Niacynamid to rewelacyjny składnik, który warto włączyć do swojej codziennej pielęgnacji. O tym, jak witamina B3 wpływa na skórę, pisałyśmy już kilka razy. Warto jednak odróżnić jej wpływ na poszczególne typy cery. W przypadku skóry suchej niacynamid będzie miał bowiem zupełnie inne działanie niż przy skórze tłustej czy naczynkowej. A co ze skórą dojrzałą? Na to pytanie też odpowiemy. Zobacz, jak niacynamid wpływa na różne typy cery i czy na pewno każdy powinien go stosować.

Niacynamid a cera sucha

Niacynamid jest składnikiem aktywnym, który stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry i zmniejsza utratę wody. Sprawia zatem, że jest ona idealnie nawodniona i się nie wysusza. Jeżeli twoja cera ma skłonność do przesuszania i nic na nią nie działa, koniecznie spróbuj włączyć niacynamid do swojej rutyny pielęgnacyjnej. W takim wypadku najlepiej połączyć go z kwasem hialuronowym, który rewelacyjnie nawadnia buzię. Taka kombinacja zadziała na cerę niczym najlepsza maska.

Niacynamid jest jednym z najbardziej „towarzyskich” składników aktywnych — potrafi współpracować z niemal każdym innym składnikiem, wzmacniając jego działanie i jednocześnie zwiększając tolerancję skóry. To jedna z jego największych zalet - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

W zależności od tego, z czym go połączymy, może mieć zupełnie inne właściwości, a jednocześnie wzmacniać działanie pozostałych składników. To dotyczy nie tylko suchej skóry.

Niacynamid a cera tłusta i mieszana

Niacynamid jest składnikiem aktywnym, który rewelacyjnie wpływa na cerę mieszaną i tłustą. Reguluje bowiem proces wydzielania sebum. Tym samym sprawia, że skóra przestaje nadmiernie się przetłuszczać i zapobiega powstawaniu różnych nieczystości. Dodatkowo zmniejsza widoczność porów. Tu trzeba jednak uważać na tzw. efekt regulacyjny, który polega na nadmiernym wydzielaniu sebum w pierwszych dniach stosowania witaminy B3. Po tym czasie cera powinna się przyzwyczaić, więc warto wprowadzać ten składnik do pielęgnacji stopniowo.

Niacynamid a cera wrażliwa

Niacynamid działa jak prawdziwy okład na skórę, gdy potrzebuje ona ukojenia. W związku z tym, że witamina B3 to stosunkowo delikatny i dobrze tolerowany składnik, nie trzeba obawiać się jej wprowadzenia do rutyny. Wystarczy wybrać na początek niewielkie stężenie, a następnie stosować powoli i stopniowo. Wtedy jest w stanie ukoić i wzmocnić naszą cerę. Zapobiegnie ściągnięciu, nawilży i wygładzi skórę.

Niacynamid a cera dojrzała

Skóra dojrzała korzysta przede wszystkim z działania przeciwglikacyjnego, antyoksydacyjnego i barierowego niacynamidu. A to oznacza, że witamina B3 poprawia elastyczność cery, wygładza ją i redukuje zmarszczki. Dodatkowo chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Często w tym kontekście mówi się o konkurowaniu niacynamidu z witaminą C. Choć te dwa składniki aktywne mają niekiedy podobne działanie, w rzeczywistości bardziej się uzupełniają, niż ze sobą rywalizują. Szczególnie gdy mówimy o pielęgnacji skóry dojrzałej. Warto zatem stosować je zamiennie.

Niacynamid a cera naczynkowa

Jest jeszcze jeden rodzaj skóry, który potrafi przysporzyć kobietom wiele trosk, a jednocześnie bywa problematyczny, jeśli chodzi o dobór pielęgnacji. Niacynamid ma rewelacyjne właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu może zmniejszyć widoczne zaczerwienienia i poprawić stan takiej skóry. Warto zatem wypróbować go na swojej skórze, aby się przekonać, czy zadziała jak magiczna gumka.

Czy ktoś powinien zrezygnować ze stosowania niacynamidu?

Jak zatem widać, niacynamid jest niezwykle cennym składnikiem aktywnym, który ma świetnie działanie na większość rodzajów cer. Ale również podczas jego stosowania możemy zauważyć pogorszenie się stanu skóry. Z reguły wynika to nie z samej witaminy B3, ale z innych czynników, które łącząc się z jej stosowaniem:

za duże stężenie niacynamidu w kosmetyku może prowadzić do zaczerwienienia lub podrażnienia skóry,

zbyt wiele składników aktywnych jednocześnie może pogorszyć stan cery - nawet jak w teorii nie wykluczają się wzajemnie,

efekt regulacyjny - niacynamid ma regulować wydzielanie sebum, ale w pierwszych dniach jego stosowania może (ale nie musi) uaktywnić jego nadmiar i skóra musi się przyzwyczaić,

indywidualna nadwrażliwość sensoryczna - nie każdy z nas dobrze toleruje niektóre składniki i to też jest ok, jeśli tylko dobierzemy odpowiednie stężenie produktu do naszej skóry.

Poza tym ostatnim czynnikiem większość z nich jest przejściowa. Nie warto zatem od razu rezygnować ze stosowania niacynamidu, bo efekty mogą być o wiele lepsze niż delikatne skutki uboczne.

