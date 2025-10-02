Trend wrong jacket to sposób na to, by twoja stylizacja była ciekawsza, bardziej osobista, mniej przewidywalna. Nie chodzi o bagatelizowanie estetyki, a raczej o świadome wybory, o to, by coś się „nie zgadzało” na tyle, żeby przyciągało uwagę, ale całość nadal musi wyglądać dobrze. Jeśli jesteś gotowa na odrobinę modowej prowokacji – ten trend może być dla ciebie.

O co chodzi z trendem wrong jacket?

Wrong Jacket (czyli: nieodpowiednia kurtka) to koncepcja stylistyczna polegająca na celowym doborze okrycia wierzchniego, które pozornie nie pasuje do reszty stroju. Może to być kurtka zbyt casualowa do eleganckiego outfitu lub np. sportowa wiatrówka do bieliźnianej sukienki. Kluczową rolę odgrywa tu kontrast, w ktorym sztywne zasady dobierania ubrań zastępowane są przez zabawę formą, fakturą, proporcjami i stylami.

Trend ten jest powiązany z wcześniejszą modą na wrong shoes (czyli noszeniem butów, które nie pasują do reszty stroju, ale dodają charakteru). Wrong jacket rozwinął tę ideę na okrycia wierzchnie. Projektanci i blogerzy modowi pokazują na wybiegach i ulicach zestawienia, które świadomie łamią konwencje.

Trend wrong jacket się rozrasta: już nie tylko kurtki

Choć nazwa wskazuje na kurtkę, to w sezonie jesienno-zimowym 2025/26 trend zaczyna obejmować także inne elementy garderoby:

marynarki, żakiety i oversize’owe blezery — często używane jako wrong jacket, czyli coś, co nie pasuje formalnie do reszty outfitu, np.:

klasyczny żakiet noszony z dresami lub elementami sportowymi.

lub elementami sportowymi. płaszcze, kurtki casualowe, pufferki, wiatrówki łączone z eleganckimi sukienkami , cekinami, delikatnymi tkaninami, co tworzy efekt kontrastu.

, cekinami, delikatnymi tkaninami, co tworzy efekt kontrastu. elementy, które tradycyjnie uważano za te z innego sezonu lub niepasujące — np. kurtka pikowana noszona przy lekkiej sukience, futrzana bomberka do spodni dresowych lub eleganckich spódnic, czy letnie spodnie do kozaków.

Propozycje nietypowych zestawień modnych jesienią 2025

Oto przykładowe stylizacje, które dobrze wpisują się w ten poszerzony trend wrong jacket, połaczone z aktualnym klimatem i kolorystyką sezonu jesień-zima 2025:

Elegancka, długa wieczorowa sukienka (np. satynowa) + sportowa pufferka oversize lub kurtka techniczna z nylonu. Kontrast materiałów, elegancja vs casual.

(np. satynowa) + sportowa pufferka oversize lub kurtka techniczna z nylonu. Kontrast materiałów, elegancja vs casual. Marynarka garniturowa oversize , klasyczny krój, kolor stonowany (np. brązu, beżu) + spodnie dresowe lub legginsy i sneakersy.

, klasyczny krój, kolor stonowany (np. brązu, beżu) + spodnie dresowe lub legginsy i sneakersy. Kurtka/marynarka staje się elementem nie do końca pasującym do reszty, ale dzięki proporcjom i akcentom (np. dobrego buta) wygląda świadomie stylowo.

staje się elementem nie do końca pasującym do reszty, ale dzięki proporcjom i akcentom (np. dobrego buta) wygląda świadomie stylowo. Wiatrówka lub lekka kurtka ortalionowa w jaskrawym kolorze (neon, limonka, ochra) + dresowe spodnie i bluza z kapturem + obuwie bardziej formalne (np. botki na obcasie). Kolor i styl butów łamią sportowy look.

w jaskrawym kolorze (neon, limonka, ochra) + dresowe spodnie i bluza z kapturem + obuwie bardziej formalne (np. botki na obcasie). Kolor i styl butów łamią sportowy look. Oversize’owy blezerowata marynarka vintage + dzianinowy golf + szerokie spodnie z zaszewkami. Marynarka niepasująca formalnością do miękkich materiałów, ale dzięki kontrastowi całość zyskuje charakter.

Jak tworzyć look wrong jacket, żeby nie wyglądać źle?

Zachowaj proporcje. Jeśli kurtka lub element niepasujący jest bardzo oversize albo masywny, zestaw go z czymś bardziej dopasowanym u dołu lub odwrotnie.

Tylko 1 rzecz ma być niepasująca. Nie przesadzaj, bo efekt może być chaotyczny. Jeden kontrast wystarczy – kurtka + sukienka, żakiet + sportowe buty, itd.

Spójna kolorystyka. Choć styl ma łamać zasady, to najlepiej jest, gdy kolory są w podobnych tonacjach lub mają wspólne akcenty, by całość nie wyglądała na przypadkową.

Stawiaj na jakość materiałów. Nawet jeśli łączysz styl casual i elegancję, jeśli materiały są dobre, wygląd będzie bardziej przemyślany. Na przykład, jeśli sneakersy do eleganckiego outfitu, to raczej skórzane, a nie z tworzywa sztucznego.

