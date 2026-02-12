W ostatnich sezonach moda wyraźnie skręciła w stronę miękkości. Po latach minimalizmu, sportowych sylwetek i oversize'u wracają subtelne formy, drapowania i kobiece linie. Trend coquette, inspirowany estetyką retro, baletowym wdziękiem i romantycznymi detalami, stał się jednym z hitów wiosny 2026.

To właśnie w ten klimat idealnie wpisuje się longsleeve z Reserved – model z dekoltem w łódkę, który można nonszalancko opuścić na ramiona. Prosty krój przełamuje marszczony detal z przodu, dzięki czemu to ubranie, które śmiało można traktować jako główny element stylizacji.

Dlaczego longsleeve z Reserved wpisuje się w trend coquette?

Longsleeve z Reserved kosztuje obecnie 45,99 zł na wyprzedaży (cena regularna: 79,99 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,99 zł). Uszyty jest z dzianiny będącej połączeniem bawełny i modalu, dzięki czemu materiał jest miękki, elastyczny i przyjemnie otula ciało. W składzie dominuje naturalna baza, co przekłada się na komfort noszenia i dobry stosunek ceny do jakości.

Pastelowy róż to jeden z najmocniejszych kolorów w estetyce coquette. Kojarzy się z delikatnością, ale w nowoczesnym wydaniu nie jest przesłodzony. W połączeniu z dopasowanym fasonem i odsłoniętą linią ramion tworzy zjawiskowy, kobiecy efekt. Wystarczy dodać proste jeansy z wysokim stanem albo satynową spódnicę midi i całość wygląda genialnie.

Dekolt w łódkę ma też modową historię. Spopularyzowany w latach 50. i 60., wraca cyklicznie jako symbol subtelnej elegancji. Dziś nosimy go w bardziej swobodny sposób – zsunięty lekko na ramiona, z widocznymi obojczykami, co dodaje lekkości całej sylwetce.

Longsleeve z Reserved to trend coquette, fot. mat. prasowe Reserved

Dla kogo to będzie strzał w dziesiątkę?

Ten fason szczególnie dobrze wygląda na sylwetkach o węższych biodrach i szerszych ramionach – dekolt w łódkę wyrównuje proporcje, a dopasowany dół podkreśla talię. Świetnie sprawdzi się także przy figurze typu klepsydra, bo akcentuje naturalne wcięcie w pasie.

Przy sylwetce typu jabłko warto zwrócić uwagę na stopień dopasowania – model jest dość przylegający, więc jeśli nie lubisz podkreślać okolic brzucha, lepiej zestawić go z dołem o wyższym stanie i lekko luźniejszym kroju. Z kolei przy bardzo masywnych ramionach dekolt w łódkę może dodatkowo je poszerzyć.

Jak go stylizować, żeby wyglądał modnie?

W wersji codziennej połącz go z szerokimi jeansami i paskiem w stylu vintage. To kontrast, który uwielbia street style – romantyczna góra i bardziej surowy dół. Do tego baleriny albo zamszowe botki i masz gotowy look na miasto.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

W wydaniu bardziej eleganckim postaw na satynową spódnicę midi i delikatne czółenka. Róż pięknie współgra z odcieniami czekoladowego brązu, écru i jasnej szarości. Jeśli dorzucisz małą torebkę na krótkim pasku, uzyskasz efekt quiet luxury w romantycznej odsłonie.

To także świetna opcja pod marynarkę. Wystające, lekko odsłonięte ramiona i marszczony detal sprawiają, że nawet klasyczny garnitur nabiera świeżości. Właśnie dlatego ten model ma potencjał stać się hitem 2026 roku – łączy sezonowy trend z ponadczasowym krojem i świetnym składem.

Czytaj także: