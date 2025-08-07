Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji nie tylko skóry, ale też włosów. Coraz częściej pojawia się w kosmetykach, ponieważ doskonale nawilża cerę i wygładza zmarszczki. Niedawno wybrałam 3 kremy z kwasem hialuronowym, które mają dokładnie takie działanie. Nie tylko kremy zawierają jednak ten drogocenny składnik aktywny. Kwas hialuronowy wchodzi też w skład serów, maseczek oraz produktów do pielęgnacji włosów. Dziś kwas hialuronowy w codziennej pielęgnacji to produkt numer jeden, ale warto wiedzieć, jak stosować go odpowiednio.

Odpowiednia codzienna pielęgnacja wymaga doboru odpowiednich produktów. Warto sięgać przede wszystkim po kosmetyki, które nawilżają i chronią przed utratą wody, bo to właśnie one są w stanie nie tylko sprawić, że nasza cera będzie wyglądać pięknie i zapewnić nam efekt glow, ale też zadbać o to, że zmarszczki nie będą się tworzyć. Absolutnym hitem pod tym względem jest kwas hialuronowy.

Dopiero, co pisałam, że serum z kwasem hialuronowym to mój nr 1 w pielęgnacji i mam swoje ulubione kosmetyki, po które sięgam każdego dnia. Warto jednak wiedzieć, jak to robić, aby nie przesadzić w żadną stronę. Kwas hialuronowy w codziennej pielęgnacji to produkt numer jeden, ale ekspertki radzą nam, w jaki sposób go stosować, aby jak najlepiej z niego skorzystać.

Jak stosować kwas hialuronowy, aby dobrze działał?

Kwas hialuronowy jest humektantem. To substancja, która ma zdolność do przyciągania i zatrzymywania wilgoci. Dzięki temu nie dość, że rewelacyjnie nawilża skórę, to jeszcze sprawia, że woda nie odparowuje przez naszą skórę, prowadząc do jej przesuszania. Aby jednak kwas hialuronowy zadziałał odpowiednio, należy nakładać go na lekko wilgotną skórę.

Preparaty z kwasem hialuronowym powinny być nakładane na lekko wilgotną skórę. Kwas hialuronowy działa jak gąbka - wiąże wodę. Jeśli nałożysz go na suchą skórę w suchym otoczeniu, może wręcz odciągać wodę z głębszych warstw naskórka. Dlatego po oczyszczeniu spryskaj skórę tonikiem, esencją lub mgiełką, a następnie nałóż serum z kwasem hialuronowym. Po aplikacji kwasu hialuronowego warto użyć kremu nawilżającego lub odżywczego. Dzięki temu "zatrzymasz" wodę w skórze i zapobiegniesz jej odparowaniu - mówi dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog i ekspertka marki Mixa.

Dlatego tak istotne jest odpowiednie nakładanie kwasu hialuronowego. Jeżeli bowiem zrobimy to źle, stracimy cenne właściwości, jakie może zapewnić nam ten składnik aktywny. Dodatkowo dobrze wiedzieć, po jakie produkty sięgnąć pod tym względem. Niedawno przetestowałam czysty kwas hialuronowy na skórę, ale nie trzeba od razu sięgać po takie kosmetyki. Można wybrać gotowe kremy i sera, które mają go w składzie. Należy jednak wziąć pod uwagę to, jak je stosować.

Jakie kosmetyki z kwasem hialuronowym stosować w codziennej pielęgnacji?

Na rynku dostępne są przeróżne kosmetyki z kwasem hialuronowym do pielęgnacji skóry i włosów. Kremy, sera, szampony, odżywki, maski, maseczki - można wymieniać bez liku. Warto zwracać uwagę na te, które zawierają duże stężenie tego składniku aktywnego - z reguły wynosi ono 1,5%, a maksymalne to 2% i w tym wypadku uzyskuje się już żelową konsystencję.

Jeśli stosujesz serum z kwasem hialuronowym, warto na nie nałożyć krem, aby stworzyć okluzję, która zapobiegnie przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). Produkty z kwasem hialuronowym najlepiej stosować dwa razy dziennie - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Warto też uważać, bo często na opakowaniach kosmetyków widnieje wartość 5-procentowa kwasu hialuronowego. Nie będzie to jednak czysty kwas hialuronowy. Z reguły takie stężenie określa się w momencie, kiedy w kosmetyku jest połączony kwas hialuronowy o różnym stężeniu - wysokocząsteczkowy, który działa jedynie na powierzchni skóry oraz niskocząsteczkowy wnikający głębiej.