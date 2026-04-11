Polki biegną do Rossmanna i kupują 2 pudełeczka. Uwielbiany krem przeciwzmarszczkowy aż 22 zł taniej
Dobry krem przeciwzmarszczkowy jest na wagę złota, o czym wiedzą Polki. Ten produkt jednak uwielbiają. Teraz jest szansa, aby kupić go taniej w drogeriach Rossmann. Dowiedz się więcej na jego temat.
NIVEA Q10 Ekstra Odżywienie SPF15 to krem na dzień zaprojektowany z myślą o skórze, która zaczyna tracić jędrność i potrzebuje wyraźniejszego wsparcia lipidowego. Łączy klasyczne podejście marki do pielęgnacji z dobrze rozpoznawalnymi składnikami, takimi jak koenzym Q10, skwalan i olejek arganowy. To produkt, który wpisuje się w codzienną, systematyczną pielęgnację skóry dojrzałej. Nic więc dziwnego, że Polki go kochają i chętnie korzystają z promocji w Rossmannie. Do 15 kwietnia kupimy ten krem za 34,99 zł (najniższa cena przed obniżką to 56,99 zł).
Czym jest NIVEA Q10 Ekstra Odżywienie SPF15?
To krem dzienny o działaniu przeciwzmarszczkowym i odżywczym, należący do kategorii pielęgnacji skóry dojrzałej. Formuła została opracowana tak, by łączyć nawilżenie, odbudowę bariery hydrolipidowej i podstawową ochronę przeciwsłoneczną.
SPF 15 nie zastępuje pełnej ochrony w warunkach intensywnego nasłonecznienia, ale stanowi uzupełnienie codziennej rutyny. Produkt ma kremową, dość bogatą konsystencję, typową dla linii ukierunkowanych na zapewnienie komfortu skóry.
Jak ta formuła działa w codziennym stosowaniu?
Działanie kremu opiera się na kilku równoległych mechanizmach. Koenzym Q10 wspiera procesy energetyczne komórek skóry, co w praktyce przekłada się na poprawę jej sprężystości i stopniowe wygładzenie drobnych zmarszczek.
Składniki lipidowe – skwalan i olejek arganowy – uzupełniają niedobory w warstwie ochronnej naskórka, ograniczając utratę wody. Przy regularnym stosowaniu skóra staje się bardziej miękka, mniej podatna na przesuszenie i lepiej reaguje na zmiany temperatury czy suche powietrze.
Kluczowe składniki – jak wpływają na skórę?
Koenzym Q10 jest jednym z lepiej przebadanych antyoksydantów stosowanych w kosmetykach – jego rola polega na neutralizowaniu wolnych rodników i wspieraniu naturalnych procesów regeneracyjnych skóry.
Skwalan, będący składnikiem zbliżonym do naturalnego sebum, działa jak lekki emolient – wygładza, ale nie tworzy ciężkiej, okluzyjnej warstwy. Olejek arganowy wnosi do formuły kwasy tłuszczowe omega 6 i 9, które odżywiają i wzmacniają barierę skóry. Filtry UV w SPF 15 pełnią funkcję ochronną, choć na poziomie podstawowym.
Dla kogo ten krem ma sens, a dla kogo nie?
To propozycja przede wszystkim dla skóry suchej, normalnej w kierunku suchej oraz dojrzałej, która potrzebuje wyraźniejszego odżywienia i komfortu w ciągu dnia. Sprawdzi się u osób, które preferują bogatsze formuły i nie oczekują efektu matującego.
Może natomiast nie odpowiadać cerze tłustej lub mieszanej, zwłaszcza w strefie T, gdzie taka konsystencja może być odczuwana jako zbyt ciężka. Również osoby szukające wysokiej ochrony przeciwsłonecznej powinny traktować SPF 15 jedynie jako uzupełnienie, a nie główne zabezpieczenie.
Jak stosować, by ocenić jego realne działanie?
Krem najlepiej aplikować rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, jako ostatni etap pielęgnacji przed makijażem. Warto dać mu kilka minut na wchłonięcie – jego konsystencja potrzebuje chwili, by „ułożyć się” na skórze.
Efekty, takie jak poprawa miękkości czy elastyczności, są zauważalne stopniowo, zwykle po kilku tygodniach regularnego stosowania. To produkt, który warto oceniać w kontekście rutyny, a nie jednorazowego użycia.
Jeśli rozważasz włączenie tego kremu do swojej pielęgnacji, dobrym krokiem będzie przetestowanie go przez kilka dni – najlepiej w porannej rutynie, obserwując, jak skóra reaguje na jego konsystencję i poziom odżywienia.
