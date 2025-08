Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji. Nie ma sobie równych jeśli chodzi o nawilżenie skóry i jednocześnie wygładzenie jej. Zatrzymuje wodę w cerze oraz prasuje zmarszczki jak żelazko. Dodatkowo zapobiega powstawaniu przesuszeń i podrażnień oraz pojawianiu się nowych zmarszczek. Szczególnie skuteczne pod tym względem jest serum z kwasem hialuronowym o wysokim stężeniu tego składnika aktywnego. W codziennej pielęgnacji warto jednak też stosować kremy. Dlatego wybrałam 3 kremy z kwasem hialuronowym do twarzy, które działają jak maska - cudownie nawilżają i wygładzają skórę.

1. L'Oréal Paris Revitalift Filler - 94,99 zł za 50 ml

Niedawno pisałam, że przetestowałam i polubiłam ten krem na zmarszczki, bo moja skóra po nim jest mięciutka i nawilżona. Ten produkt działa jak maseczka, bo po przebudzeniu da się odczuć, że faktycznie pracował przez całą noc. I właśnie dlatego tak go uwielbiam. L'Oréal Paris Revitalift Filler to krem do twarzy z kwasem hialuronowym, który jest jednym z kosmetyków tej serii, bo możemy w niej znaleźć również serum o wysokim stężeniu kwasu hialuronowego oraz np. żel pod oczy. Każdy z tych produktów jest wart uwagi, ale krem szczególnie. Wystarczy zastosować go raz dziennie, aby odczuć różnicę. Nie dość, że buzia będzie cudnie nawilżona, to jeszcze znikną dotychczasowe zmarszczki. Produkt zatrzymuje też wodę zawartą w cerze oraz zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek. Ten krem można kupić w Rossmannie za 94,99 zł.

Ujędrniający krem do twarzy Revitalift Filler od L'Oréal Paris, Fot. archiwum prywatne

Ten produkt zapewnia trójwymiarowe działanie kwasu hialuronowego. Łączy bowiem w sobie aż 6 postaci kwasu hialuronowego. Doskonale nadaje się do stosowania na skórę wrażliwą, przesuszoną i skłonną do alergii. Dodatkowo ten kosmetyk zawiera kwas poliglutaminowy, który wchodzi w reakcję z kwasem hialuronowym, dzięki czemu nawilża jeszcze lepiej. Natychmiastowo niweluje dyskomfort i napięcie przesuszonej skóry. Chroni także cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dzięki temu nie dość, że możemy cieszyć się pięknie nawilżoną twarzą, to jeszcze nie musimy martwić się o zmarszczki, ponieważ te będą cudnie nawilżone. Krem od Pharmaceris można kupić w drogeriach Hebe za 62,99 zł.

Krem z kwasem hialuronowym Pharmaceris Hyaluro-Sensilium, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

3. Bielenda Professional Supremelab Hydra-Hyal2 - 44,99 zł za 50 ml

Ten krem od Bielendy działa lepiej niż luksusowe kosmetyki. Zapewnia efekt jak po liftingu, czyli wyraźnie nawilża i napina skórę, sprawiając, że staje się ona wygładzona i ujędrniona. Dodatkowo nie dość, że ma działanie pielęgnujące, to jeszcze kojące, więc doskonale sprawdza się przy różnego rodzaju podrażnieniach. Warto go stosować przede wszystkim latem, gdy skóra może być narażona na większe działanie czynników zewnętrznych np. promieni słonecznych czy słonej wody. Ten kosmetyk również można dostać w drogeriach Hebe w konkurencyjnej cenie - 44,99 zł.