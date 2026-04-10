Niedawno pisałam, że te 3 SPF 50 zamierzam stosować zamiennie tego lata. Jednym z nich jest viralowy produkt, który teraz kupimy aż 50% taniej w drogeriach Rossmann - za 78,99 zł (standardowa cena to 143,99 zł). Krem do twarzy KLOO SPF 50 wpisuje się w kategorię nowoczesnych filtrów dziennych, które mają nie tylko chronić, ale też realnie wspierać kondycję skóry. Producent podkreśla jego ultralekką formułę i brak filmu po nałożeniu na skórę. Szybko się wchłania i jest idealny także pod makijaż. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu, jak działa i z czego wynika jego funkcjonalność.

Co to za produkt i jaką pełni rolę?

To krem ochronny z wysokim filtrem SPF 50, łączący filtry mineralne i chemiczne. Tego typu hybrydowe rozwiązania mają na celu zapewnienie szerokiego spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej konsystencji.

Produkt został zaprojektowany jako element codziennej pielęgnacji dziennej – nie tylko zabezpiecza skórę przed słońcem, ale też pełni funkcję lekkiego kremu nawilżającego, a dodatkowo blokuje światło niebieskie.

Krem do twarzy KLOO SPF 50, Fot. archiwum prywatne

Jak ta formuła działa na skórze?

Za ochronę przeciwsłoneczną odpowiadają zarówno filtry fizyczne (dwutlenek tytanu), jak i nowoczesne filtry chemiczne, które stabilizują działanie całej formuły i poprawiają jej trwałość. Krem ma strukturę lekkiej emulsji – szybko się wchłania i nie pozostawia wyraźnej warstwy, co faktycznie sprzyja stosowaniu go pod makijaż.

Obecność składników nawilżających sprawia, że nie jest to typowy „suchy” filtr, lecz raczej produkt łączący ochronę z podstawową pielęgnacją. W jego składzie znajdziemy m.in.: kwas hialuronowy, postbiotyk oraz witaminę E, które nawadniają cerę oraz ujędrniają ją i zabezpieczają przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Kluczowe składniki – co rzeczywiście robią?

Kwas hialuronowy (w formie hydrolizowanej), który odpowiada za wiązanie wody w naskórku i poprawę jego elastyczności.

Postbiotyk (ferment Lactococcus) wspiera mikrobiom skóry, co może mieć znaczenie przy cerach wrażliwych lub reaktywnych.

Witamina E działa jako antyoksydant, chroniąc przed stresem oksydacyjnym wywołanym promieniowaniem UV. Dodatkowo obecne emolienty i składniki filmotwórcze wygładzają powierzchnię skóry, co przekłada się na jej bardziej jednolity wygląd.

Dla kogo ten krem ma sens?

To propozycja dla osób, które szukają lekkiego kremu z wysoką ochroną przeciwsłoneczną do codziennego użytku – szczególnie w warunkach miejskich. Sprawdzi się przy cerach normalnych, mieszanych i lekko suchych, które potrzebują nawilżenia bez obciążenia.

Może być mniej satysfakcjonujący dla osób z bardzo tłustą skórą lub tych, które preferują całkowicie bezzapachowe formuły, ponieważ zawiera kompozycję zapachową.

Jak używać, by wykorzystać jego potencjał?

Krem najlepiej stosować jako ostatni etap porannej pielęgnacji, przed makijażem. Ze względu na lekką konsystencję można go reaplikować w ciągu dnia, choć – jak w przypadku większości filtrów – wymaga to pewnej uważności przy nakładaniu kolejnych warstw. To produkt, który nie narzuca się na skórze, ale jego skuteczność zależy od regularności i odpowiedniej ilości aplikacji.

Jeśli rozważasz jego zakup, warto najpierw sprawdzić go w codziennych warunkach – na własnej skórze, w połączeniu z używanymi kosmetykami pielęgnacyjnymi i makijażem.

