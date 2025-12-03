W tym sezonie swój wielki powrót zaliczają śniegowce i to w różnych formach: począwszy od futurystycznych w estetyce kultowych Moon Boots, aż po uwielbianą od lat markę UGG. W sezonie zimowym na przełomie 2025 i 2026 roku nie możemy ignorować najbardziej kultowego połączenia, które zapewni nam niewymuszony, miejski look – baggy jeans i śniegowców.

Baggy jeans i śniegowce hitowym połączeniem zimy 2025/26

Baggy jeans i śniegowce tworzą jedno z najbardziej pożądanych zestawień zimy 2025/26 – swobodne, komfortowe i jednocześnie wyraziste. Szerokie nogawki świetnie równoważą masywne, puchate obuwie, a całość wpisuje się w trend praktycznego streetwearu z nutą alpejskiej estetyki. Coraz śmielej stawiamy na oversize i przestajemy się martwić idealnym dopasowaniem ubrań do sylwetki, zamiast tego stawiając na wygodę. Liczy się przede wszystkim funkcjonalność ubrań, ale nie zapominamy również o ich efektowności. Szukamy połączeń, które mimo wszystko dadzą efekt wow, a jednocześnie zapewnią ciepło w trakcie zimowych dni.

Właśnie w takich warunkach fashionistki przypomniały sobie o jednym z najbardziej kultowych połączeń casualowej mody: śniegowcach z jeansami baggy. Koniecznie w zestawie z luźnym swetrem. Zwłaszcza takim, który ma neutralne, inspirowane skandynawską estetyką kolory. Stawiamy na beż, karmel, brązy, biel, a raczej unikamy ciemnych, przytłaczających odcieni.

To połączenie z iście skandynawskim zacięciem. Liczy się w nim prostota, komfort, minimalizm, ale z tym charakterystycznym dla mieszkanek północy Europy niewymuszonym miejskim smakiem. Do kwestii jeansów możesz podejść w sposób nieszablonowy. Kojarzą się z niebieskim denimem, jednak kto powiedział, że muszą mieć właśnie taki odcień? Stawiaj na brązy w monochromatycznych zestawieniach, które przełamiesz innym modnym kolorem – burgundowym szalem, czapką w odcieniu military green lub musztardową torebką.

Noś baggy jeans jak gwiazda

Połączenie baggy jeans ze śniegowcami kochają nie tylko fashionistki, ale i gwiazdy. Dua Lipa wielokrotnie pokazała się w takim komplecie, a raz dała prawdziwy pokaz streetwearu, uzupełniając całość swetrem w pastelowe pasy z dodatkiem czerni z wszytym szalikiem.

Dua Lipa w baggy jeans i śniegowcach, fot. Getty Images, Raymond Hall, Contributor

Emily Ratajkowski z kolei stawia na śniegowce Timberland, które nosi razem z ciemnym, zielonkawym jeansem, rozpinanym sweterkiem żywcem wyjętym z lat 90. i skórzaną ramoneską. Taki look spokojnie możesz odtworzyć nawet w mroźniejsze dni zimy, budując warstwową stylizację z obszernym płaszczem.

Emily Ratajkowski w baggy jeans i śniegowcach Timberland, fot. Getty Images, Michael Simon, Contributor

Modzie na połączenie śniegowców i baggy jeans już kilkukrotnie uległa również Jennifer Lopez. Niekwestionowana ikona stylu dla kobiet po 50-tce pokazywała się więcej niż raz w tym modowym zestawieniu, pokazując, że to jeden z jej personalnych ulubieńców. Raz połączyła je z komfortowym oversizowym swetrem w typowo nordyckie wzory, a drugi raz z futrem w stylu glamour. Który zestaw twoim zdaniem jest lepszy?

Jennifer Lopez w baggy jeans i śniegowcach, fot. Getty Images, BKNY, Bauer-Griffin, Contributor i MEGA, Contributor

Praktyczne wskazówki, jak dopracować do perfekcji modny look zimy 2025/26

Chcesz coś z tego stylu uszczknąć dla siebie? Najtrudniejszym elementem tego zestawu jest dobór odpowiednich baggy jeans, aby idealnie leżały na sylwetce. Wymaga to zwrócenia uwagi na proporcje i detale kroju, dzięki którym spodnie podkreślą atuty figury, zamiast ją przytłaczać. Przy sylwetce typu klepsydra warto sięgać po modele z nieco wyższym stanem i delikatnie zwężaną nogawką, które zachowają oversizowy charakter, ale jednocześnie podkreślą wcięcie w talii. Jeans o miękkiej strukturze będzie lepiej dopasowywać się do linii ciała.

W przypadku sylwetki typu jabłko kluczowy jest krój, który nie dodaje optycznie objętości w okolicy brzucha. Idealnie sprawdzi się model baggy z prostą lub lekko zwężaną nogawką i średnim stanem, który gładko układa się na biodrach, nie opina talii. Dobrze prezentują się także spodnie z pionowymi przeszyciami i ciemniejszym odcieniem denimu, ponieważ subtelnie wysmuklają i wydłużają nogi.

Sylwetka gruszki najlepiej wygląda w baggy jeansach, które lekko rozszerzają się od bioder i nie mają zbyt obcisłej górnej części nogawki. Elastyczny denim pomaga zrównoważyć różnicę między węższą górą ciała a pełniejszymi biodrami. Świetnym trikiem jest wybór jasnej góry i ciemniejszych spodni – takie połączenie wyrównuje proporcje i przenosi uwagę ku górze.

Osoby o figurze bez wyraźnego wcięcia talii mogą wykorzystać baggy jeans, by dodać sylwetce złudzenia krągłości. Modele z zakładkami przy pasie, workwearowe kieszenie lub wyraźnie zarysowany szew boczny optycznie budują kształty. Wysoki stan świetnie akcentuje talię, nawet jeśli jest ona delikatnie zarysowana.

Najważniejsze jest, by baggy jeans nie przytłaczały figury, lecz podkreślały jej atuty. Odpowiednio dobrany stan, szerokość nogawki i tkanina sprawią, że ten modowy trend stanie się uniwersalny i komfortowy – niezależnie od typu sylwetki.

Czytaj także: