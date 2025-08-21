Niedawno obaliłam 3 największe mity związane z kwasem hialuronowym. To jednak nie koniec nieprawdziwych informacji na temat tego składnika, które sprawiają, że wiele osób obawia się codziennego używania go do pielęgnacji. Nie zliczę, ile razy słyszałam, że kwasu hialuronowego nie można używać codziennie i trzeba robić od niego przerwy. Podpytałam ekspertów, czy faktycznie tak jest. Zobacz, czego się dowiedziałam.

Reklama

Kwas hialuronowy można stosować codziennie

Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji. Nie dość, że doskonale nawilża skórę, to jeszcze ją wygładza, sprawiając, że zmarszczki są jak wyprasowane żelazkiem. Właśnie dlatego kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji. I wbrew temu, co mówią niektórzy - można go stosować każdego dnia. Trzeba tylko wiedzieć, jak to robić, aby osiągnąć efekty, jakich pragniemy, a nie odwrotne do zamierzonych.

Nie trzeba robić przerw w stosowaniu kwasu hialuronowego, ale należy używać go prawidłowo - na wilgotnej skórze i w połączeniu z kremem nawilżającym - mówi kosmetolożka Monika Skrzyp-Zator, ekspertka marki Sesderma.

To bardzo ważne, aby kwas hialuronowy "zamknąć kremem". Wówczas zadziała tak, jak powinien - przedłużając nawilżenie skóry i wygładzając cerę jak żaden inny składnik.

Kwas hialuronowy to bezpieczny składnik w pielęgnacji

Jeżeli nie zamkniemy kwasu hialuronowego kremem nawilżającym, wówczas może on sprawić, że skóra stanie się przesuszona. Jest to szczególnie ryzykowne przy wysokich temperaturach oraz w sezonie grzewczym.

Kwas hialuronowy sam w sobie nie wysusza skóry, ale jego niewłaściwe stosowanie może to spowodować. W przypadku stosowania w bardzo suchym klimacie bez uszczelnienia go produktem okluzyjnym (kremem), może pobierać wodę z głębszych warstw skóry zamiast z powietrza, powodując suchość lub ściągnięcie - dodaje kosmetolożka.

Dlatego najlepszą opcją są kremy z kwasem hialuronowym, które łączą oba te produkty. Jeżeli natomiast stosujesz czysty kwas hialuronowy lub serum z kwasem hialuronowym, pamiętaj, aby połączyć go z kremem. Wtedy da z siebie wszystko, a to naprawdę cudowny składnik.

Czy każdy może używać kwasu hialuronowego?

Kwas hialuronowy jest bezpiecznym składnikiem aktywnym, który może stosować każdy. Nadaje się bowiem do każdego typu cery, choć w zależności od niego może mieć nieco inne działanie.

Cera sucha - nawilża i przywraca elastyczność.

Cera mieszana - pomaga zrównoważyć poziom nawilżenia bez dodatkowego obciążenia cery.

Cera tłusta i trądzikowa - wspiera regenerację bariery hydrolipidowej.

Cera wrażliwa - koi oraz łągodzi podrażnienia.

Cera dojrzała - wygładza i poprawia elastyczność.

Reklama

Niezależnie zatem od tego, jaki masz rodzaj cery, śmiało możesz sięgać po kosmetyki z kwasem hialuronowym. I nie daj sobie wmówić, że ten składnik wysuszy twoją skórę. Jeśli tylko zastosujesz go umiejętnie, błyskawicznie zobaczysz cudowne efekty.