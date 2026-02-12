Olej arganowy to marokańskie złoto, które ma wiele cennych właściwości i warto włączyć go do pielęgnacji nie tylko pasm, ale też skóry. Pielęgnacja włosów olejem arganowym jest oczywiście najpopularniejsza, ale ten naturalny kosmetyk świetnie rozprawia się również z cellulitem czy przebarwieniami. Eksperci są także zgodni, że jest niezastąpiony w dbaniu o skórę dojrzałą.

Wszystko to jesteśmy jednak w stanie osiągnąć jedynie wtedy, gdy stosujemy go umiejętnie. Istnieje bowiem 5 błędów w pielęgnacji olejem arganowym, które zdarzają się często, a są w stanie całkowicie zrujnować nasze starania. Postanowiłam je obalić.

1. Używanie oleju arganowego na suchą sórę i włosy

Wiele z nas uważa, że olej będzie wystarczającym kosmetykiem w pielęgnacji. Niestety tak to nie działa. Stosowanie go na całkiem suchą skórę i włosy może doprowadzić do tego, że olej dodatkowo ją wysuszy. Jest bowiem emolientem, który blokuje wilgoć, a nie nawilża sam w sobie.

Zawsze tłumaczę pacjentkom, że olej arganowy nie jest kremem nawilżającym. Nie dostarcza skórze wody. Działa jak szczelna warstwa, która ją zatrzymuje. Dlatego najlepiej stosować go na lekko wilgotną skórę lub jako dodatek do kremu - wyjaśnia dr Agnes Frankel, specjalistka anti-aging, twórczyni autorskiej metody TRUE Lift™.

Podobnie jest w przypadku włosów. Najpierw należy zwilżyć pasma, aby odpowiednio przyjęły one wszystkie właściwości, które jest w stanie zagwarantować im olej arganowy. Potem przechodzimy do całościowej pielęgnacji.

2. Stosowanie oleju arganowego do cery tłustej

Olej arganowy nie jest kosmetykiem, który można stosować do każdego typu cery. Skóra tłusta i skłonna do powstawania zmian trądzikowych nie potrzebuje dodatkowego natłuszczenia. Oczywiście ten kosmetyk nie jest wykluczany z tego typu pielęgnacji, bo jest z reguły bezpieczny, ale tu dodatkowo trzeba poważnie przemyśleć taką rutynę i posłuchać biologii swojej skóry. Po testach można włączyć go do pielęgnacji np. jako dodatek do kremu nawilżającego.

Olej arganowy wzmacnia barierę hydrolipidową, łagodzi podrażnienia, wspiera regenerację skóry. Dlatego polecany jest raczej do cery suchej i dojrzałej niż do tłustej, dla której może być problematyczny.

3. Za dużo oleju arganowego na raz

Często w pielęgnacji wychodzimy z założenia, że im więcej kosmetyku, tym lepiej. Z reguły jest jednak odwrotnie. W przypadku świadomej pielęgnacji, to mniej znaczy lepiej. A już szczególnie jeśli chodzi o emolienty jak olej arganowy. Jest on bardzo skoncentrowany i zbyt duża ilość pozostawi film na twarzy, a w przypadku włosów obciąży je i natłuści.

Najlepiej nakładać 2-3 krople do ulubionego kremu i nakładać na twarz wieczorem. Można też używać go codziennie, ale to nie jest zawsze konieczne - najlepiej słuchać pod tym względem swojej skóry. W przypadku kosmyków - wcieramy 2-3 krople na samym początku pielęgnacji i to nie w całe pasma - skupiamy się na końcach kosmyków. Potem myjemy głowę szamponem.

4. Kupownie niskiej jakości oleju arganowego

W przypadku oleju arganowego do pielęgnacji sytuacja jest podobna jak w przypadku różnych produktów spożywczych. Jeżeli wybieramy gorszą jakość, musimy liczyć się z tym, że działanie produktu będzie słabsze lub nawet niewidoczne. Jak zatem dobrać odpowiedni kosmetyk?

Dobry olej arganowy do ciała powinien być czysty, nierafinowany, tłoczony na zimno i zamknięty w ciemnej butelce, najlepiej z prostym składem - tłumaczy kosmetolożka Anna Jankiewicz, starszy szkoleniowiec marki Clarena.

Tak dobrze dobrany produkt można stosować w zasadzie w pielęgnacji całego ciała - zarówno do twarzy, jak i do włosów, nóg czy paznokci. Lepiej unikać produktów z dodatkiem chemicznych zapachów i konserwantów oraz kosmetyków rozcieńczanych dodatkowo innymi olejami.

5. Złe przechowywanie oleju arganowego

Na koniec coś, co znamy doskonale nie tylko z produktów spożywczych, ale też kosmetyków czy perfum. Złe przechowywanie jakiegokolwiek kosmetyku może bowiem sprawić, że straci swoje cenne właściwości i szybciej się zepsuje. I dokładnie tak samo jest z olejem arganowym.

Taki produkt najlepiej przechowywać w ciemnej, szklanej butelce, z dala od słońca. Jest to kosmetyk bardzo wrażliwy na światło, chociaż pochodzi z nasłonecznionego Maroka. Im dłużej jednak chcemy się nim cieszyć, tym bardziej warto o niego zadbać. A jeśli poczujemy, że ma skwaśniały zapach lub zmienił strukturę, lepiej od razu się go pozbyć.

Czytaj także: