Coraz więcej mówi się o kosmetykach, w których zawarty jest ten składnik. Kwas hialuronowy stał się niezwykle popularny na rynku. Dawniej stosowany był przede wszystkim w salonach kosmetycznych, dziś każdy z nas może cieszyć się jego właściwościami we własnym domu. Kluczowe jest dobieranie odpowiednich produktów. Zobacz, czym dokładnie jest kwas hialuronowy, jak działa i dlaczego to tak cenny składnik w pielęgnacji - twarzy, ciała i włosów.

Spis treści:

Kwas hialuronowy - właściwości

Kwas hialuronowy to organiczny związek chemiczny, polisacharyd z grupy glikozaminoglikanów. Występuje we wszystkich organizmach i ma identyczną budowę chemiczną u bakterii i ssaków. Kwas hialuronowy wbrew swojej nazwie, nie jest kwasem, tylko wielocukrem posiadającym właściwości wiązania wody w tkankach. Jest cegiełką budulcową dla włókien kolagenu i elastyny w skórze. Jest odpowiedzialny za prawidłowe nawilżenie, jędrność i napięcie skóry.

Często jest nazywany "eliksirem młodości". Powszechnie używa się go w kosmetyce. Jest bardzo ważnym składnikiem kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Bardzo możliwe, że zawiera go również wasz ulubiony krem do twarzy, a zupełnie nie zdajecie sobie sprawy.

Podstawowym zadaniem kwasu hialuronowego jest wiązanie wody. Każdego dnia ok. 30% kwasu hialuronowego obecnego w organizmie ulega rozpadowi, a w to miejsce powstają nowe cząsteczki. Niestety wraz z wiekiem zmniejsza się jego ilość, a to przyczynia się do wiotczenia skóry i pojawiania się zmarszczek. Najwięcej kwasu hialuronowego mamy w okresie niemowlęcym, a około 40. roku życia jego ilość zmniejsza się nawet o połowę. Obecnie niedobory kwasu hialuronowego coraz częściej są uzupełniane dzięki specyfikom zawierającym ten składnik.

Jak pozyskuje się kwas hialuronowy stosowany w pielęgnacji?

Mówi się o dwóch sposobach jego pozyskiwania. Kiedyś najczęściej pozyskiwało się go z gałek ocznych bydła, skóry rekina i grzebieni kogutów. Jednak tak pozyskiwany kwas hialuronowy często powodował alergie. Obecnie najczęściej pochodzi ze szczepów bakterii Streptococcus equi, a przy jego tworzeniu jest wykorzystywane zjawisko fermentacji mikrobiologicznej.

Usieciowany i nieusieciowany kwas hialuronowy - jaka jest różnica?

Nieusieciowany kwas hialuronowy zazwyczaj jest wykorzystywany w czasie mezoterapii. Podaje się go płytko pod skórę, by poprawić jej nawilżenie, napięcie i świetlistość. W ten sposób można wygładzić drobne zmarszczki.

Jeśli problem nie dotyczy tylko stanu skóry, lecz związany jest z zanikiem i przemieszczeniem tkanek, brakiem objętości, powstawaniem bruzd, zmarszczek i obwisłości to powinniśmy mówić o iniekcji usieciowanego kwasu hialuronowego. Dzięki swojej budowie pozostaje on długo w miejscu podania i koryguje niedoskonałości na wiele miesięcy.

Kwas hialuronowy w kosmetyce - jak działa?

Podstawowym i najważniejszym zadaniem kosmetyków z kwasem hialuronowym jest dogłębne nawilżenie skóry, a w konsekwencji opóźnienie procesów starzenia się cery. Dzięki regularnemu stosowaniu kosmetyków z kwasem hialuronowym skóra odzyskuje sprężystość i blask. Zazwyczaj są zalecane do skóry dojrzałej, która wymaga największej troski, ale równie dobrze się sprawdzą przy skórze mieszanej, tłustej i odwodnionej.

Kosmetyki z kwasem hialuronowym

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie czystego kwasu hialuronowego. Na rynku dostępne są ampułki z wysoką zwartością kwasu. Ja ostatnio testowałam czysty kwas hialuronowy na skórę i efekty mnie zaskoczyły.

Jeżeli natomiast nie chcecie stosować go w taki sposób, równie dobrze sprawdzą kosmetyki mające go w składzie. W popularnych drogeriach i aptekach znajdziecie bardzo szeroki wybór: od produktów do pielęgnacji twarzy po produkty do makijażu. Można stosować je przez cały rok.

Z czym łączyć kwas hialuronowy?

Kwas hialuronowy jest bezpieczny w stosowaniu - można łączyć go praktycznie ze wszystkimi składnikami aktywnymi. Jedną z najlepszych kombinacji jest kwas hialuronowy i retinol. Oba składniki doskonale wzajemnie się uzupełniają - retinol może powodować podrażnienia i zaczerwieniania, natomiast kwas hialuronowy niweluje te skutki uboczne. Parą idealną jest też kwas hialuronowy i witamina C. Takie połączenie sprawia, że skóra jest nawilżona, napięta i rozświetlona. Kwas hialuronowy tworzy też zgrany duet z ceramidami i peptydami.

Z czym nie łączyć retinolu? Składniki, których należy unikać, żeby nie podrażnić skóry

Z czym nie łączyć kwasu hialuronowego?

Kwas hialuronowy i oleje - to jedyna kombinacja, na którą warto uważać. Można je łączyć, ale ważna jest tutaj kolejność stosowania. Kwas hialuronowy nie przeniknie przez skórę nasmarowaną olejem, dlatego najpierw należy zaaplikować kwas, a następnie wybrany olej lub nakładać je razem.

Czy kwas hialuronowy wysusza?

Czysty kwas hialuronowy stosowany samodzielnie może doprowadzić do wysuszenia, dlatego zawsze należy go czymś domykać. Warto też pamiętać, żeby aplikować go na oczyszczoną, lekko wilgotną skórę. Natychmiast będzie napięta, rozświetlona i nawilżona. Kwas hialuronowy można dodawać do ulubionego serum, balsamu do ciała, kremu do twarzy i pod oczy, do szamponu, odżywki, a także stosować jako opatrunek po oparzeniach słonecznych. Kwas hialuronowy sprawdzi się również w pielęgnacji włosów, jako regenerujące serum.

Czy kwas hialuronowy można stosować codziennie?

Tak, kwas hialuronowy można stosować codziennie. Dla uzyskania maksymalnych efektów zaleca się stosowanie dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Wraz z upływem lat i popularnością kwasu hialuronowego powstał mit o tym, że od kwasu hialuronowego trzeba robić przerwy, ale nic bardziej mylnego. Ten składnik aktywny można śmiało stosować przez cały rok.

Kwas hialuronowy do picia

Kwas hialuronowy jest dostępny także w postaci kapsułek oraz shotów do picia. Jeżeli są one regularnie przyjmowane, to rezultat może dorównać efektom uzyskiwanym podczas regularnej pielęgnacji. Dzięki nim można zapewnić swojej skórze cudowne nawilżenie i jednocześnie wygładzić zmarszczki.

W tego typu specyfikach jest wykorzystywany kwas o małych cząsteczkach, bo i tak jest trawiony i przebudowywany. Regularne stosowanie kwasu hialuronowego w tabletkach powoduje spłycenie zmarszczek. Producenci preparatów zapewniają, że po miesiącu stosowania można zauważyć zadowalające efekty, a dzięki systematyczności można pozbyć się płytkich i zmniejszyć głębsze zmarszczki.

Przeciwwskazania do stosowania kwasu hialuronowego

Kwas hialuronowy w pielęgnacji jest składnikiem bezpiecznym. Śmiało można go stosować bez większych przeciwwskazań. Jedyną przeszkodą może być alergia na ten składnik lub jakikolwiek inny, który znajduje się w danym kosmetyku.

fot. Kwas hialuronowy/ Adobe Stock, Drobot Dean