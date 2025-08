Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, który rewelacyjnie nawilża oraz wygładza zmarszczki. Właśnie dlatego coraz na rynku pojawia się coraz więcej kosmetyków, które go zawierają - zarówno do twarzy, jak i do włosów czy do całego ciała. Dopiero pisałam, że wybrałam 3 kremy do twarzy z kwasem hialuronowym, które mają rewelacyjne działanie. Nic jednak nie zapewnia nam tak głębokiej pielęgnacji jak serum z kwasem hialuronowym. Wybrałam 3 kosmetyki, po które sama sięgam najczęściej i mogę je polecić, bo świetnie nawilżają i działają jak booster.

1. Sesderma Hidraderm Hyal Liposomal Serum

Serum od Sesdermy to mój numer 1 w pielęgnacji. Ma mleczną konsystencję, jest leciuteńkie i wspaniale rozprowadza się na skórze. Dodatkowo posiada przyjemny, lecz nie intensywny zapach. Jest przeznaczone do każdego typu cery. Nawilża głębokie warstwy naskórka, dzięki temu nie dość, że zapewnia odpowiednie nawodnienie, to jeszcze prasuje zmarszczki jak żelazko i działa przeciwstarzeniowo. To serum z dodatkiem ceramidów, które również działają na wygładzenie cery, ale też chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W składzie tego kosmetyku znajdziemy też retinol, który ma działanie antyoksydacyjne. Serum kosztuje 123 zł za 30 ml, ale wystarcza na długo.

Serum z kwasem hialuronowym Sesderma Hidraderm Hyal Liposomal, Fot. archiwum prywatne

2. Neutrogena Hydro Boost

Jeżeli mam wskazać jeden produkt, który przetestowałam, działający jak najlepszy booster, bez wątpienia będzie to serum od Neutrogeny. Stosuję je od lat i nie dość, że rewelacyjnie nawilża, to jeszcze zapewnia mojej skórze ukojenie. Gdy cera staje się przesuszona i potrzebuję natychmiastowego nawodnienia, to serum zawsze zadziała. Chętnie noszę buteleczkę przy sobie - zwłaszcza latem, aby móc w dowolnym momencie zastosować kosmetyk. Szczególnie uwielbiam to robić po treningu lub długim pobycie na słońcu, bo rewelacyjnie regeneruje skórę. Warto dodać, że w tym serum znajdziemy nie tylko kwas hialuronowy, ale też aminokwasy i elektrolity, co sprawia, że to kosmetyk o przedłużonym działaniu. Kosztuje 52,99 zł za 30 ml.

Serum z kwasem hialuronowym Neutrogena Hydro Boost, Fot. archiwum prywatne

3. L'Oreal Paris Revitalift Filter Serum z kwasem hialuronowym

Na koniec kosmetyk z serii z kwasem hialuronowym od L'Oreal Paris. To cały zestaw produktów, które działają jak nawilżająca maska na twarz. Niedawno pisałam, że przetestowałam i polubiłam ten krem na zmarszczki z kwasem hialuronowym. Do kompleksowej pielęgnacji warto zastosować to serum. To właśnie ono przywraca skórze maksymalny poziom nawilżenia. Tym samym sprawia, że skóra jest piękna, ale też elastyczna i wygładzona, a zmarszczki stają się niewidoczne. Nawet mąż pozazdrościł mi gładkiej cery i teraz chętnie podkrada mi to serum z kosmetyczki. Jest to produkt, który można kupić za około 60 zł.