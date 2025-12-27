Niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry. Jest zbawiennym składnikiem aktywnym - niesamowicie delikatnym i jednocześnie wspierającym inne składniki w trosce o naszą cerę. To właśnie witamina B3, czyli niacynamid walczy z przebarwieniami oraz doskonale radzi sobie w pielęgnacji skóry dojrzałej. Ważne jednak, aby wiedzieć, jakie kosmetyki z jego zawartością wybrać, aby dobrze sprawdziły się w przypadku naszej rutyny pielęgnacyjnej.

Ostatnio wybrałam 3 top kremy z niacynamidem do 60 zł. Można się sugerować tą listą, ale warto też przemyśleć, który z tych produktów będzie odpowiedni do naszej skóry. Niacynamid wpływa na różne typy cery zupełnie inaczej, w związku z czym szczególnie istotne są 3 rzeczy. Jeśli weźmiemy je pod uwagę, uda nam się dobrać odpowiednie kosmetyki, które rewelacyjnie sprawdzą się w naszej rutynie pielęgnacjacyjnej.

1. Typ cery

Niacynamid to bezpieczny i delikatny składnik aktywny, który sprawdza się w przypadku niemal każdego typu cery. Jest idealny nawet w przypadku skóry wrażliwej czy atopowej. Istotne jest jednak to, że zupełnie inaczej będzie działał w przypadku każdej z nich.

Przede wszystkim witamina B3 jest seboregulująca, w związku z czym poleca się ją do skóry tłustej i mieszanej oraz skłonnej do trądziku. W takim przypadku sprawi się najlepiej i jej efekty będą szczególnie widoczne. Oprócz tego niacynamid, który wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę, będzie doskonały w przypadku cery dojrzałej. Jeśli chodzi o normalną lub przesuszającą się skórę, efekty nie będą widoczne od razu gołym okiem.

W każdym z tych przypadków istotne jest też dobranie produktów z innymi składnikami aktywnymi - np. cera sucha dodatkowo potrzebuje ceramidów, a dojrzała retinolu. Ale szerzej o tym za chwilę.

2. Stężenie niacynamidu

Stężenie konkretnych składników aktywnych w kosmetykach zawsze należy brać pod uwagę. Nie inaczej sytuacja ma się w przypadku witaminy B3, choć wysokie stężenie niacynamidu nie zawsze ma sens. Najlepiej działa on w stężeniu 2-5%. Wówczas skutecznie zwiększa obecność składników wspierających barierę skóry i nawilżenie. Oczywiście biorąc pod uwagę towarzystwo innych składników aktywnych jak np. ceramidy.

Na rynku są też dostępne kosmetyki o stężeniu około 10%, czyli o wiele większym. To jednak nie znaczy, że będą lepiej działać. Kluczowe jest bowiem połączenie składników, a także to, czy odpowiednio dobieramy je do swojego typu cery.

3. Towarzystwo innych składników aktywnych

Niacynamid lubi być łączony z innymi składnikami aktywnymi. Witamina B3 ma bowiem to do siebie, że poza samoistnym działaniem, jest genialna w potęgowaniu wpływu na skórę pozostałych składników. Przede wszystkim ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji. Ale to nie wszystko.

Niacynamid z witaminą C to duet doskonały w trosce o twoją skórę. Te dwie witaminy wzajemnie się uzupełniają - jedna działa na potęgowanie nawilżenia cery, a druga ją rozświetla. Czy może być coś istotniejszego w pielęgnacji?

Warto zwrócić również uwagę na połączenie niacynamidu z kwasem hialuronowym. Jeden bowiem nawilża skórę, a drugi pomaga mu się wchłonąć. To również duet do zadań specjalnych - przede wszystkim w przypadku wszelkiego rodzaju przesuszeń cery.

