W ostatnich miesiącach ogromną popularnością cieszy się pielęgnacja hi-tech jako nowy anti-aging. Coraz więcej mówi się jednak też nie tylko o jej rewelacyjnym działaniu, ale też o skutkach ubocznych, które negatywnie wpływają na stan naszej skóry. Do tego dochodzą różne szkodliwe czynniki zewnętrzne, które mogą sprawić, że cera traci zdrowie i blask. I właśnie w związku z tym coraz więcej kobiet decyduje się na dbanie o zdrowie swojej skóry i podkreślanie naturalności - stąd największy trend pielęgnacyjny wiosny 2026, jakim jest bloom skin.

Bloom skin to największy trend pielęgnacyjny wiosny 2026

Glass skin, który jeszcze niedawno wszystkie chciałyśmy osiągnąć, polegał na nieskazitelnie gładkiej skórze - niemal jak tafla lustra. To wiązało się z nawilżeniem, ale też zastosowaniem różnych kosmetyków, które miały nam to ułatwić, niezależnie od tego, jaki był stan naszej cery. Teraz od tego odchodzimy. W modzie jest texture skin, czyli podkreślanie tekstury skóry, ale też... bloom skin, który opiera się na jej zdrowiu.

Czas odejść od instagramowej perfekcji kojarzącej się z filtrami. Jedwabiście gładką skórę osiągniemy bowiem także wtedy, gdy będzie ona zdrowa i odpowiednio nawilżona. Jak tego dokonać?

Zdrowa skóra zamiast perfekcji - na czym polega bloom skin?

Bloom skin to skóra, która wygląda zdrowo, świeżo i naturalnie. Ma przypominać wrażenie rozkwitającej - niczym rośliny wczesną wiosną. Kluczowe jest zatem zachowanie dobrej kondycji cery i zadbanie przede wszystkim o jej zdrowie, dopiero później sam wygląd.

Właśnie dlatego podstawą bloom skin jest nienaruszona bariera hydrolipidowa. To własnie ona chroni naszą cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz odprowadzaniem wody. Dzięki temu naskórek staje się odpowiednio nawilżony i nic nie jest w stanie go naruszyć. A dodatkowo dobrze działająca bariera hydrolipidowa sprawia, że twarz prezentuje się świeżo i promiennie - bez dodatkowych kosmetyków.

Zadbaj o zdrową skórę w 3 krokach

Aby odpowiednio zadbać o zdrowie skóry, kluczowe jest stosowanie koreańskich 3 kroków w pielęgnacji, które powinny się znaleźć w rutynie każdej z nas: oczyszczanie, tonizacja i nawilżanie. Wtedy nasza pielęgnacja będzie przypominać kanapkę według tzw. sandwich care - warstwa oczyszczająca, tonizująca i nawilżająca. Właśnie nawodnienie cery jest tu kluczowe.

Oprócz tego istotne jest zadbanie o składniki aktywne, które będą odpowiednio odbudowywać i chronić barierę hydrolipidową skóry. Dlatego ważne, aby w kremie nawilżającym znalazły się:

ceramidy - odbudowują barierę hydrolipidową,

niacynamid - wspierają ceramidy w odbudowie bariery i przedłużają stan nawodnienia cery,

kwas hialuronowy lub coraz popularniejszy PDRN - te składniki dogłębnie nawilżają skórę.

Kosmetyki, które pomogą uzyskać efekt bloom skin

Warto pamiętać, że im częściej peelingujemy skórę i ścieramy martwy naskórek, tym bardziej naruszamy barierę hydrolipidową. Dlatego kluczowe jest delikatne oczyszczanie, a następnie tonizacja, które odświeżą cerę. Potem nakładamy krem nawilżający z odpowiednimi skłądnikami aktywnymi. Wybrałam 3 produkty, które moim zdaniem są pod tym względem niezastąpione i działają kompleksowo.

1. Serum Sesderma Hidraderm HYAL

To serum zapewnia intensywne i wielopoziomowe nawilżenie skóry. Jego formuła opiera się na 3 cząsteczkach kwasu hialuronowego, działających w różnych warstwach naskórka. Dzięki temu serum pomaga wygładzić cerę, poprawić jej elastyczność oraz zmniejszyć widoczność drobnych linii, działając jednocześnie przeciwzmarszczkowo. Formuła została dodatkowo wzbogacona o ceramidy, które wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej i chronią skórę przed utratą wilgoci.

Serum Sesderma Hidraderm HYAL

2. Kimoco Glass Skin - krem-serum 2w1

Koreańskie kosmetyki doskonale radzą sobie z odpowiednią pielęgnacją skóry. Produkt marki Kimoco to 2 w 1 - z jednej strony słoiczka znajduje się serum, a z drugiej strony krem. Są to elementy pełne drogocennych składników aktywnych. Zawierają aż 6 rodzajów kwasu hialuronowego, który głęboko nawilża, a dodatkowo ceramidy i kolagen - odbudowujące barierę hydrolipidową i uelastyczniające. To prawdziwy eliksir zapewniający zdrowy stan skóry i blask.

Kimoco Glass Skin - krem-serum 2w1

3. Holika Holika The Real PDRN Firming Ampoule

To serum to moje ostatnie odkrycie. Jestem zachwycona jego błyskawicznym działaniem nawilżającym. W jego skład, zamiast kwasu hialuronowego, wchodzi PDRN, czyli silnie nawilżający składnik aktywny, o którym tej wiosny staje się coraz głośniej i z pewnością zostanie z nami także w kolejnych sezonach. Dodatkowo w serum znajdują się ceramidy, a także wygładzający zmarszczki bakuchiol (roślinna wersja retinolu) oraz peptyd i niacynamid. Kompleksowa pielęgnacja na zdrowy stan skóry.

Holika Holika The Real PDRN Firming Ampoule

