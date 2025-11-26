Arabskie perfumy z bursztynem szturmem zdobywają serca Polek, a teraz można je kupić w wyjątkowej promocji 1+1 w drogerii Rossmann. Swiss Arabian Royal Mystery to propozycja dla kobiet, które szukają zapachu oryginalnego, eleganckiego i pełnego głębi. Woda perfumowana o pojemności 100 ml dostępna jest wyłącznie online i kosztuje 189,99 zł. Dzięki promocji Black Friday 2025, przy zakupie dwóch flakonów objętych akcją, jeden z nich otrzymasz gratis. To idealna okazja, by wypróbować perfumy o orientalnym charakterze z nutą piżma, paczuli, bursztynu i rabarbaru.

Tak pachną arabskie perfumy z bursztynem

Swiss Arabian Royal Mystery to woda perfumowana stworzona z myślą o nowoczesnych kobietach, które cenią zarówno świeżość, jak i głębię zapachu. Kompozycja otwiera się owocowym duetem gruszki i melona, który nadaje jej lekkości i soczystości. Serce zapachu tworzą frezja i róża – kwiatowe nuty budujące romantyczną i zmysłową aurę. Największe wrażenie robi baza: miękkie piżmo, ciepły bursztyn i ziemista paczuli, wzbogacone o intrygujący akcent rabarbaru.

Na skórze perfumy rozwijają się w kilku fazach, od świeżej owocowości, przez kobiece kwiaty, aż po głęboki, orientalny finisz. Dzięki temu to zapach nieoczywisty, zaskakujący i różnorodny. Royal Mystery to perfumy uniwersalne, które sprawdzą się zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Ich bogaty skład powoduje, że są szczególnie przyjemne w chłodniejsze dni. Z pewnością pokochają je kobiety lubiące zapachy eleganckie, a zarazem zaskakujące.

Swiss Arabian Royal Mystery, fot. mat. prasowe

Co nas kusi w orientalnych zapachach?

Orientalne perfumy od lat przyciągają uwagę swoim charakterem, intensywnością i trwałością. W sezonie zimowym 2025/26 stają się ponownie hitem. Kobiety wybierają je, by podkreślić swoją osobowość i otulić się zmysłowym aromatem, który długo utrzymuje się na skórze.

Co je wyróżnia? Bogate nuty bazy, czyli np. bursztyn, piżmo, kadzidło czy drewno, sprawiają, że orientalne kompozycje są ciepłe, otulające i idealne na zimę. Perfumy tego typu często łączą klasyczne składniki z nowoczesnymi akcentami, jak rabarbar czy egzotyczne owoce. Dzięki temu są jednocześnie eleganckie i świeże, nie przytłaczają, ale intrygują.

Bursztyn w perfumach pełni wyjątkową rolę. To składnik, który nadaje głębi, ciepła i trwałości. Nic dziwnego, że arabskie perfumy z tą nutą cieszą się tak dużym uznaniem. Są ponadczasowe, a jednocześnie zaskakują bogactwem aromatów, które zmieniają się na skórze w miarę upływu czasu.

Promocja 1+1 w Rossmannie na perfumy z okazji Black Friday 2025

Rossmann przygotował dla swoich klientów wyjątkową okazję – promocję 1+1 gratis na zapachy z okazji Black Friday 2025. Obejmuje ona wybrane perfumy dostępne na stronie internetowej drogerii w dedykowanej zakładce „1+1 na zapachy”. Aby skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka dwa produkty oznaczone jako objęte akcją. Rabat zostanie naliczony automatycznie, proporcjonalnie do wartości obu produktów.

Jeśli miałaś upatrzony flakon na Black Friday, warto dodać do niego właśnie ten, aby wypróbować na własnej skórze wyjątkowe akordy Orientu z bursztynem.

