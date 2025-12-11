Małgorzata Socha to gwiazda, która od lat inspiruje Polki swoimi stylizacjami. Słynie ze sprytnego łączenia eleganckich elementów z modą codzienną, dzięki czemu zawsze wygląda świeżo, ale z klasą. Jej looki to miks wygody i szyku, które razem tworzą niepowtarzalne oraz bliskie sercu wielu kobiet zestawy. Tym razem postawiła na total look ze skórzaną marynarką, a całość dopełniła detalicznymi dodatkami.

Tak skórzaną marynarkę nosi Małgorzata Socha

Małgorzata Socha po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna się na modzie. W jednej ze swoich najnowszych stylizacji aktorka postawiła na efektowny total look w klimacie glamour. W centrum uwagi znalazła się czarna, skórzana marynarka, która idealnie wpisuje się w najnowsze trendy sezonu zimowego 2025/26.

Marynarka została zestawiona z równie modną skórzaną mini, tworząc efektowny duet, który wyróżnia się na tle klasycznych stylizacji. Do tego Socha dobrała prosty, dopasowany golf w stylu basic, który subtelnie równoważy mocny charakter skóry i dodaje elegancji całej stylizacji. Zwłaszcza w połączeniu ze złotą biżuterią.

Niezwykle ważnym elementem stylizacji okazały się rajstopy – nie były to zwykłe modele, lecz ozdobione delikatnym, koronkowym wzorem. To właśnie one nadały lookowi modowego pazura i stały się przysłowiową kropką nad "i", dodając całości subtelnego szyku i kobiecości. Stylizacja idealnie sprawdzi się na świąteczną kolację czy zimową imprezę.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Skórzana marynarka z Zary pozwoli ci odtworzyć look gwiazdy

Jeśli chcesz odtworzyć stylizację Małgorzaty Sochy, z pomocą przychodzi marka Zara. W jej ofercie znajduje się czarna, taliowana marynarka ze sztucznej skóry, która do złudzenia przypomina tę, którą miała na sobie aktorka. Model ten charakteryzuje się eleganckim zapięciem na jeden guzik i podkreślającym sylwetkę krojem z przeszyciami. To idealny wybór, jeśli chcesz uzyskać podobny vibe.

Marynarka dostępna jest w rozmiarach od XS do XXL, a jej cena to 249,00 zł. Wykonana z wysokiej jakości sztucznej skóry, jest nie tylko bardziej etyczna, ale i przystępna cenowo w porównaniu do modeli z naturalnego materiału. To propozycja, która doskonale sprawdzi się w wielu stylizacjach.

Skórzana marynarka z Zary, fot. mat. prasowe

Skórzane ubrania to jeden z najmocniejszych trendów sezonu zimowego 2025/26. Taka marynarka doskonale sprawdzi się jako baza wielu stylizacji – zarówno tych świątecznych, jak i sylwestrowych. Założysz ją również na rodzinną uroczystość, spotkanie z przyjaciółmi czy nawet do biura, gdzie stanie się mocnym punktem stylizacji.

To uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się u kobiet w każdym wieku. Choć cena 249,00 zł może wydawać się wyższa, to w kontekście jakości i ponadczasowości produktu, stanowi opłacalną inwestycję na lata. Elegancka, stylowa i wygodna – skórzana marynarka Zara to must have tego sezonu.

Czytaj także: