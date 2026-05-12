Menopauza to niezwykle trudny moment w życiu kobiety. Wbrew pozorom jednak nie musi oznaczać włączenia życiowej pauzy i nie wymaga od nas żadnych wyrzeczeń – także tych związanych z wyglądem. Wiele pań przechodzi w tym okresie kryzys związany m.in. z wypadaniem włosów czy pogorszeniem się jakości cery, a okazuje się, że wystarczy naprawdę niewiele, aby wszystko wróciło do normalności. Wystarczy zdać sobie sprawę, kiedy rozpocząć pielęgnacyjne przygotowania do menopauzy, jak dbać o siebie w jej czasie i przede wszystkim – jakie składniki aktywne będą kluczowe w dbaniu o cerę i włosy w tym okresie. Jeśli się nad tym zastanawiasz, razem z ekspertkami stworzyłam dla ciebie wyjątkowy poradnik, który może stać się pielęgnacyjną biblią od A do Z.

Nie da się ukryć, że okres menopauzy to prawdziwa rewolucja w życiu kobiety. Kluczowe są tu zmiany hormonalne, a przede wszystkim dynamiczny spadek poziomu estrogenów. Jajniki przestają produkować ten hormon, a także powoli wyciszają progesteron. To wpływa na cały organizm, ale też bardzo wyraźnie na wygląd kobiety – skórę, włosy, sylwetkę. Siłą rzeczy przekłada się to także na samopoczucie – rozdrażnienie wynikające ze spadku hormonów to jedno, ale do tego dochodzi brak pewności siebie związany z pogarszającym się wyglądem. Na szczęście temu drugiemu można zaradzić, a dobre samopoczucie fizyczne jest w stanie przełożyć się także na poprawę jakości zdrowia psychicznego.

Spadek estrogenów powoduje szereg zmian fizycznych

Zmiany hormonalne zawsze mają odzwierciedlenie w naszym wyglądzie. U młodych kobiet często prowadzą do trądziku. U pań przed okresem menopauzalnym, które dostrzegają u siebie zmiany hormonalne, może dojść m.in. do wahania wagi czy wystąpienia owłosienia na twarzy. Z kolei w okresie menopauzy wszystkie te objawy są możliwe, a dodatkowo jeszcze dochodzi do innych skutków ubocznych typowych dla tego momentu życia kobiety.

- W ciągu pierwszych pięciu lat po menopauzie skóra traci około 30% kolagenu, głównie typu I i III, a następnie jego poziom obniża się średnio o 2% rocznie. Grubość skóry zmniejsza się o około 1,13% rocznie, co sprawia, że staje się ona cieńsza i bardziej „pergaminowa”, a naczynia krwionośne stają się wyraźniej widoczne – tłumaczy Małgorzata Pietrzykowska, kosmetolożka marki BasicLab.

Spadek estrogenów łączy się zatem przede wszystkim z:

wyhamowaniem produkcji kolagenu,

spadkiem elastyczności skóry,

opadaniem owalu twarzy,

suchością cery,

osłabieniem włosów,

przesuszeniem lub przetłuszczeniem pasm,

uderzeniem gorąca i potliwością,

zaczerwienieniem skóry,

osłabieniem mięśni i kości,

spowolnieniem metabolizmu,

pogorszeniem jakości gospodarki tłuszczowej,

brakiem energii,

problemami ze spaniem, co również przekłada się na gorszy wygląd.

Osłabieniu ulega również bariera hydrolipidowa, co prowadzi do zwiększonej przeznaskórkowej utraty wody i skutkuje nasilonym przesuszeniem oraz uczuciem ściągnięcia. Zmienia się kontur twarzy, policzki opadają, a owal traci wyraźną linię, co może uwydatniać tzw. „chomiczki” w okolicy żuchwy. Dodatkowo często pojawiają się przebarwienia, skóra traci jednolity koloryt i staje się poszarzała. Spowolnieniu ulegają procesy regeneracyjne, a skóra wykazuje większą skłonność do stanów mikrozapalnych – dodaje ekspertka.

Menopauza szykuje na nas wiele pułapek, ale siła kobiet tkwi w tym, że jesteśmy w stanie stawić im wszystkim czoła. Wystarczy odpowiednie przygotowanie i zrobienie zapasów przed bitwą.

Jakie są największe pułapki dla skóry w okresie menopauzy?

Przede wszystkim warto wiedzieć, co może doprowadzić do szybszego starzenia się skóry w okresie menopauzy. Wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie tych czynników jest bowiem w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych zmian w naszym wyglądzie.

- Jednym z kluczowych czynników przyspieszających starzenie skóry w okresie menopauzy jest nasilony stres oksydacyjny oraz spadek zdolności regeneracyjnych skóry związany z niedoborem estrogenów – tłumaczy Małgorzata Pietrzykowska. Te czynniki mogą wywoływać spadek jędrności i pogorszenie jakości skóry. To jednak nie wszystko. - Istotnym zagrożeniem jest również promieniowanie UV, które przy zaburzonej melanogenezie sprzyja powstawaniu przebarwień. Negatywny wpływ ma także podwyższony poziom kortyzolu, prowadzący do osłabienia włókien kolagenowych i nasilenia stanów zapalnych. Dodatkowo względna przewaga androgenów może skutkować jednoczesnym występowaniem suchości oraz na podłożu łojotokowym, takich jak zaskórniki czy trądzik dorosłych – dodaje ekspertka.

Właśnie dlatego kluczowe jest zabezpieczenie skóry przed tymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Można to zrobić przy pomocy dobrze dobranej pielęgnacji. Tu najistotniejsze jest dopasowanie odpowiednich składników aktywnych.

Pielęgnacja w okresie menopauzy

Zmarszczki i utrata jędrności skóry, które są najczęstszym urodowym skutkiem ubocznym menopauzy, powstają w wyniku wyhamowania produkcji kolagenu. Żeby zatem odpowiednio zadbać o cerę w tym czasie, należy zatroszczyć się o jego stymulację.

- Kluczowa jest stymulacja produkcji kolagenu z wykorzystaniem retinoidów, peptydów (w tym biomimetycznych i miedziowych) oraz czynników wzrostu. Uzupełnieniem tej strategii są antyoksydanty, takie jak witamina C, koenzym Q10, EGCG czy ergotioneina, które chronią przed stresem oksydacyjnym degradującym włókna kolagenowe, a także składniki wspierające barierę hydrolipidową.

Na żadnym etapie dbania o skórę, tak samo w okresie menopauzy, nie możemy zapominać oczywiście o odpowiednim nawilżeniu cery. Istotne tu są substancje, które mogą nam je zapewnić. Szczególnie warte uwagi są kwas hialuronowy oraz PDRN, które świetnie nawadniają i jednocześnie mogą ujędrnić naszą cerę. Warto też włączyć do pielęgnacji ceramidy, które wzmocnią działanie dwóch powyższych składników aktywnych, a jednocześnie pomogą w odbudowaniu bariery hydrolipidowej skóry.

- W pielęgnacji skóry menopauzalnej warto uwzględnić także fitoestrogeny, które wspierają funkcjonowanie skóry w warunkach niedoboru estrogenów i pomagają poprawić jej gęstość oraz napięcie – podkreśla ekspertka.

Ale pielęgnację skóry warto rozpocząć już wcześniej, w okresie perimenopauzy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować naszą cerę na to, co dopiero nadejdzie i ograniczyć negatywne skutki spadku estrogenów, które mają tak druzgocący wpływ na nasz wygląd.

- Odpowiednie działania profilaktyczne pozwalają znacząco poprawić kondycję skóry. Podstawą jest delikatne oczyszczanie bez naruszania mikrobiomu i pH. Niezbędna jest antyoksydacja z wykorzystaniem składników takich jak witamina C czy ergotioneina. Kluczowe znaczenie ma odbudowa bariery hydrolipidowej poprzez stosowanie ceramidów, aminokwasów czy trehalozy (i innych cukrów) – tłumaczy ekspertka.

Ale to nie wszystko. Nie możemy zapominać oczywiście o ochronie przeciwsłonecznej. Regularne stosowanie kosmetyków z SPF 50 jest kluczowe w pielęgnacji – niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku. Dzięki temu możemy nie tylko ograniczyć wpływ szkodliwych promieni słonecznych na naszą cerę, ale też zadbać o zminimalizowanie podrażnień wpływających na prawidłową regenerację tkanki.

Słabe włosy podczas menopauzy – jak temu zapobiec?

Każda z nas może zauważyć, że wraz z wiekiem nasze włosy stają się coraz słabsze. Jest to szczególnie widoczne w okresie menopauzy i również związane oczywiście z zahamowaniem produkcji estrogenów. Wówczas nasze pasma wolniej rosną, stają się bardziej podatne na wypadanie, a dodatkowo tracą swoją sprężystość, gęstość oraz blask. Mogą też stać się przesuszone i podatne na łamanie.

Na szczęście w dzisiejszych czasach na rynku jest wiele produktów, które są w stanie zabezpieczyć nasze kosmyki na takie sytuacje, a dodatkowo odpowiednio je wypielęgnować, zapewniając nam zjawiskową fryzurę nawet w okresie menopauzy.

- Wzmacnianie włosów w czasie menopauzy warto potraktować jako codzienną, konsekwentną rutynę – tłumaczy Honorata Wierzbowska, edukatorka marki L'Oréal Professionnel. - Dobrze sprawdza się regularny masaż skóry głowy, który pobudza mikrokrążenie i wspiera lepsze przygotowanie skóry na przyjęcie składników aktywnych. Ważna jest też pielęgnacja ukierunkowana na poprawę gęstości, wzmocnienie włosów i ochronę przed osłabieniem – oparta m.in. na składnikach takich jak stemoksydyna czy antyoksydanty.

W ten sposób wzmocnimy nasze kosmyki. A jak odpowiednio je pielęgnować, aby zadbać o ich odpowiedni stan i wygląd?

Pielęgnacja włosów w czasie menopauzy

Bardzo ważne jest dobranie pielęgnacji do indywidualnych potrzeb naszych włosów. U jednych z nas może bowiem być wskazane częste mycie ze względu na przetłuszczanie się pasm, u innych stosowanie masek nawilżających, bo kosmyki mogą przypominać siano, a jeszcze u innych kluczowy będzie masaż pobudzający cebulki do działania. Istnieją składniki aktywne, które szczególnie są potrzebne włosom kobiet w okresie menopauzy.

W pielęgnacji włosów dojrzałych warto szukać składników, które działają wielokierunkowo: nawilżają, wzmacniają skórę głowy, wspierają regenerację włókna włosa oraz pomagają zachować objętość i elastyczność pasm - tłumaczy ekspertka.

Jakie dokładnie mogą to być składniki? Jeśli chodzi o odpowiednie nawilżenie pasm zdecydowanie jest to gliceryna i mocznik, które zapobiegają przesuszeniom i poprawiają komfort skóry głowy. Niacynamid wspiera jej równowagę, a peptydy wzmacniają i odbudowują włókno włosa. Istotne są również antyoksydanty, które zabezpieczają naszą fryzurę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Kluczowe jest wielokierunkowe spojrzenie na pielęgnację. Dobór odpowiednich kosmetyków z dopasowanymi do naszych potrzeb składnikami aktywnymi to jedna zmienna. Istotny jest też nasz styl życia: dieta, suplementy, sport i inne codzienne nawyki wspierające naszą rutynę od środka. Takie holistyczne podejście do organizmu jest bardzo ważne niezależnie od wieku, ale w okresie menopauzy jest szczególnie istotne.

- Kondycja włosów bardzo często odzwierciedla stan całego organizmu, dlatego w okresie menopauzy ogromne znaczenie ma nie tylko pielęgnacja, ale również regularna profilaktyka zdrowotna. To dobry moment, by wykonywać podstawowe badania kontrolne i zwrócić uwagę na parametry, które mają realny wpływ na osłabienie włosów, takie jak poziom żelaza, ferrytyny, witaminy D czy hormonów tarczycy. Warto zwrócić uwagę na nasze przyzwyczajenia i wprowadzić odpowiednio zbilansowaną dietę, zadbać o nawodnienie i odpowiednią regenerację organizmu – podkreśla Honorata Wierzbowska.

W przypadku włosów, podobnie jak ze skórą, istotne jest też przygotowanie w okresie perimenopauzy. To bardzo ważny moment, który pozwoli nam ocenić, czy pasma nie stają się zbyt suche, czy nie zaczynają nadmiernie wypadać… Już wtedy możemy poczynić pierwsze kroki do zabezpieczenia kosmyków, co sprawi, że ograniczymy skutki uboczne, gdy menopauza nadejdzie w pełni.

Obserwuj, czego potrzebuje twój organizm

Obserwacja to słowo klucz. Nasz organizm doskonale wie, czego się domaga i będzie nam to sygnalizował. Zdarza ci się, że masz ochotę na czekoladę? Być może twoje ciało prosi o więcej magnezu. Nie możesz przestać jeść bananów lub natki pietruszki? To może być znak, że potrzebujesz potasu. A jeśli twoja skóra staję się wiotka lub włosy zaczynają wypadać, to znak, że brakuje im odpowiedniej pielęgnacji – czy to od środka czy od zewnątrz.

Pamiętaj też, że menopauza to moment, w którym monitorowanie stanu zdrowia jest bardzo ważne. Być może sama pielęgnacja nie pomoże. Wtedy warto skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie przebada poziom hormonów, sprawdzi inne parametry, a potem podpowie nam, czego domaga się nasz organizm.

- Odpowiednio dobrana pielęgnacja domowa stanowi podstawę dbania o skórę i może przynieść widoczne rezultaty. Warto jednak pamiętać, że fluktuacje hormonalne wpływają na funkcjonowanie całego organizmu, dlatego w niektórych przypadkach konieczne może być szersze spojrzenie na problem – podsumowuje Małgorzata Pietrzykowska z BasicLab.

Niech to będzie dla każdej z nas kluczem do tego, aby zaprzyjaźnić się ze sobą w tym trudnym czasie. Łatwo nie będzie, ale w dzisiejszych czasach świat oferuje nam naprawdę wiele opcji, aby uczynić okres menopauzy przyjemnym. Bo nic tak nie polepsza humoru jak piękne, lśniące włosy i skóra o zdrowym blasku każdego dnia. Prawda dziewczyny?

