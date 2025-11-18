Ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry. To właśnie ten składnik jest niezastąpiony, jeśli chodzi o ratunek dla cery. Ceramidy i ich właściwości potrafią bowiem odbudować barierę hydrolipidową skóry, cudnie ją nawilżyć, a jednocześnie ochronić ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Aby jednak odpowiednio działały, kluczowa jest regularność ich stosowanie w rutynie pielęgnacyjnej. Ceramidy w codziennej pielęgnacji powinny być składnikiem numer 1, ale warto też wiedzieć, jak je stosować. Ekspertka zdradza, jak powinna wyglądać regeneracja skóry z ceramidami krok po kroku.

Na temat stosowania ceramidów w codziennej pielęgnacji rozmawiałyśmy z ekspertką marki Clarena, Małgorzatą Pindur. To właśnie ona wskazała nam, jakie kroki są kluczowe, jeśli chodzi o rutynę pielęgnacyjną z dodatkiem tego cennego składnika aktywnego.

1. Oczyszczanie to pierwszy krok do regeneracji

Nie da się ukryć, że oczyszczenie twarzy rano i wieczorem jest najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby zadbać o skórę. W tym celu powinniśmy wybierać łagodne mleczka i pianki o fizjologicznym pH, które ograniczają utratę naturalnych ceramidów i jednocześnie nie naruszają bariery hydrolipidowej.

2. Tonizacja i nawilżenie to dobra baza dla ceramidów

Kolejnym krokiem istotnym po oczyszczeniu jest tonizacja. Stosowanie toników i feshenerów jest kluczowe, aby zwilżyć cerę, która wtedy o wiele lepiej wchłonie składniki aktywne.

Ceramidy nakładane na lekko wilgotną skórę łączą się z tą warstwą wodną, co znacząco zwiększa ich biodostępność i skuteczność - tłumaczy Małorzata Pindur.

Warto dodać, że najlepszą bazą nawilżającą pod ceramidy są toniki i serum z dodatkiem humektantów jak: kwas hialuronowy, trehaloza oraz gliceryna. To właśnie one sprzyjają przenikaniu się lipidów przez naskórek.

3. Krem i maska z ceramidami są kluczowe

Krem i maska to podstawa pielęgnacji. To właśnie ten kosmetyk powinien być bogaty w ceramidy, bo nakładamy go na oczyszczoną i stonizowaną cerę, dzięki czemu składniki lepiej przenikają przez naskórek. Najlepiej wybrać formuły łączące ceramidy z lipidami i antyoksydantami, co ochroni nas przed stresem oksydacyjnym i wesprze długotrwałą regenerację. Ja wybrałam TOP 3 najlepsze maski do twarzy z ceramidami, które często ratują moją skórę, gdy ta znajduje się w tarapatach.

4. Regeneracja nocą - moment, gdy skóra może naprawiać się samoistnie

Nie oszukujmy się, żadna poranna i dzienna pielęgnacja nie da nam tyle, co wieczorna. To właśnie w nocy nasza skóra ma możliwość, aby odpocząć i jednocześnie wchłonąć wszystkie najcenniejsze składniki aktywne.

W nocy aktywność regeneracyjna skóry wzrasta nawet o 60%. To idealny moment, by sięgnąć po maski ceramidowe lub żelowe, które wzmacniają procesy odnowy komórkowej - dodaje Małgorzata Pindur.

5. Mgiełki i boostery jako dodatkowe wsparcie nawilżenia

Na koniec mój pielęgnacyjny numer 1, czyli wszelkiego rodzaju mgiełki kojące i nawilżające. Uwielbiam mieć je przy sobie każdego dnia, aby przynieść sobie natychmiastowe odświeżenie. Taki kosmetyk nie tylko świetnie regeneruje, ale też zapewnia stały poziom nawodnienia pomiędzy kremami.

