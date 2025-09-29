Modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim brązy, beże i szarości. Właśnie dlatego ostatnio pisałyśmy, że chocolate cardigan będziesz nosić non stop. Okazuje się jednak, że również inne swetry kuszą nas w tym sezonie, a mają zupełnie inny, o wiele bardziej wyrazisty odcień. Te 2 swetry w kolorze moss green to HIT jesieni 2025. To modele z popularnych sieciówek, które nadadzą charakteru każdej stylizacji.

Sweter w kolorze moss green to HIT jesieni 2025

W sezonie, gdy królują stonowane kolory, tym bardziej będziemy miały ochotę, aby zaszaleć z barwami. Właśnie dlatego hitem będą takie odcienie jak ribbon blue czy nowy "masełkowy", czyli bordo. Nie można jednak zapomnieć o zieleni - zwłaszcza tej głębokiej, leśnej, która będzie królować w najbliższych miesiącach.

Moss green to odcień mchu, który zbiera się w lesie na drzewach i ściółce. Może przybrać kolor jaśniejszej zieleni lub ciemniejszej - zaraz po deszczu. Niezależnie od tego, którą barwę wybierzesz, jeśli zdecydujesz się na nią jesienią 2025, z pewnością zadasz szyku. Szczególnie jeśli wybierzesz jeden z tych dwóch swetrów.

Dzianinowy sweter w kolorze moss green z Zary

W Zarze dostępny jest sweter z dzianiny z modnym efektem szczotkowania. To kolor moss green, ale delikatnie poprzecierany, co sprawia, że dodaje każdej stylizacji pazura. Dzięki temu sprawdzi się zarówno w wyrazistym looku np. ze skórzaną ramoneską i jeansami, jak również w bardzo ugrzecznionej wersji z chinosami i mokasynami. Tylko od ciebie zależy, którą opcję wybierzesz. Sweter dostępny jest też w malwowym odcieniu i kosztuje 149 zł.

Dzianinowy sweter w kolorze moss green z Zary, Fot. materiały promocyjne. zara.com

Dzianinowy kardigan w kolorze moss green z Mango

W ofercie Mango znalazł się gruby dzianinowy kardigan. To sweter zapinany z przodu na złote guziki, dzięki którym model prezentuje się elegancko. Doskonale pasuje do jeansów dzwonów lub do spodni typu wide leg. Świetnie jednak będzie wyglądał też jako narzutka na elegancką sukienkę np. małą czarną. W tym przypadku kolor moss green jest szczególnie wyrazisty. Sweter dostępny jest także w szarym kolorze i wielu rozmiarach. Jeśli jesteś fanką obszerniejszych stylizacji, postaw na rozmiar większy, aby był bardziej oversize'owy. W obu wersjach ten model kosztuje 159,99 zł.

Dzianinowy kardigan w kolorze moss green z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

