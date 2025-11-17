Jako redaktorka beauty na Black Friday 2025 wybiorę te 3 perfumy z długim ogonem o zapachu Orientu
Perfumy na Black Friday 2025 z orientalną nutą to zdecydowanie jedna z moich top pozycji do zgarnięcia. Pora powoli zacząć przygotowywać swoje zakupowe koszyki, aby nie przegapić najlepszych promocji. Sprawdź, jakie zapachy wybieram jako redaktorka beauty i ogromna fanka perfum.
Perfumy na Black Friday to zdecydowanie jedna z tych pozycji, którą odhaczam co roku na mojej liście zakupów. W 2025 roku stawiam na zapachy Orientu. Głębokie, zmysłowe, idealnie obciążone, pikantne, ale też lekko słodkie. To wyjątkowe kompozycje, które pozostawiają po sobie niezastąpione wrażenie. Cieszą trwałością i swoim bogactwem. Po takie zapachy warto zaglądać nie tylko do perfumerii, jak Sephora czy Douglas, ale również drogerii, np. Rossmann, Hebe czy Notino.
Perfumy na Black Friday 2025 z pikantną nutą
Lattafa Khamrah Dukhan to woda perfumowana unisex, która od pierwszego psiknięcia przenosi w gęsty, orientalny świat przypraw, dymu i żywic. Otwiera się pikantnym akordem pimentu połączonym z korzenną mieszanką i soczystą mandarynką. Ten pierwszy moment jest energetyczny, lekko iskrzący, a jednocześnie egzotyczny. Po krótkiej chwili kompozycja przechodzi w swoje prawdziwe serce – kadzidło zaczyna dominować, niosąc ze sobą mistyczny, dymny klimat. Wzbogaca je balsamiczne labdanum, głęboka paczula i subtelny kwiat pomarańczy, które razem tworzą gęste, ciepłe i otulające wnętrze zapachu, tak typowe dla orientalnych perfum.
Kiedy dym opada, Khamrah Dukhan osiada na bogatej, intensywnej bazie z tytoniem, praliną, bursztynem, tonką i benzoesem. Finisz jest słodki, gęsty i lekko dymny, pozostawiając na skórze długotrwałą, zmysłową smugę. To właśnie ta kombinacja żywic, przypraw, tytoniu i ambrowej słodyczy buduje charakter typowy dla orientalnych kompozycji – głęboki, wyrazisty i nieco tajemniczy.
Trwałość zapachu jest bardzo dobra. Na skórze utrzymuje się około 7–8 godzin, a na ubraniach pozostaje znacznie dłużej. Projekcja jest solidna, wyczuwalna dla otoczenia, dlatego kilka psiknięć w zupełności wystarczy. To perfumy stworzone na chłodniejsze dni, na wieczór lub na okazje, kiedy chcesz otulić się zapachem, który przyciąga uwagę i zostawia intensywny, orientalny ślad.
Te perfumy znajdziesz w ofercie Rossmanna. Co prawda finalna cena na Black Friday nie jest jeszcze znana, a na razie kupisz flakon w cenie 109,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł).
Zapach orientu z pistacją na Black Friday 2025
Khair Pistachio to kolejna unisexowa woda perfumowana. Pochodzi z kolekcji orientalnej marki Paris Corner, która zabiera zmysły w słodką, kremową podróż – to jak deserowy sen zaklęty w eleganckim flakonie. Już przy pierwszym kontakcie ze skórą otwiera się apetyczną symfonią włoskiej bergamotki, pistacjowych lodów, delikatnego orzecha laskowego i słodkiego rumu, wzbogaconych nutą kardamonu, która dodaje całości nieco pikantnej iskry. To wejście jest jednocześnie świeże i gourmandowe, zapowiada zmysłowy charakter perfum.
W sercu kompozycji wybrzmiewa kobiecy, kwiatowy bukiet – geranium, biała piwonia, jaśmin i konwalia łączą się z soczystymi owocami: maliną, białą brzoskwinią i gruszką. Ta faza zapachu wprowadza lekkość i elegancję, równoważąc słodki początek. Z czasem całość przechodzi w otulającą bazę, w której bita śmietana, marshmallow, wata cukrowa i turecki miód tworzą miękką, deserową słodycz, a drzewne nuty cedru, drzewa sandałowego, fasolka tonka i kakao zapewniają ciepło, głębię i trwałość.
Khair Pistachio emanuje orientalnym charakterem, choć wpisuje się też w styl gourmand dzięki akordom lodów i słodkich deserów. Jego życiowa energia pochodzi z kontrastu: nuty orzechowe i kremowe spotykają się z kwiatowymi i drzewnymi tonami, tworząc zapach, który jest zarazem zmysłowy, lekki i wyrafinowany.
Sporo opinii w internecie sugeruje, aby perfumy tuż po zakupie odłożyć na chwilę na półkę, aby się zmacerowały. Ma im to nadać miękkości i jeszcze więcej głębi, dzięki czemu są jeszcze bardziej zniewalające. Perfumy kupisz w Notino za 117,80 zł i posiadają oznaczenie Black Friday, zatem najprawdopodobniej tego dnia ich cena będzie jeszcze korzystniejsza.
Luksusowe oblicze orientalnych perfum na Black Friday 2025
Tom Ford Black Orchid to zapach tajemniczy, ciemny i luksusowy, który od pierwszych chwil otula zmysły jak aksamitna noc. W otwarciu wybrzmiewają ziemiste trufle splecione z soczystą czarną porzeczką i głębokim ylang-ylang, a promienne cytrusy – bergamotka i mandarynka – dodają kompozycji zaskakującej świeżości. To wejście jest jednocześnie eleganckie i niepokojąco zmysłowe.
Serce zapachu to czarna orchidea – kwiat o hipnotyzującym charakterze – otoczona przyprawami, owocami i nutą drewna lotosu. Ta mieszanka tworzy bogaty, kwiatowy pejzaż, który zamiast lekkości oferuje głębię i intrygę. W miarę rozwijania się zapachu pojawia się ciepło i gęstość: baza zdominowana jest przez ciemną czekoladę, paczulę, wanilię, drewno sandałowe, kadzidło, wetywerię oraz balsamiczne akordy, które razem tworzą hipnotyzującą, orientalną aureolę.
Charakter zapachu jest zdecydowanie orientalny, ale nie w sposób duszący – to elegancja z odrobiną mroku. Kompozycja balansuje między słodyczą czekolady a dymnością kadzidła, między kwiatową zmysłowością a ziemistą głębią trufli. To zapach dla tych, którzy cenią zapachy mocne, wyraziste, z klasą i pewną dawką teatralności. Trwałość Black Orchid jest znakomita – według użytkowników potrafi utrzymać się na skórze bardzo długo, a na ubraniach pozostawia wyraźny ślad. W moim przypadku, kiedy używam tego zapachu, utrzymuje się on od 10 do aż 12 godzin, a czuć go nawet po prysznicu.
Black Orchid to zapach na wieczór, na specjalne okazje, albo po prostu wtedy, gdy chcesz otulić się czymś zmysłowym, nieoczywistym i luksusowym. Idealny dla tych, którzy cenią perfumy jako wyraz elegancji i indywidualności, a jednocześnie lubią zapachy, które robią wrażenie i nie pozostają niezauważone.
Zapach jest dostępny w wielu perfumeriach, między innymi w Sephorze, ale również w Douglasie i Notino. W trakcie Black Friday wart porównać oferty tych trzech perfumerii i wybrać najkorzystniejszą z nich.
