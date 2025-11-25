Perfumy z Rossmanna to zarówno tanie propozycje, które są przyjazne na każdą kieszeń, jak i droższe, niszowe lub marek premium. Wybieram 3 zapachy, które sprawią, że facetom zmiękną kolana, a ty będziesz w nich roztaczać sensualną aurę kobiecej tajemnicy. W sieci drogerii pojawiła się promocja 1+1 z okazji Black Week, a wszystkie propozycje pochodzą z wyprzedażowej zakładki.

Upojny zapach tarty cytrynowej z wanilią

Perfumy Lattafa Victoria wyróżniają się intensywnym zapachem, który od pierwszych chwil uderza w zmysły nietypową kompozycją. Zapach ten łączy słodko-cytrusowe nuty cytrynowego ciasta z bezami z klasycznym aromatem neroli i ciepłą bazą waniliową. To właśnie takie połączenie sprawia, że ta kompozycja jest jednocześnie wyrazista i delikatna, odważna, a zarazem pełna spokoju i komfortu. Zaskakuje swoim ciepłem, przytulnością, zwiększając tym poczucie intymnej bliskości.

Upojna kompozycja, chociaż jest prosta w budowie, potrafi zawrócić w głowie, jednocześnie rozpromieniając każdy chłodny dzień. Jej cena regularna to 159,99 zł za 100 ml.

Nuta głowy: cytrynowe ciasto bezowe.

cytrynowe ciasto bezowe. Nuta serca: neroli.

neroli. Nuta bazy: wanilia.

Lattafa Victoria, fot. mat. prasowe

Totalna klasyka pudrowej elegancji

Giorgio Armani Si to absolutna klasyka, jeśli chodzi o kobiece perfumy. Ich wyjątkowość doceniają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na których działają jak afrodyzjak. Podnoszą atrakcyjność, dodając kobiecości, ale w eleganckim, wysublimowanym znaczeniu. To nowoczesny zapach, który pozostawia wrażenie, że jesteś kobietą pewną siebie i przebojową. Wyrafinowany styl tych perfum uwodzi nasze nosy już od lat, podbijając co i rusz kolejne serca.

To perfumy, które zachwycają złożonością i harmonią nut zapachowych. Zapach otwierają owocowe liście czarnej porzeczki, które nadają świeżości i energii. W sercu kompozycji znajdują się subtelne kwiatowe akcenty frezji i róży majowej, a całość zamyka intensywna baza z ambroksanem, wanilią, nutami drzewnymi i paczulą. Cena za 30 ml to 329,99 zł.

Nuta głowy : liście czarnej porzeczki.

: liście czarnej porzeczki. Nuta serca : frezja, róża majowa.

: frezja, róża majowa. Nuta bazy: ambroksan, wanilia, nuty drzewne, paczula.

Giorgio Armani Si, mat. prasowe

Pikantne perfumy z Rossmanna z pieprzem

Guess Seductive Red to propozycja dla kobiet, które pragną przyciągać uwagę i emanować charyzmą. To prawdziwa pokusa zamknięta w czerwonym flakonie, który idealnie oddaje zawartość. Głęboką, sensualną i nieoczywistą dzięki zawartości nut pieprzu. Nadają one pikantności zapachowi, pobudzając zmysły i pobudzając w leniwe poranki. Ten zapach powstał z myślą o kobietach, które nie boją się przyciągać spojrzeń i chcą podkreślić swoją zmysłowość. To doskonała propozycja dla pań w każdym wieku, które lubią wyraziste, intensywne perfumy.

Jeśli nie boisz się wyróżniać z tłumu, ten zapach to idealna propozycja o bardziej rozbudowanej budowie. Różowy pieprz, migdały, czereśnia przeplatają się z kwiecistym sercem, aby zapewnić nam drzewno-waniliowy finisz, wyczuwalny na skórze przez wiele godzin. Ich cena to 139,99 zł za 30 ml.

Nuty głowy: czereśnia, migdały, różowy pieprz.

czereśnia, migdały, różowy pieprz. Nuty serca: kwiat wiśni, magnolia, fiołek.

kwiat wiśni, magnolia, fiołek. Nuty bazy: wanilia, fasola tonka, drzewo sandałowe.

Guess Seductive Red, fot. mat. prasowe

Dlaczego warto polować na Black Friday 2025 w Rossmannie?

Promocja 1+1 na perfumy to zawsze jeden z najbardziej wyczekiwanych wyprzedażowych deali, dzięki któremu zdobędziesz aż dwa flakony w cenie jednego. To idealna okazja do uzupełnienia zapasu ukochanego zapachu oraz wybraniu czegoś nowego. W tym roku zdecydowanie warto postawić na sensualne zapachy, które roztaczają wokół noszącej jej osoby woal kuszących nut. Propozycje, które wybrałam, pokazują przeróżne oblicza zmysłowości: bliskość, pikanterię i pociągającą elegancję. Który z nich jest ci najbliższy?

Akcja potrwa jeszcze przez 7 dni, do 1 grudnia 2025, a dostępność może się zmieniać w zależności od etapu wyprzedaży. Nie zwlekaj z zakupem zbyt długo, aby upatrzony zapach nie uciekł ci z koszyka!

