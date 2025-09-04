Moda biurowa w ostatnich sezonach weszła na całkiem nowy poziom. Przykładamy o wiele większą wagę do tego, jak wygląda nasz biznesowy look. Właśnie dlatego absolutnym hitem są wszelkiego rodzaju elementy garderoby, które idealnie nadają się do pracy. Dopiero pisałam, że garsonki wracają do łask na najwyższym poziomie, co mogliśmy dostrzec na wybiegach światowych domów mody. Pokazy były także przepełnione różnymi garniturami. Dwuczęściowe, trzyczęściowe, w nowoczesnych formach i kolorach. W tym sezonie zdecydowanie bawimy się krojami. Wybrałam TOP 3 najmodniejsze garnitury na jesień i zimę 2025/2026 od największych światowych projektantów. Warto uznać je za inspiracje przy doborze idealnego modelu dla siebie.

1. Zabawa krojami i nie tylko

W nadchodzących miesiącach z pewnością nie będziemy narzekać na nudę w naszych szafach. Choć modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to raczej stonowane barwy, nie brakuje w nich wyrazistych akcentów. Ribbon blue to odcień, który doda charakteru naszym stylizacjom, podobnie jak czerwone sneakersy, które będą hitowym dodatkiem nawet do garniturów.

W przypadku tego biznesowego elementu garderoby warto podkreślić, że nie tylko kolor ma znaczenie. Jesienią i zimą 2025 bawimy się krojami. Obszerne spodnie z kieszeniami, a do tego dopasowana, taliowana marynarka to przykład, który mogliśmy podpatrzeć w kolekcji Stelli McCartney. Z kolei Isabel Marant proponuje zabawę w total look, ale w różnych strukturach. I tak np. klasyczny kremowy garnitur warto zestawić z koszulą w takim samym odcieniu, ale np. z marszczeniami lub o całkowicie innym materiale.

Garnitury o różnych krojach z kolekcji Stelli McCartney (po lewej) i Isabel Marant (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

2. Garnitur na krótko? Jak najbardziej

Louis Vuitton wprowadził do mody biznesowej krótkie spodnie. Dzięki temu możemy sięgać po garsonki i garnitury w takiej wersji, co zapewnia nam elegancję i wygodę nawet w cieplejsze dni. Również jesienią nie zrezygnujemy z tej opcji. Krótkie spodenki połączymy z marynarkami i np. brązowymi botkami czy kozakami za kolano. A jeśli dla ciebie to za mało elegancko, wybierz krótką spódniczkę zamiast długich spodni.

Niezastąpiona pod tym względem jest marka Chanel, która proponuje klasyczny dla siebie tweedowe garnitur. Składa się on z krótkiej spódniczki oraz kamizelki. Jeszcze niedawno uznalibyśmy takie połączenie za mało eleganckie, dziś wiemy, że jest to klasa i szyk. Równie ciekawa jest opcja zaproponowana przez Moschino. Tym razem wybieramy spodnie do połowy łydki i oversize'ową marynarkę. Do tego oczywiście szpilki, aby nadać całemu lookowi elegancji.

Garnitur z krótką spódniczką Chanel (po lewej) lub krótkimi spodenkami Moschino (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

3. Klasyka w wersji baggy

Jeśli nie chcesz eksperymentować z modą biznesową, w trendach obecne są też bezpieczniejsze opcje. Stawiając na klasykę, warto jednak pamiętać, aby była ona jak najbardziej oversize'owa, ponieważ właśnie opcje "baggy" będą teraz na czasie.

Mnie zachwycił garnitur z kolekcji ukraińskiej projektantki Natashy Zinko. To szerokie, bardzo długie spodnie i oversize'owa, dwurzędowa marynarka w odcieniu szarym, a do tego w kratę. Na pokazie była zaprojektowana na mężczyźnie, ale taki projekt chętnie zawiesiłabym również w swojej szafie. Inną opcją, obok której nie da się przejść obojętnie, jest projekt Balenciagi. To klasyka, ale w wersji baggy. Na czarny garnitur składają się obszerne spodnie i oversize'owa marynarka z podkreślonymi ramionami.