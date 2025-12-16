Ostatnio pisałam o tym, jak niacynamid wpływa na różne typy cery. Potrafi być niezastąpiony, jeśli chodzi o przesuszoną i wrażliwą skórę. To bowiem bardzo delikatny składnik aktywny, ale nie można jego delikatność nijak ma się do właściwości niacynamidu, który stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry. Z tego i z wielu innych względów jest też skuteczny w pielęgnacji cery problematycznej. Niacynamid do skóry dojrzałej warto stosować każdego dnia, a błyskawicznie zauważymy efekty.

Niacynamid do skóry dojrzałej - jak witamina B3 na nią wpływa?

Witamina B3 to kluczowy składnik w pielęgnacji skóry dojrzałej. Przede wszystkim działa przeciwglikacyjnie. To oznacza, że ogranicza reakcje między cukrami a białkami - np. kolagenem i elastyną. Dzięki temu zmniejsza uszkodzenia struktur białkowych w skórze. Chroni też kolagen i elastynę, wzmacniając ich włókna oraz poprawiając elastyczność i jędrność cery.

Niacynamid wspiera naprawę komórkową skóry, spłycając zmarszczki i wygładzając cerę. Ma także działanie antyoksydacyjne - ogranicza stres oksydacyjny. Z kolei działanie przeciwzapalne również ma kluczowy wpływ na skórę dojrzałą. Niacynamid hamuje stany zapalne, redukując skutki glikacji i wspierając właściwości anti-aging.

Niacynamid kluczowy w walce ze zmarszczkami?

Nic więc dziwnego, że niacynamid, czyli witamina B3, jest szczególnie polecany skórze dojrzałej i narażonej na stres metaboliczny. Okazuje się, że w przypadku tego rodzaju cery ma działanie wielopoziomowe.

Niacynamid działa na zmarszczki na wielu poziomach – pobudza syntezę kolagenu, elastyny, fibronektyny. Poprawia sprężystość skóry, ujędrnia, zmniejsza wiotkość, wygładza powierzchnię skóry poprzez zwiększenie produkcji lipidów, ceramidów, kolagenu - wyjaśnia kosmetolożka Agnieszka Kosińska, ekspertka marki Chantarelle.

Okazuje się, że niacynamid najskuteczniej działa w połączeniu z dwoma innymi składnikami aktywnymi. Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, która wzajemni się uzupełnia i jest szczególnie skuteczna w pielęgnacji skóry dojrzałej. Warto zatem włączyć je wszystkie do pielęgnacji i nie rezygnować z żadnego z nich.

Kiedy widoczne są pierwsze efekty stosowania niacynamidu?

Pierwsze efekty stosowania niacynamidu mogą być widoczne już po 1 tygodniu. Wówczas z pewnością zauważymy poprawę stanu cery. Nawilżenie i poprawa bariery hydrolipidowej ujawnią się na samym początku. Następnie witamina B3 zredukuje zaczewienienia oraz stany zapalne. W kolejnych 2-4 tygodniach wyraźnie będzie dostrzegalna redukcja sebum, a cera stanie się przyjemnie matowa i wygładzona.

Długotrwałe efekty są widoczne po 4-8 tygodniach. Rozjaśnienie przebarwień, wyrównanie kolorytu, zmniejszenie widoczności porów i wygładzenie zmarszczek gwarantowane. Przez cały czas stosowania witaminy B3 w pielęgnacji możemy mieć pewność, że będzie ona chronić naszą skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz powstawaniem nowych zmarszczek.

Czytaj także: