadczasowe, które posłużą w szafie przez długie lata i nigdy nie wyjdą z mody. Ich kolor również jest bezpieczny i łatwy do stylizowania, bo mamy tutaj jasny brąz, idealny pod codzienne outfity z bielą, brązem, szarościami i czernią. Taki odcień pięknie wygląda również z modnym w tym sezonie kobaltem oraz klasycznym głębokim granatem.

Jeśli więc szukacie jednych spodni, które będą pasowały do wszystkich ubrań, który już macie w szafie, to ten produkt jest bardzo mocnym kandydatem. Warto zwrócić na niego uwagę, tym bardziej, że teraz jego regularna cena 239,99 zł spadła do 89,99 zł. Taka niska kwota za tak wysoką jakość jest świetną okazją, która nie zdarza się często.

Jak nosić beżowe spodnie wide leg?

Spodnie z wysokim stanem i szeroką nogawką pasują właściwie do wszystkich typów sylwetek, bo tuszują to, co trzeba i robią świetne proporcje. Ich kolor również jest bardzo wdzięczny i wielofunkcyjny, bo pasuje niemal do wszystkich klasycznych barw, takich jak biel, beż, szarość, brąz czy odcienie niebieskiego. A jeśli już o niebieskim mowa, doskonałą parą dla takich jasnobrązowych spodni będzie błękitna koszula wpuszczona w środek. Może być zarówno gładka, jak i w drobne prążki, a obie opcje doskonale zagrają z karmelowymi spodniami i skórzanym brązowym paskiem.

Innym pomysłem na ponadczasową stylizację może być zestawienie beżowych spodni z gładkim topem i długim płaszczem w tym samym kolorze. Najlepiej sprawdzi się tu czerń lub granat, a dla przełamania całości warto dorzucić sportowe buty. Jasne sneakersy sprawią, że cały look nabierze lekkości i stanie się idealny do codziennego noszenia na wszystkie okazje.

Na koniec coś luźnego, czyli jasnobrązowe spodnie wideleg z klasycznym białym T-shirtem i jeansową kurtką. Najlepiej sprawdzi się tu katana o modelu oversize, do której perfekcyjnie pasują trampki czy sneakersy w kontrastowym odcieniu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dodać temu lookowi elegancki i zamienić sportowe buty na brązowe mokasyny.

