Są takie kosmetyki, które przekazujemy sobie nawzajem, dzieląc się opinią na ich temat z bliskimi nam paniami. Tak jest też w tym przypadku. Wiele koleżanek wskazywało mi już ten szampon jako ich ulubiony. Świetnie bowiem regeneruje i odżywia włosy. Nic więc dziwnego, że Polki go kochają. A teraz możemy go kupić w Rossmannie w promocyjnej cenie. Do 25 marca będzie dostępny w tej drogerii za 99,99 zł. To świetna okazja, ponieważ jego standardowa cena wynosi 119,99 zł (cena z 30 dni przed obniżką). Jeśli jeszcze nie znasz tego produktu, zobacz, co musisz o nim wiedzieć.

Czym jest Olaplex No.4 i do jakiej kategorii należy?

Olaplex No.4 Bond Maintenance to jeden z najbardziej rozpoznawalnych szamponów regenerujących, który wyrósł na popularności dzięki technologii odbudowy wiązań we włosie. Nie jest to jednak klasyczny produkt „naprawczy” w pełnym rozumieniu tego słowa. Jego działanie opiera się na wsparciu struktury włosa podczas codziennego mycia, co budzi zainteresowanie zwłaszcza wśród osób z włosami osłabionymi zabiegami chemicznymi.

Szampon Olaplex No.4 Bond Maintenance, Fot. materiały prasowe, Rossmann

To szampon pielęgnacyjny przeznaczony do regularnego stosowania, który łączy funkcję oczyszczającą z działaniem wzmacniającym strukturę włosa. Należy do kategorii kosmetyków odbudowujących, choć w praktyce pełni rolę produktu podtrzymującego efekty kuracji regeneracyjnych. Nie jest typowym szamponem głęboko oczyszczającym – jego formuła została zaprojektowana tak, by nie naruszać równowagi włosa i skóry głowy.

Jak działa formuła Bond Maintenance?

Podstawą działania jest opatentowana cząsteczka bis-aminopropyl diglycol dimaleate, która według producenta wspiera odbudowę mostków dwusiarczkowych w strukturze włosa. W praktyce oznacza to wzmocnienie włókien osłabionych przez farbowanie, rozjaśnianie czy stylizację termiczną. Ten produkt regeneruje pasma i sprawia, że znów stają się mocne oraz zdrowe.

Dodatkowo szampon oczyszcza w sposób umiarkowany, a jednocześnie ogranicza utratę wilgoci, co sprawia, że włosy po myciu pozostają bardziej elastyczne i mniej podatne na łamliwość. No i pięknie się prezentują.

Składniki i ich znaczenie w pielęgnacji

Formuła została wzbogacona o składniki nawilżające i wygładzające, takie jak gliceryna czy pantenol, które wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Obecność łagodniejszych substancji myjących sprawia, że produkt nie daje efektu „skrzypiącej czystości”, lecz raczej miękkiego oczyszczenia.

Warto zauważyć, że ten szampon nie bazuje na dużej ilości protein – jego działanie jest bardziej strukturalne niż powierzchniowe. Natomiast główne składniki aktywne to:

olejek z jagód acai – wspiera regenerację ubytków we włosach i reguluje stan skóry głowy,

– wspiera regenerację ubytków we włosach i reguluje stan skóry głowy, olej z owoców granatu – naturalny filtr przeciwsłoneczny,

– naturalny filtr przeciwsłoneczny, olej z rozmarynu lekarskiego i oregano – stymuluje porost włosów i poprawia krążenie w skórze głowy,

– stymuluje porost włosów i poprawia krążenie w skórze głowy, ekstrakt z bananowca zwyczajnego – bogaty w witaminy, stosowany w walce z łuszczycą,

– bogaty w witaminy, stosowany w walce z łuszczycą, ekstrakt z korzenia łopianu – stosowany w pielęgnacji włosów przetłuszczających się i skóry głowy,

– stosowany w pielęgnacji włosów przetłuszczających się i skóry głowy, hydrolizowane proteiny roślinne – odbudowują i nadają miękkość włosom,

– odbudowują i nadają miękkość włosom, oleje fermentowane – uzupełniają uszkodzenia bez obciążania włosów,

– uzupełniają uszkodzenia bez obciążania włosów, sole hialuronowe – znane ze swoich właściwości nawilżających.

Dla kogo ten szampon ma sens, a komu się nie sprawdzi?

Olaplex No.4 najlepiej sprawdzi się u osób z włosami farbowanymi, rozjaśnianymi lub regularnie stylizowanymi na gorąco. To także sensowny wybór przy włosach kruchych i łamliwych, które wymagają wsparcia w codziennej pielęgnacji.

Może natomiast nie spełnić oczekiwań osób szukających mocnego oczyszczenia skóry głowy lub efektu wyraźnego odbicia u nasady – w takich przypadkach potrzebne bywa uzupełnienie pielęgnacji o inny, bardziej oczyszczający produkt.

Jak używać, by ocenić jego realne działanie?

Szampon najlepiej stosować w niewielkiej ilości, koncentrując się na skórze głowy i pozwalając pianie spłynąć na długości włosów. Jego działanie ujawnia się stopniowo – nie jest to efekt natychmiastowej „naprawy”, lecz raczej poprawa kondycji przy regularnym stosowaniu. Warto obserwować, jak włosy reagują w połączeniu z odżywką lub maską, ponieważ dopiero cały rytuał pielęgnacyjny pokazuje pełen potencjał tej linii.

Czytaj także: