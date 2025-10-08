Kolor khaki, niegdyś zarezerwowany dla wojskowych stylizacji i ubrań terenowych, wraca na wybiegi z nową siłą. Marka Fendi udowadnia, że ten odcień może być równie elegancki co klasyczna czerń czy granat. W sezonie jesień-zima 2025/2026 khaki staje się nie tylko modnym wyborem, ale także ponadczasowym elementem miejskiej garderoby.

Reklama

Jesienno-zimowa paleta kolorystyczna w nowej kolekcji Fendi zyskała głębię i wyrafinowanie. Khaki, w różnych tonacjach — od jasnych, piaskowych odcieni po ciemną zieleń — zajmuje centralne miejsce, redefiniując pojęcie klasycznej elegancji w modzie codziennej.

Stylizacje Fendi: khaki jako nowy klasyk sezonu

Podczas pokazu Fendi na sezon jesień-zima 2025/2026 uwagę przyciągają minimalistyczne fasony i praktyczne podejście do mody. Stylizacje utrzymane są w duchu monochromatycznych total looków — całość ubioru w różnych odcieniach khaki prezentuje się spójnie i nowocześnie.

Na wybiegu dominowały dopasowane marynarki, szerokie spodnie z wysokim stanem, miękkie trencze oraz dzianinowe sukienki. Wśród dodatków pojawiły się torby typu shopper, rękawiczki oraz botki na masywnej podeszwie — wszystko w jednolitej tonacji. Kolekcja została zaprojektowana z myślą o codziennej funkcjonalności, bez utraty elegancji.

Fendi pokazuje, że khaki w nowoczesnej odsłonie świetnie sprawdza się w miejskich warunkach. Stylizacje emanują spokojem i klasą, ale jednocześnie pozwalają na zabawę fakturą i proporcjami. To odpowiedź na potrzebę modowego kompromisu między wygodą a szykiem.

Pokaz Fendi - spotlight.launchmetrics.com

Pokaz Fendi - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Komu pasuje kolor khaki?

Khaki to zaskakująco uniwersalny kolor. Najlepiej prezentuje się na osobach o ciepłym typie urody, ale odpowiednio dobrany odcień sprawdzi się również u osób o chłodnych tonacjach skóry. Dla jasnej karnacji i blond włosów najlepsze będą jaśniejsze, oliwkowe warianty. Natomiast ciemniejsze tonacje khaki, przypominające zgniłą zieleń lub brąz, idealnie pasują do ciemnych włosów i oliwkowej cery.

Khaki to także kolor korzystny dla sylwetki — odpowiedni krój i odcień mogą optycznie wysmuklać.

Jak nosić khaki do pracy?

Fendi pokazało, że khaki może być stylowym wyborem także w biurze. Kluczem jest dobrze skrojona marynarka lub garnitur w tym odcieniu, zestawiony z klasycznymi spodniami lub ołówkową spódnicą. Do tego gładka koszula, top oraz subtelna biżuteria — i otrzymujemy profesjonalny, ale nowoczesny look.

Khaki świetnie komponuje się z neutralnymi barwami: bielą, beżem, szarością, a także głębokim brązem. Taka paleta kolorystyczna pozwala stworzyć elegancką i spójną stylizację, idealną do pracy w biurze czy na spotkanie biznesowe.

Khaki w codziennych stylizacjach

W wersji casualowej khaki sprawdza się w luźniejszych fasonach: oversize’owe kurtki, obszerne płaszcze, dzianinowe zestawy czy wygodne spodnie to tylko niektóre z propozycji. Kolor ten dobrze wygląda również w połączeniu z jeansami, bawełną i skórzanymi dodatkami.

Na co dzień warto łączyć khaki z naturalnymi odcieniami — ecru, jasny beż, popiel czy po prostu z bielą, to kolory, które uwydatniają jego charakter. Dla bardziej odważnych stylizacji można dodać mocniejszy akcent kolorystyczny, który przełamie jednolitość.

Czytaj także: