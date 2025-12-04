Niacynamid, czyli czysta forma witaminy B3, ma to do siebie, że bywa tłem dla innych składników aktywnych. Często bowiem wzmacnia ich działanie, jednocześnie sprawiając, że nasza skóra na tym korzysta. Sam jednak również potrafi o nią zadbać i pod tym względem bywa niedoceniany. A to prawdziwy król, jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, zapobieganie rozszerzonym porom, a także... zapewnienie równowagi barierze hydrolipidowej skóry. Bez niego ceramidy niewiele zdziałają. Przekonaj się, jak niacynamid wpływa na barierę hydrolipidową skóry.

Niacynamid wpływa na barierę hydrolipidową skóry

Nasz naskórek pod względem chemicznym składa się z keratyny, melaniny, enzymów i wody oraz... lipidów, które są kluczowe w zachowaniu odpowiedniej równowagi hydrolipidowej i stanowieniu bariery ochronnej skóry. To właśnie one odpowiadają za jej nawilżenie i elastyczność. Na lipidy składają się: cholesterol, kwasy tłuszczowe i ceramidy, a właśnie te ostatnie są najliczniejszą i najważniejszą grupą lipidów w naskórku. To "cement" łączący komórki warstwy rogowej. Gdy ich brakuje, skóra staje się przesuszona i podrażniona. Wtedy do akcji wkracza niacynamid.

Niacynamid stymuluje produkcję lipidów naskórka, w tym ceramidów, cholesterolu i kwasów tłuszczowych, ale z naciskiem na te pierwsze. Dzięki niemu nasza skóra jest bogata w naturalne ceramidy, które są kluczowe dla zachowania zdrowego i pięknego wyglądu. Niacynamid jest też w stanie wspomóc wchłanianie ceramidów, gdy dostarczamy ich sobie przy pomocy kosmetyków. To przekłada się na lepsze nawilżenie, mniejsze podrażnienie i wzmocnienie bariery ochronnej.

Niacynamid działa na barierę skóry zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. W przeciwieństwie do składników, które „łatkują” uszkodzoną powierzchnię, tworząc natychmiastową, lipidową osłonę (jak ceramidy stosowane zewnętrznie), niacynamid wzmacnia funkcje barierowe od środka – poprzez regulację procesów metabolicznych keratynocytów - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Właśnie dlatego niacynamid i ceramidy często są wymieniane w jednej linii, jeśli chodzi o wspieranie bariery hydrolipidowej skóry. To bowiem małżeństwo idealne.

Niacynamid i ceramidy to duet idealny

Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji. Szczególnie skuteczne jest jednak połączenie ceramidów i niacynamidu. Co prawda to głównie ceramidy i ich właściwości mają wpływ na uzupełnienie brakujących lipidów w skórze, ale niacynamid stymuluje nasz naskórek do produkcji własnych ceramidów, co zapewnia nam naturalną pielęgnację.

Niacynamid wspiera naturalną syntezę ceramidów, co daje efekt poprawy odbudowy bariery i odporności skóry. Najlepiej działa w połączeniu z ceramidami z kosmetyku, tworząc efekt synergii - wyjaśnia kosmetolożka Katarzyna Leoniak, ekspertka marki Veoli Botanica.

Jak zatem widać, niacynamid jest kluczowy dla zdrowia i wyglądu naszej skóry, więc warto jak najczęściej go uzupełniać. Co ciekawe, ma jeszcze więcej właściwości.

Jakie jeszcze właściwości ma niacynamid?

Witamina B3 jest naprawdę bogata w wiele właściwości pielęgnujących i kluczowa dla naszej urody. Najważniejsze z nich to:

działa przeciwzmarszczkowo,

stymuluje syntezę kolagenu i elastyny,

reguluje produkcję sebum,

zmniejsza widoczność porów,

jest silnym antyoksydantem,

ma działanie antybakteryjne,

zapobiega powstawaniu wyprysków,

łagodzi podrażnienia i stany zapalne,

zwiększa produkcję ceramidów,

dba o odpowiednie nawilżenie skóry,

rozjaśnia przebarwienia.

