Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, który warto stosować regularnie, aby cieszyć się nawilżoną i wygładzoną cerą. Jest niezastąpiony jeśli chodzi o nawodnienie - nie tylko twarzy, ale również ciała i włosów. Można go stosować codziennie i w różnych kosmetykach. Trzeba jednak uważać na nieprawdziwe informacje, które krążą w sieci i sprawiają, że obawiamy się tego produktu.

Reklama

Jako redaktorka beauty usłyszałam wiele mitów na temat tego cennego składnika. Moim zdaniem jednym z najbardziej szkodliwych jest to, że od kwasu hialuronowego trzeba robić przerwy, bo inaczej zacznie wysuszać skórę. Nic bardziej mylnego. Kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji i jeżeli stosujemy go umiejętnie, będzie zbawienny dla naszej cery.

Również ekspertki, z którymi porozmawiałam na temat kwasu hialuronowego, wskazały, z jakimi mitami spotykają się najczęściej, jeśli chodzi o ten składnik. Sama także wiele razy usłyszałam tego typu argumenty podczas rozmów o kosmetykach. I teraz obalam 3 największe mity związane z kwasem hialuronowym, przez które być może bałaś się stosować ten produkt w codziennej pielęgnacji.

1. Czy kwas hialuronowy uczula?

Monika Zator-Skrzyp, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma, wskazuje, że najczęstszym mitem, który słyszy na temat kwasu hialuronowego, jest jego uczulające działanie. Kwas hialuronowy jest natomiast jednym z najbezpieczniejszych i najdelikatniejszych składników w kosmetykach.

Kwas hialuronowy naturalnie występuje w skórze człowieka, w związku z czym nie może uczulać. Jeśli po zastosowaniu produktu z kwasem hialuronowym pojawia się jakaś reakcja alergiczna, to jest ona spowodowana innymi składnikami, które występują w zastosowanym produkcie - tłumaczy Monika Zator-Skrzyp.

Dlatego warto wiedzieć, z jakimi składnikami łączyć kwas hialuronowy, a jakich unikać, żeby nie sprawić, że działanie tego drogocennego produktu będzie odwrotne do zamierzonego.

2. Czy kwas hialuronowy ma działanie złuszczające?

Kosmetolożka spotyka się z jeszcze jednym mitem, który jej zdaniem jest szkodliwy i sprawia, że ludzie boją się stosować kwas hialuronowy na skórę. Chodzi o złuszczające działanie tego składnika. Okazuje się, że to totalny mit. W przeciwieństwie np. do kwasu glikolowego kwas hialuronowy ma wyłącznie nawilżające działanie i można go stosować każdego dnia.

Największy mit to przekonanie, że kwas hialuronowy to „kwas złuszczający” tak jak np. kwas glikolowy czy salicylowy. W rzeczywistości nie złuszcza skóry i nie podrażnia jej, lecz wiąże wodę i silnie nawilża, nadaje się również do wrażliwej skóry - dodaje Monika Zator-Skrzyp.

3. Czy kwas hialuronowy w kosmetykach jest inwazyjny?

Kwas hialuronowy wciąż bardzo mocno kojarzy się z inwazyjnymi zabiegami, które można wykonać w gabinetach kosmetycznych. Składnik, który znajdziemy w kosmetykach, ma jednak zupełnie inne przeznaczenie. Jest bardzo delikatny i przede wszystkim nawilża oraz wygładza, poprawiając wygląd skóry. Więcej na ten temat zdradziła dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolożka i ekspertka marki Mixa.

Wiele osób myśli, że kwas hialuronowy zawarty w kosmetykach działa tak samo jak zastrzyki z kwasem hialuronowym. Dlaczego to mit? Kosmetyki z kwasem hialuronowym działają na powierzchni skóry lub w naskórku, zapewniając nawilżenie i wygładzenie. Zabiegi iniekcyjne wprowadzają usieciowany kwas hialuronowy głębiej, aby zwiększyć objętość tkanek i spłycić zmarszczki. Niewłaściwe porównania mogą skłonić do nadmiernego stosowania produktów z kwasem hialuronowym w nadziei na efekt wypełnienia - informuje dr Agnieszka Kołaczek-Martinek.

Reklama

Jak zatem widać, nie ma przeciwwskazań do tego, aby stosować kwas hialuronowy w codziennej pielęgnacji. Można to zrobić na wiele sposobów. Ostatnio pisałam, że testuję czysty kwas hialuronowy na skórę, ale już wiem, że o wiele bardziej wolę kosmetyki, które zawierają ten składnik, bo są o znacznie delikatniejsze. Niezależnie od tego, jaki kosmetyk wybierzesz, możesz liczyć na cudowne nawilżenie i wygładzenie cery.