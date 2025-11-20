Małgorzata Socha od lat uchodzi za ikonę stylu, której wybory modowe podziwiają tysiące kobiet. Jej styl to harmonijne połączenie kobiecości, wygody i ponadczasowej klasyki. Jej wybór nordyckiego swetra z Pepco pokazuje, że nawet wśród niskobudżetowych marek można znaleźć prawdziwe perełki. Kobiety w całej Polsce z łatwością mogą odtworzyć jej look, odwiedzając najbliższy sklep Pepco. To stylizacja, która sprawdzi się zarówno na spacerze po zimowym parku, jak i na świątecznym spotkaniu z rodziną.

Jaki nordycki sweter z Pepco wybrała Małgorzata Socha?

Małgorzata Socha po raz kolejny zachwyca stylizacją, która łączy modę z codzienną wygodą. Znana z subtelnej elegancji aktorka często sięga po ubrania, które idealnie wpisują się w gust Polek. Tym razem postawiła na sweter damski nordycki z sieci Pepco, który – co zaskakujące – kosztuje zaledwie 60 zł.

Sweter wybrany przez Sochę to prawdziwy hit sezonu. Ma klasyczny krój i został wykonany w stylu norweskim, co czyni go idealnym wyborem na chłodniejsze dni. Wzór w kokardy i charakterystyczne nordyckie motywy, przełamane kremowym kolorem z dodatkiem szarości i czerni, przyciągają uwagę i wprowadzają nutkę świątecznej nostalgii. Model jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów – od S do XXL.

To ubranie nie tylko wygląda efektownie, ale również zapewnia ciepło i komfort. Dzięki swojej uniwersalności można je zestawić zarówno ze spódnicą, jak i klasycznymi spodniami, tworząc stylizację idealną na zimowe dni. Sweter z Pepco to dowód na to, że moda może być dostępna dla każdej kobiety bez względu na budżet.

Nordycki sweter z Pepco, fot. mat. prasowe

Jak nosić nordic style zimą 2025/26?

Styl nordycki zdominował trendy zimowe 2025/26. Charakteryzuje się prostotą, naturalnymi kolorami, a przede wszystkim wzorami inspirowanymi kulturą Skandynawii. Sweter w norweskie wzory to kluczowy element garderoby na ten sezon. Pepco proponuje wersję z kokardami i geometrycznymi zdobieniami, która doskonale wpisuje się w ten trend.

Aby w pełni wykorzystać potencjał stylu nordyckiego, warto łączyć sweter z prostymi spodniami z grubszego materiału – zamszowe, jeansowe czy wełniane będą idealne. Do tego pasują masywne botki, czapka typu beanie i długi płaszcz w odcieniach beżu, grafitu lub głębokiej zieleni. Sweter może być również świetnym elementem stylizacji do pracy – wystarczy dodać ołówkową spódnicę i klasyczne kozaki. Zobacz, jak zrobiła to Małgorzata Socha!

Nordic style to nie tylko moda, to również filozofia komfortu i ciepła. Wzory przywołujące śnieżne krajobrazy i skandynawskie lasy wprowadzają klimat hygge do codzienności. To trend, który daje poczucie przytulności, a zarazem pozwala zachować elegancję.

