Trwały podkład na zimę to absolutna konieczność w każdej kosmetyczce, gdy temperatura spada poniżej zera, a wiatr i wilgoć wystawiają makijaż na próbę. W takich warunkach nie wystarczy zwykły kosmetyk – potrzebujesz formuły, która zapewni komfort, trwałość i estetykę przez wiele godzin. W ofercie drogerii Rossmann znajdziesz właśnie taki podkład – stworzony z myślą o trudnych warunkach zimowych, odporny na ścieranie i bezpieczny dla skóry. Jest odpowiedni dla każdego typu cery i spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowniczek.

W Rossmannie kupisz podkład idealny na zimę

Zimą skóra potrzebuje szczególnej ochrony i wsparcia. Maybelline Super Stay Lumi-Matte to odpowiedź na te potrzeby – lekki podkład o wyjątkowo trwałej formule, który utrzymuje się na twarzy aż do 30 godzin. Dzięki zawartości aminokwasów i specjalnie opracowanej formule zapewnia on pełne krycie bez efektu maski. Twarz wygląda świeżo i naturalnie, a jednocześnie wszystkie niedoskonałości są skutecznie zakryte.

Ten wegański kosmetyk wyróżnia się też tym, że nie zatyka porów – jest niekomedogenny i bezzapachowy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się także dla wrażliwej skóry. Jego lekka konsystencja pozwala na łatwe rozprowadzenie – można go nałożyć pędzlem, gąbką lub palcami. Co ważne, poziom krycia można budować – wystarczy jedna do dwóch pompek na całą twarz, by uzyskać idealny efekt. Obecnie można go kupić w promocyjnej cenie 46,99 zł za 35 ml (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 81,99 zł), co czyni go nie tylko skutecznym, ale i przystępnym cenowo wyborem na sezon zimowy. Oferta będzie aktualna 4 grudnia 2025 lub wyczerpania zapasów.

Maybelline Super Stay Lumi-Matte, fot. mat. prasowe

Podkład, który nie wyciera się i jest trwały

Sezon zimowy oznacza codzienny kontakt makijażu z szalikami, wysokimi kołnierzami czy ciepłymi kurtkami. To często skutkuje zabrudzeniami na ubraniach i rozmazanym podkładem. Maybelline Super Stay Lumi-Matte to prawdziwa rewolucja – jest odporny na ścieranie, nie spływa pod wpływem wilgoci i nie brudzi tkanin.

Formuła tego podkładu została stworzona tak, by przetrwać wszystko, co niesie ze sobą zimowa aura – mróz, wilgoć i ciągłe zmiany temperatury między zimnym powietrzem a ogrzewanymi pomieszczeniami. Pozostaje niewzruszony przez cały dzień – od porannego makijażu do pracy aż po wieczorne spotkania. Dzięki niemu możesz zapomnieć o poprawkach w ciągu dnia, a także bez obaw zakładać jasne kurtki i szaliki. To prawdziwy must have w każdej zimowej kosmetyczce.

Ten podkład zapewni ci idealny makijaż na zimę 2025/26

Od kilku sezonów niewątpliwie na podium, jeśli chodzi o wykończenie makijażu, był efekt pełnego glow, jednak zimą ma poważną konkurencję. W tym sezonie coraz mocniej wybija się satynowo-matowe wykończenie, które wygląda jak naturalna, ale dobrze wypielęgnowana skóra z delikatnym, lekkim blaskiem. Dzięki temu cera prezentuje się zdrowo i gładko, bez przesadnego efektu.

Podkłady, takie jak Maybelline, są w stanie nam zapewnić taki właśnie makijaż. Wyglądamy w nim świeżo i promiennie, ale z tym charakterystycznym dla matu eleganckim wykończeniem. To także idealny balans pomiędzy skórą, która może wyglądać albo zbyt tłusto, albo zbyt ciężko. Taka formuła nie podkreśli skórek i wygląda korzystnie w każdym świetle.

