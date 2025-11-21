Black Friday w Rossmannie to okazja, aby do swojej kosmetyczki dodać nowości. Jeśli miałaś ochotę wypróbować jakiś kosmetyk lub kupić piękny flakon perfum, który ozdobi twoją toaletkę, to perfekcyjny moment. Podpowiem ci, na co warto zwrócić uwagę i co warto kupić w trakcie największego święta zakupów w roku.

1. Perfumy o boskim, intensywnym zapachu

Jeśli chodzi o drogerie i Black Friday, to zdecydowanie moją ukochaną kategorią są perfumy. Dobrze wiemy, jak jest. Zapachy to luksus, który potrafi nam rozjaśnić nawet najbardziej parszywy dzień, ale również kosztuje całkiem sporo. Rok temu Rossmann zaskoczył nas ofertą na wiele zapachów, które można było dorwać w świetnych cenach. Wiesz, że perfumeryjna oferta Rossmanna jest znacznie szersza niż to, co znajdziesz na półkach? Wiele flakonów dostępnych jest tylko online i to właśnie w tej formie radzę ci korzystać z promocji na Black Friday.

Ja w tym roku stawiam na klasykę, czyli Yves Saint Laurent Libre. Moja poprzednia buteleczka jest już całkiem pusta, a to zapach ponadczasowy, jednocześnie elegancki, ale nieprzesadzony, który spokojnie możesz nosić nawet na dzień.

2. Krem regenerujący na dzień i na noc

Black Friday to dla mnie zawsze doskonała okazja na przetestowanie nowości. Dlatego do koszyka dodam krem, którego jeszcze nie miałam okazji próbować, a jego estetyczne opakowanie oraz formuła napakowana ceramidami i peptydami zdecydowanie do mnie przemawia. Zwłaszcza, że jesteśmy w środku sezonu grzewczego, więc nasza skóra potrzebuje natychmiastowego wsparcia przed przesuszeniem i odwodnieniem. Mowa o KLOO Day & Night.

Jego uniwersalna konsystencja, która nadaje się zarówno na dzień, jak i na noc oraz wygodne opakowanie z pompką to zdecydowane plusy. Dobrze sprawdza się w pielęgnacji cery w każdym wieku: zarówno u młodszych, jak i dojrzalszych osób.

3. Koreańska pielęgnacja na Black Friday 2025 w Rossmannie

Z całego serca mogę polecić ci koreańską pielęgnację. Sama planuję uzupełnić mój zapas jednego z moich ulubionych serów, czyli KIMOCO Glass Skin. Jego formuła nawet najbardziej poszarzałą, matową i zmęczoną skórę postawi na nogi. Kosmetyk jest leciutki i szybko się wchłania, a także doskonale nadaje pod makijaż. To zdecydowanie jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o koreańskie sera dostępne w Rossmannie. W składzie znajdziesz dobrze znaną z azjatyckiej pielęgnacji wodę ryżową, aż 6 peptydów, ceramidy, skwalan i ekstrakt z lukrecji.

Higieniczne opakowanie z pipetą i formuła, która pasuje do każdego typu skóry oraz działanie już po pierwszym użyciu to cechy produktu, na które warto zwrócić uwagę.

4. Serum nadające blasku włosom

HEIKI HEIKI Glossy to serum do włosów w opakowaniu, które natychmiast przyciąga uwagę swoją estetyką. Formuła wygładza i nadaje naturalny połysk, zapobiega rozdwajaniu się końcówek, a także redukuje puszenie i łamliwość. Jeśli twoje włosy są niezdyscyplinowane i bardzo szybko tracą blask, ten produkt sprawdzi się doskonale. Jego skład został wzbogacony o stabilną formułę witaminy C oraz olej marula.

Zapach serum jest również godny poznania. Łączy soczystą pomarańczę, cedrowe drewno, jaśmin, ambrę i słodki brązowy cukier. Dzięki temu pasma nie tylko pięknie wyglądają, ale również bosko pachną.

5. Przepiękna paletka róży do policzków

Niedawno w sprzedaży pojawiła się genialna limitowana linia marki NYX, która stworzyła kolekcję inspirowaną serialem "Bridgerton". Jeden z wariantów paletki róży do policzków niesamowicie mi się spodobał. Ma przepiękne, żywe kolory i delikatne drobinki, które bosko rozświetlają cerę. NYX Bridgerton Wallflower to paletka, która będzie pasować wielu typom urody, zarówno chłodnym, jak i ciepłym.

To elegancko zapakowane róże Buttermelt, słynących ze swojej aksamitnej formuły, która wręcz wtapia się w cerę, wyglądając jak prawdziwy zdrowy rumieniec. Intensywność możesz budować w zależności od swoich potrzeb, uzyskując zarówno delikatny, jak i spektakularny efekt.

