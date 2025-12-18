Niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry, ale ma też szereg innych cennych właściwości. Doskonale wpływa na zmarszczki i rozszerzone pory, ale ma też działanie na przebarwienia. Co prawda witamina B3 nie upora się z nimi tak dobrze jak np. kwasy czy retinol, ale również jest polecana w walce z nimi - szczególnie w przypadku konkretnego typu skóry. Zobacz, jak dokładnie niacynamid rozprawia się z przebarwieniami i kiedy warto go stosować.

Jak niacynamid wpływa na przebarwienia?

Pisałam już o tym, jak niacynamid wpływa na różne typy cery. To stosunkowo bezpieczny i delikatny składnik aktywny, który można stosować niemal zawsze - z drobnymi wyjątkami. Z kolei na przebarwienia niacynamid wpływa w dość unikalny sposób - nie poprzez złuszczanie jak kwasy, a poprzez hamowanie transferu melanosomów z melanocytów do keratynocytów. Dzięki temu nie tyle likwiduje przebarwienia, co sprawia, że są mniej widoczne na skórze.

Efekt jest stopniowy, ale bardzo równomierny i wyjątkowo delikatny, co czyni niacynamid idealnym składnikiem dla osób, które nie tolerują retinolu czy kwasów - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Zdecydowanie retinol na przebarwienia będzie miał silniejsze działanie, podobnie jak kwasy AHA i BHA. Witamina B3 wciąż jednak może być pod tym względem przydatna - szczególnie wtedy, gdy chcemy wzmocnić działanie dwóch pierwszych składników lub z jakiegoś powodu nie możemy ich stosować.

Niacynamid, retinol, a ceramidy - który składnik najlepiej wybrać na przebarwienia?

Pozostańmy jeszcze na moment przy różnicach między kluczowymi składnikami aktywnymi, które zimą stosujemy w pielęgnacji. Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, która potrafi się wzajemnie uzupełniać i jednocześnie wzmacniać swoje działanie lub je łagodzić. I tak jest również w przypadku rozprawiania się z przebarwieniami.

Z tej trójki najlepiej pod tym względem radzi sobie retinol, który działa najsilniej, ponieważ wpływa na odnowę komórkową i regenerację naskórka. Aby jednak uniknąć podrażnień, które może on powodować, należy zastosować ceramidy lub niacynamid. Te nie tylko złagodzą działanie retinolu, ale też będą przeciwdziałać przebarwieniom na powierzchni skóry.

Ceramidy nie działają depigmentacyjnie, ale będą wspierać działanie niacynamidu. Stabilizują bowiem barierę hydrolipidować skóry i poprawiają penetrację składników, dzięki czemu też sprawią, że cera lepiej wchłonie naszą witaminę B3.

Najlepsze efekty przeciw przebarwieniom daje połączenie niacynamidu z witaminą C, retinolem, kwasami lub ceramidami w zależności od tolerancji skóry - dodaje Małgorzata Pindur.

Dla kogo niacynamid będzie najskuteczniejszy?

Są jednak przypadki, kiedy warto zastosować wyłącznie jeden składnik na przebarwienia i wtedy niacynamid sprawdzi się najlepiej. Przede wszystkim dotyczy to skóry wrażliwej i atopowej. Wtedy nie ma sensu eksperymentować ze składnikami i nie warto ryzykować tymi o silnym działaniu. Witamina B3 jest delikatna i będzie stopniowo przygaszać przebarwienia, nie powodując dodatkowych podrażnień.

Niacynamid będzie skuteczny w walce z przebarwieniami również wtedy, gdy nie tolerujemy mocniejszych składników lub mamy już podrażnioną skórę po stosowaniu jakichkolwiek kosmetyków. Wtedy także warto zastosować witaminę B3, która odświeży cerę i jednocześnie załagodzi wszelkie niedoskonałości.

