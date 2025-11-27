Reklama

Drogeria Rossmann doskonale wie, jak sprawić przyjemność swoim klientkom. Nie ma bowiem lepszego sposobu niż zorganizowanie promocji 1+1 na perfumy. Dzięki temu możemy kupić ulubiony zapach, a drugi dostać całkowicie za darmo. Przedstawiałyśmy już TOP 3 perfumy z Rossmanna, dzięki którym obejrzy się za tobą każdy facet i warto je teraz dorwać w promocji. W przecenionym asortymencie Rossmanna znalazły się także viralowe perfumy, które pokochały kobiety na całym świecie o nietypowej nucie czerwonego maku i orientalnego kashmiru.

Viralowe perfumy Sabrina Carpenter w promocji 1+1 w Rossmannie

Rossmann wpadł w szał przeceniania. Nie dość, że trwa Black Friday 2025 w Rossmannie, to jeszcze znów jesteśmy świadkami wyjątkowej promocji 1+1 na perfumy. A na półce oznaczonej czerwoną etykietką 1+1 znalazły się one - viralowe perfumy, na których oszalały kobiety na całym świecie.

Jest to zapach, którego kreatorką jest popularna wokalistka Sabrina Carpenter. Artystka stworzyła całą linię perfum we współpracy z marką Scent Beauty. Absolutnie niezastąpiony jest jednak jeden zapach, który kusi swoimi nietypowymi nutami - Sweet Tooth Cherry Baby z czerwonym makiem i kashmirem.

Cena tego produktu za 30 ml wynosi 119,99 zł, a za 75 ml 179,99 zł. Dzięki promocji 1+1 możesz dostać drugi flakonik za darmo lub wybrać za bezcen inną wersję zapachową od Sabriny Carpenter czy całkiem innej marki.

Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby
Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby w promocji 1+1 w Rossmannie, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby z czerwonym makiem i kashmirem

Wszystkie perfumy sygnowane nazwiskiem Sabriny Carpenter, mają być podróżą przez świat zmysłów i emocji. Tak jest z pewnością z tą kompozycją. W uroczym, malinowym opakowaniu przypominającym tabliczkę czekolady możemy znaleźć flakonik z wyjątkowymi nutami zapachowymi.

  • Nuty głowy: soczysta wiśnia, kuszące jabłko, nektar śliwki i brązowy cukier.
  • Nuty serca: czerwony mak, kwiat piwonii, ciemna czekolada, wanilia orchidei.
  • Nuty bazy: drewno kashmiru, eliksir paczuli, bursztyn.

Szczególnie moją uwagę zwróciły tu cztery nuty zapachowe. Woń polnego czerwonego maku jest dość niszową i niezwykle subtelną nutą. Ma delikatny, lekko pudrowy zapach. W praktyce perfumiarze rzadko używają naturalnego aromatu czerwonego maku ze względu na to, że nie daje on wyrazistego, wonnego olejku eterycznego. Często ten aromat niknie w kompozycji zapachowej, a tu gra pierwsze skrzypce wśród nut serca.

Warto zwrócić uwagę także na bazę tej kompozycji. Kashmir, paczula i bursztyn to nuty, które od razu kojarzą się ze światem Orientu, a jak wiemy - obecnie wszelkie arabskie i orientalne perfumy cieszą się dużą popularnością. Nadają bowiem zapachowi mocy i sprawiają, że zostawia on pożądany przez kobiety długi ogon.

Promocja 1+1 w drogeriach Rossmann - szczegóły

Promocja 1+1 w drogeriach Rossmann to zawsze wyjątkowe święto. Niezależnie od tego, czy marka zamierza w ten sposób przecenić perfumy znajdujące się w jej asortymencie, czy może tusze do rzęs lub podkłady, kobiety ochoczo wykorzystują tę niezwykłą okazję, aby zaopatrzyć się w swoje ulubione kosmetyki.

Aktualna promocja 1+1 na perfumy w drogeriach Rossmann potrwa do 1 grudnia lub... do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć, aby zgarnąć swoje ulubione zapachy.

