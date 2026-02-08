Otul swoją skórę komfortem. Odkryj sekrety zimowej regeneracji z evrēe
Mróz, zimny wiatr i nagłe zmiany temperatur sprawiają, że zimą nasza skóra potrzebuje szczególnego wsparcia. Aby zachować jej zdrowy wygląd, kluczowe jest wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej oraz głębokie odżywienie. Idealnym dopełnieniem zimowej rutyny są produkty polskiej marki evrēe – balsamy do ciała i kremy do rąk stworzone z myślą o skutecznej regeneracji i komforcie Twojej skóry.
BALSAMY DO CIAŁA EVRĒE
Balsamy do ciała evrēe mają doskonałe receptury, przyjemne konsystencje i łatwo się wchłaniają. W zależności od wariantu silnie odżywiają, nawilżają, regenerują, ujędrniają i przywracają blask. To gwarancja pięknej i miękkiej skóry niezależnie od warunków atmosferycznych. Są odpowiedne zarówno na dzień, jak i na noc i warto je stosować na osuszoną skórę po kąpieli lub prysznicu. Na uwagę zasługuje także zaprojektowana specjalnie butelka z wygodną pompką ułatwiającą dozowanie.
Problem: skóra sucha i wrażliwa
Rozwiązanie: TOTAL NUTRITION – intensywnie odżywczy balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)
To bogaty kosmetyk o kremowej konsystencji, który już po jednej aplikacji sprawia, że skóra staje się wyraźnie miękka, gładka, ukojona i zrewitalizowana. Balsam do ciała Total Nutrition zawiera:
- Mocznik 3%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.
- Olej macadamia bogaty w naturalnie występujące w ludzkiej skórze kwasy tłuszczowe oraz witaminy z grupy B i polifenole, który zmiękcza, nawilża i rewitalizuje skórę.
- Masło Shea wykazuje silne działanie odżywcze i nawilżające. Skutecznie regeneruje przesuszony naskórek, poprawia elastyczność skóry oraz tworzy barierę chroniącą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Problem: skóra sucha i odwodniona
Rozwiązanie: DEEP MOISTURE – głęboko nawilżający balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)
Balsam ten natychmiast i długotrwale nawilża i chroni skórę przed utratą wilgoci, dzięki czemu staje się ona jędrna i pełna blasku. Balsam do ciała Deep Moisture zawiera:
- Mocznik 6%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.
- Olej canola, emolient tworzący na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody z jej powierzchni, który zmiękcza, wygładza i łagodzi podrażnienia.
- Hydromanil™, czyli roślinny kompleks, który dzięki technologii 3DMATRIX natychmiast i długotrwale nawilża, przywraca funkcje barierowe i wygładza skórę.
Problem: skóra sucha i podrażniona
Rozwiązanie: MAX REPAIR – aktywnie regenerujący balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)
To balsam o skoncentrowanej formule bogaty w emolienty roślinne, które w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi wspierają naturalne zdolności regeneracyjne naskórka. Balsam do ciała Max Repair zawiera:
- Ceramidy uszczelniające płaszcz hydrolipidowy skóry, wspierające jej procesy regeneracyjne.
- Mocznik 3%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.
- Lipidy 15% tworzące warstwę hydrolipidową na skórze, która chroni ją przed odwodnieniem i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
Problem: brak naturalnego "glow"
Rozwiązanie: FIRMING GLOW – ujędrniająco-rozświetlający balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)
To balsam do każdego rodzaju skóry. Jego lekka formuła z rozświetlającymi drobinkami szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką, promienną i pełną naturalnego blasku. Balsam do ciała Firming Glow zawiera:
- Firming Complex, który ujędrnia, poprawia mikrokrążenie, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, wygładza naskórek i dogłębnie nawilża.
- Kwas hialuronowy, składnik silnie nawilżający, zwiększający elastyczność i wygładzający powierzchnię skóry, który regeneruje barierę ochronną, zabezpiecza przed przesuszeniem i nadaje jedwabistą gładkość.
- Vitamin Shot poprawiający koloryt i dający skórze zdrowy blask, przy okazji działający antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.
KREMY DO RĄK EVRĒE
Kremy do rąk evrēe doskonale nawilżają, odżywiają, regenerują i chronią delikatną skórę rąk. Są odpowiednie na każde warunki pogodowe, nawet na ekstremalnie niskie temperatury. Można je stosować kilkukrotnie wciągu dnia, w zależności od potrzeb lub jako nocną maskę na dłonie.
Problem: skóra przesuszona i zniszczona
Rozwiązanie: INSTANT HELP – krem ratunek dla rąk (75 ml/12,99 zł)
To krem o niesamowitej recepturze, opartej na wyselekcjonowanych składnikach łagodzących i naprawczych, który działa na skórę niczym kojący opatrunek. W efekcie doskonale regeneruje i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Instant Help zawiera:
- Emolient Complex 20%, który niweluje szorstkość i nadaje gładkość.
- Moisturize Complex 10% o właściwościach nawilżających i zmiękczających skórę.
- Bees Wax łagodzący podrażnienia i chroniący przed TEWL, czyli przeznaskórkową utratą wody.
Problem: skóra sucha i wrażliwa
Rozwiązanie: TOTAL NUTRITION – aktywnie odżywczy krem do rąk (75 ml/12,99 zł)
To bogaty, odżywczy kosmetyk o kremowej konsystencji. Dzięki połączeniu olejów roślinnych z kompleksem witamin i mocznikiem intensywnie wzmacnia skórę i pobudza jej funkcje ochronne. Szybko się wchłania i pozostawia satynowe wykończenie oraz delikatny zapach. Total Nutrition zawiera:
- 5% Mocznik, który łagodzi podrażnienia, koi i łagodzi.
- Vitamin Complex o właściwościach odżywiających i nawilżających.
- Masło Shea nadające jedwabistą gładkość i zmiękczające dłonie.
Problem: skóra sucha i podrażniona
Rozwiązanie: MAX REPAIR – intensywnie regenerujący krem do rąk (75 ml/12,99 zł)
To skoncentrowany krem, który dzięki wysokiej zawartości emolientów i mocznika natychmiastowo regeneruje dłonie oraz przywraca skórze jej naturalne funkcje ochronne. Max Repair zawiera:
- Emolient Complex 10%, który regeneruje i nawilża naskórek.
- D-Pantenol kojący podrażnienia i spierzchnięcia.
- Mocznik 5% przywracający skórze miękkość i elastyczność.
Materiał promocyjny marki evrēe