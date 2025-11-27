Drogeria Rossmann doskonale wie, jak sprawić przyjemność swoim klientkom. Nie ma bowiem lepszego sposobu niż zorganizowanie promocji 1+1 na perfumy. Dzięki temu możemy kupić ulubiony zapach, a drugi dostać całkowicie za darmo. Przedstawiałyśmy już TOP 3 perfumy z Rossmanna, dzięki którym obejrzy się za tobą każdy facet i warto je teraz dorwać w promocji. W przecenionym asortymencie Rossmanna znalazły się także viralowe perfumy, które pokochały kobiety na całym świecie o nietypowej nucie czerwonego maku i orientalnego kashmiru.

Viralowe perfumy Sabrina Carpenter w promocji 1+1 w Rossmannie

Rossmann wpadł w szał przeceniania. Nie dość, że trwa Black Friday 2025 w Rossmannie, to jeszcze znów jesteśmy świadkami wyjątkowej promocji 1+1 na perfumy. A na półce oznaczonej czerwoną etykietką 1+1 znalazły się one - viralowe perfumy, na których oszalały kobiety na całym świecie.

Jest to zapach, którego kreatorką jest popularna wokalistka Sabrina Carpenter. Artystka stworzyła całą linię perfum we współpracy z marką Scent Beauty. Absolutnie niezastąpiony jest jednak jeden zapach, który kusi swoimi nietypowymi nutami - Sweet Tooth Cherry Baby z czerwonym makiem i kashmirem.

Cena tego produktu za 30 ml wynosi 119,99 zł, a za 75 ml 179,99 zł. Dzięki promocji 1+1 możesz dostać drugi flakonik za darmo lub wybrać za bezcen inną wersję zapachową od Sabriny Carpenter czy całkiem innej marki.

Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby w promocji 1+1 w Rossmannie, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Perfumy Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby z czerwonym makiem i kashmirem

Wszystkie perfumy sygnowane nazwiskiem Sabriny Carpenter, mają być podróżą przez świat zmysłów i emocji. Tak jest z pewnością z tą kompozycją. W uroczym, malinowym opakowaniu przypominającym tabliczkę czekolady możemy znaleźć flakonik z wyjątkowymi nutami zapachowymi.

Nuty głowy: soczysta wiśnia, kuszące jabłko, nektar śliwki i brązowy cukier.

soczysta wiśnia, kuszące jabłko, nektar śliwki i brązowy cukier. Nuty serca: czerwony mak, kwiat piwonii, ciemna czekolada, wanilia orchidei.

czerwony mak, kwiat piwonii, ciemna czekolada, wanilia orchidei. Nuty bazy: drewno kashmiru, eliksir paczuli, bursztyn.

Szczególnie moją uwagę zwróciły tu cztery nuty zapachowe. Woń polnego czerwonego maku jest dość niszową i niezwykle subtelną nutą. Ma delikatny, lekko pudrowy zapach. W praktyce perfumiarze rzadko używają naturalnego aromatu czerwonego maku ze względu na to, że nie daje on wyrazistego, wonnego olejku eterycznego. Często ten aromat niknie w kompozycji zapachowej, a tu gra pierwsze skrzypce wśród nut serca.

Warto zwrócić uwagę także na bazę tej kompozycji. Kashmir, paczula i bursztyn to nuty, które od razu kojarzą się ze światem Orientu, a jak wiemy - obecnie wszelkie arabskie i orientalne perfumy cieszą się dużą popularnością. Nadają bowiem zapachowi mocy i sprawiają, że zostawia on pożądany przez kobiety długi ogon.

Promocja 1+1 w drogeriach Rossmann - szczegóły

Promocja 1+1 w drogeriach Rossmann to zawsze wyjątkowe święto. Niezależnie od tego, czy marka zamierza w ten sposób przecenić perfumy znajdujące się w jej asortymencie, czy może tusze do rzęs lub podkłady, kobiety ochoczo wykorzystują tę niezwykłą okazję, aby zaopatrzyć się w swoje ulubione kosmetyki.

Aktualna promocja 1+1 na perfumy w drogeriach Rossmann potrwa do 1 grudnia lub... do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć, aby zgarnąć swoje ulubione zapachy.

