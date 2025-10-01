Jeszcze nie tak dawno temu wszędzie mogłyśmy dostrzec połączenie skóry z kożuchem. Tego typu kurtki były widoczne w niemal każdej popularnej sieci sklepów. Teraz skórę zamieniamy na... zamsz i to najlepiej w uniwersalnej opcji, którą będzie można nosić do wszystkiego. A gdyby tak postawić na 2 w 1? Ta dwustronna kurtka z Zary to moje odkrycie jesieni 2025. Dzięki wewnętrznemu kożuszkowi można ją nosić nawet w najzimniejsze dni, a dodatkowo wystarczy wywinąć ją na drugą stronę, aby mieć całkiem nową stylizację.

Ta dwustronna kurtka z Zary to moje odkrycie jesieni 2025

Sieć sklepów Zara ma w swoim asortymencie wiele perełek, które będą hitem jesieni, a nawet zimy 2025. Wśród nich bez wątpienia numerem jeden jest dwustronna kurtka z imitacji zamszu, którą możemy nosić nawet w bardzo chłodne dni, ponieważ zawiera... ciepły kożuszek.

To zamszowa kurtka w dwustronnej wersji. W środku ma jasny kożuszek, który jest hitem w tym sezonie. Najlepsze w niej jednak jest to, że wystarczy obrócić ją na drugą stronę, aby kożuszek znalazł się na wierzchu i tym samym będziemy w stanie zadać w nim szyku.

Kurtka zamszowa z kożuszkiem w Zarze

Taką kurtkę można zatem nosić na wiele sposobów. Jeżeli postawimy na zamszową opcję, wówczas warto ją zestawić z jeansami oraz brązowymi botkami. W tej opcji świetnie będzie prezentować się jesienią. Z kolei kożuszek to idealna wersja na zimowe, chłodne dni. Pasuje zarówno do sportowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji np. sukienki i kozaków.

Ta dwustronna kurtka z wysokim kołnierzem i długim rękawem oraz guzikami to zatem świetna opcja zarówno dla pań, które na co dzień cenią sobie wygodę, jak również dla totalnych elegantek. Dostępna jest na stronie internetowej Zary za 299 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Kożuszek w dwustronnej wersji z kurtką zamszową z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Z czym łączyć taką kurtkę?

Taką kurtkę można łączyć z różnymi elementami garderoby. Jeansy będą wyglądać świetnie w obu wersjach - i z zamszem i z kożuszkiem. Zimą warto postawić na opcję kożuszkową np. z butami typu emu lub butami za kolano. Znalazłam 3 inspiracje na noszenie takiej dwustronnej kurtki. Jak na nie postawisz, zadasz szyku w tym sezonie.