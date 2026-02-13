Styl old money jest absolutnie ponadczasowy i to właśnie za to najbardziej kochają do kobiety na całym świecie. Bazuje na eleganckich stylizacjach z dobrymi krojami i składami, a dzięki temu, pozwala zbudować szafę kapsułową. Wystarczy tylko kilka elementów, aby móc komponować niezliczone ilości efektownych stylizacji, ale jest jeden warunek - skoro nie ilość, to jakość. Jednym z niezbędnych basiców do outfitów w stylu old monet jest golf, najlepiej wełniany, a taki właśnie można teraz znaleźć na wyprzedaży w Reserved. Kosztuje niewiele, a ma doskonałą jakość, idealny krój i przepiękny kolor. Zobacz tę perełkę, a być może zapragniesz jej w swojej garderobie.

Wełniany klasyk w stylu old money

Dobrej jakości golf o klasycznym, eleganckim fasownie to ponadczasowa baza do wielu outfitów. Można go nosić na sportowo i casualowo, ale zdecydowanie najpiękniej prezentuje się w lookach old money, gdzie stawiamy na tak zwany cichy luksus. Oznacza to, że stylizacje nie są przesadzone i zamykają się w kilku elementach garderoby, ale każdy z nich jest bardzo elegancki i jakościowy. Sweterek z wyprzedaży w Reserved idealnie wpisuje się w ten schemat, bo wykonany jest w 100% z wełny, a kosztuje tylko 139,99 zł. To obniżka aż o 30% w stosunku do ceny regularnej, więc zdecydowanie warto kupić go właśnie teraz.

Do wyboru mamy aż 3 kolory i wszystkie to ponadczasowe wybory, które pozwolą będą modne zawsze - beżowy, szary i brązowy. My jednak stawiamy na ten ostatni, czyli czekoladowy głęboki kolor czekolady, który aż prosi się o miejsce w szafie na wiosnę 2026. Pozostaje tylko pytanie, jak go stylizować, aby wpisać się w estetykę old money? Poniżej przyszykowałyśmy krótką ściągę, czyli 3 gotowe propozycje stylizacji idealnych na co dzień i od święta.

golf, fot. materiał reserved.com

Z czym łączyć wełniany golf? Stylowe inspiracje

Na początek klasyka gatunku, czyli zestawienie brązowego golfa z czarnymi garniturowymi spodniami i eleganckimi szpilkami. Do tego obowiązkowo skórzany pasek, który podkreśli talię i idealnie wyrówna proporcje sylwetki. Jeśli chodzi o inne dodatki, warto dorzucić do takiego prostego outfitu złotą biżuterię, nawet nieco większą i bardziej wyrazistą niż zwykle. Z torebką lepiej jednak już nie szaleć, aby nie przesadzić.

Następna propozycja to coś trochę jaśniejszego, czyli brązowy golf w towarzystwie beżowej marynarki i białych spodni. To zestawienie wygląda przepięknie i zawsze się sprawdza, zarówno do biura, jak i na miasto. Wszystko dlatego, że kolory idealnie się uzupełniają, a golf jako baza pod marynarkę prezentuje się znacznie bardziej elegancko od zwykłego T-shirta czy topu. Jeśli chodzi o dodatki, warto dobrać do tego buty na obcasie, na przykład botki czy kowbojki, a na ramię zarzucić dużą torbę w odcieniu ciemnej czekolady.

Pierwsza propozycja była w czerni, druga w jasnych kolorach, a więc jako trzeci zostaje już tylko brązowy total look. Zestawienie czekoladowego golfu ze spodniami i płaszczem w tym samym odcieniu daje niesamowicie efektowną stylizację, a do tego nie trzeba tu nic kombinować. Wystarczą buty - oczywiście również brązowe i delikatna biżuteria, najlepiej w kolorze złota.

