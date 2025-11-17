Perfumy na Black Friday to zdecydowanie jedna z tych pozycji, którą odhaczam co roku na mojej liście zakupów. W 2025 roku stawiam na zapachy Orientu. Głębokie, zmysłowe, idealnie obciążone, pikantne, ale też lekko słodkie. To wyjątkowe kompozycje, które pozostawiają po sobie niezastąpione wrażenie. Cieszą trwałością i swoim bogactwem. Po takie zapachy warto zaglądać nie tylko do perfumerii, jak Sephora czy Douglas, ale również drogerii, np. Rossmann, Hebe czy Notino.

Perfumy na Black Friday 2025 z pikantną nutą

Lattafa Khamrah Dukhan to woda perfumowana unisex, która od pierwszego psiknięcia przenosi w gęsty, orientalny świat przypraw, dymu i żywic. Otwiera się pikantnym akordem pimentu połączonym z korzenną mieszanką i soczystą mandarynką. Ten pierwszy moment jest energetyczny, lekko iskrzący, a jednocześnie egzotyczny. Po krótkiej chwili kompozycja przechodzi w swoje prawdziwe serce – kadzidło zaczyna dominować, niosąc ze sobą mistyczny, dymny klimat. Wzbogaca je balsamiczne labdanum, głęboka paczula i subtelny kwiat pomarańczy, które razem tworzą gęste, ciepłe i otulające wnętrze zapachu, tak typowe dla orientalnych perfum.

Kiedy dym opada, Khamrah Dukhan osiada na bogatej, intensywnej bazie z tytoniem, praliną, bursztynem, tonką i benzoesem. Finisz jest słodki, gęsty i lekko dymny, pozostawiając na skórze długotrwałą, zmysłową smugę. To właśnie ta kombinacja żywic, przypraw, tytoniu i ambrowej słodyczy buduje charakter typowy dla orientalnych kompozycji – głęboki, wyrazisty i nieco tajemniczy.

Trwałość zapachu jest bardzo dobra. Na skórze utrzymuje się około 7–8 godzin, a na ubraniach pozostaje znacznie dłużej. Projekcja jest solidna, wyczuwalna dla otoczenia, dlatego kilka psiknięć w zupełności wystarczy. To perfumy stworzone na chłodniejsze dni, na wieczór lub na okazje, kiedy chcesz otulić się zapachem, który przyciąga uwagę i zostawia intensywny, orientalny ślad.

Te perfumy znajdziesz w ofercie Rossmanna. Co prawda finalna cena na Black Friday nie jest jeszcze znana, a na razie kupisz flakon w cenie 109,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł).

LATTAFA Khamrah Dukhan, fot. mat. prasowe

Zapach orientu z pistacją na Black Friday 2025

Khair Pistachio to kolejna unisexowa woda perfumowana. Pochodzi z kolekcji orientalnej marki Paris Corner, która zabiera zmysły w słodką, kremową podróż – to jak deserowy sen zaklęty w eleganckim flakonie. Już przy pierwszym kontakcie ze skórą otwiera się apetyczną symfonią włoskiej bergamotki, pistacjowych lodów, delikatnego orzecha laskowego i słodkiego rumu, wzbogaconych nutą kardamonu, która dodaje całości nieco pikantnej iskry. To wejście jest jednocześnie świeże i gourmandowe, zapowiada zmysłowy charakter perfum.

W sercu kompozycji wybrzmiewa kobiecy, kwiatowy bukiet – geranium, biała piwonia, jaśmin i konwalia łączą się z soczystymi owocami: maliną, białą brzoskwinią i gruszką. Ta faza zapachu wprowadza lekkość i elegancję, równoważąc słodki początek. Z czasem całość przechodzi w otulającą bazę, w której bita śmietana, marshmallow, wata cukrowa i turecki miód tworzą miękką, deserową słodycz, a drzewne nuty cedru, drzewa sandałowego, fasolka tonka i kakao zapewniają ciepło, głębię i trwałość.

Khair Pistachio emanuje orientalnym charakterem, choć wpisuje się też w styl gourmand dzięki akordom lodów i słodkich deserów. Jego życiowa energia pochodzi z kontrastu: nuty orzechowe i kremowe spotykają się z kwiatowymi i drzewnymi tonami, tworząc zapach, który jest zarazem zmysłowy, lekki i wyrafinowany.

Sporo opinii w internecie sugeruje, aby perfumy tuż po zakupie odłożyć na chwilę na półkę, aby się zmacerowały. Ma im to nadać miękkości i jeszcze więcej głębi, dzięki czemu są jeszcze bardziej zniewalające. Perfumy kupisz w Notino za 117,80 zł i posiadają oznaczenie Black Friday, zatem najprawdopodobniej tego dnia ich cena będzie jeszcze korzystniejsza.

Paris Corner Khair Pistachio, fot. mat. prasowe

Luksusowe oblicze orientalnych perfum na Black Friday 2025

Tom Ford Black Orchid to zapach tajemniczy, ciemny i luksusowy, który od pierwszych chwil otula zmysły jak aksamitna noc. W otwarciu wybrzmiewają ziemiste trufle splecione z soczystą czarną porzeczką i głębokim ylang-ylang, a promienne cytrusy – bergamotka i mandarynka – dodają kompozycji zaskakującej świeżości. To wejście jest jednocześnie eleganckie i niepokojąco zmysłowe.

Serce zapachu to czarna orchidea – kwiat o hipnotyzującym charakterze – otoczona przyprawami, owocami i nutą drewna lotosu. Ta mieszanka tworzy bogaty, kwiatowy pejzaż, który zamiast lekkości oferuje głębię i intrygę. W miarę rozwijania się zapachu pojawia się ciepło i gęstość: baza zdominowana jest przez ciemną czekoladę, paczulę, wanilię, drewno sandałowe, kadzidło, wetywerię oraz balsamiczne akordy, które razem tworzą hipnotyzującą, orientalną aureolę.

Charakter zapachu jest zdecydowanie orientalny, ale nie w sposób duszący – to elegancja z odrobiną mroku. Kompozycja balansuje między słodyczą czekolady a dymnością kadzidła, między kwiatową zmysłowością a ziemistą głębią trufli. To zapach dla tych, którzy cenią zapachy mocne, wyraziste, z klasą i pewną dawką teatralności. Trwałość Black Orchid jest znakomita – według użytkowników potrafi utrzymać się na skórze bardzo długo, a na ubraniach pozostawia wyraźny ślad. W moim przypadku, kiedy używam tego zapachu, utrzymuje się on od 10 do aż 12 godzin, a czuć go nawet po prysznicu.

Black Orchid to zapach na wieczór, na specjalne okazje, albo po prostu wtedy, gdy chcesz otulić się czymś zmysłowym, nieoczywistym i luksusowym. Idealny dla tych, którzy cenią perfumy jako wyraz elegancji i indywidualności, a jednocześnie lubią zapachy, które robią wrażenie i nie pozostają niezauważone.

Zapach jest dostępny w wielu perfumeriach, między innymi w Sephorze, ale również w Douglasie i Notino. W trakcie Black Friday wart porównać oferty tych trzech perfumerii i wybrać najkorzystniejszą z nich.

Tom Ford Black Orchid, fot. mat. prasowe

