Jesienny płaszcz kojarzy się przede wszystkim z długim trenczem. Oczywiście warto na taki postawić, bo beżowy płaszcz to must-have na jesień 2025. Wiele z nas poszukuje jednak krótszych modeli, które będą elegantsze niż zwykła kurtka, a jednocześnie wygodniejsze. Taki krótki płaszcz świetnie sprawdza się na co dzień, gdy jesteśmy w nieustannym biegu - np. do samochodu czy na zakupy. W związku z tym wybrałam 3 krótkie płaszcze na jesień 2025 w modnych kolorach, które będą rewelacyjne na ten sezon.

1. Krótki trencz w brązowym odcieniu - COS

W asortymencie marki COS pojawił się niezwykle elegancki trencz, który można określić także mianem peleryny. Został wykonany z mieszanki bawełny organicznej. Posiada obszerne rękawy, które można rozpiąć, aby stworzyć pelerynę-narzutkę na ramiona. Jest zatem wielozadaniowy i będziemy w stanie dopasować go do wielu różnych stylizacji. Ma modny odcień ciemnobrązowy, ale dostępny jest także w jasnobeżowej wersji. Kosztuje 550 zł.

Krótki trencz w brązowym odcieniu - COS

2. Krótki płaszcz w kolorze beżowym - Massimo Dutti

Marka Massimo Dutti oferuje nam krótki beżowy płaszczyk z mieszanki wełny. Posiada prosty krój i duże czarne guziki. Jest niezwykle klasyczny, a jednocześnie elegancki. Świetnie prezentuje się z czarnymi dodatkami, ale można też zaszaleć i dopasować do niego np. brązowe elementy garderoby czy te w odcieniu ribbon blue. W każdej wersji będzie wyglądał dobrze - zarówno z brązowymi botkami, jak i czerwonymi sneakersami. To uniwersalny model, za który zapłacisz 799 zł.

Krótki płaszcz w kolorze beżowym - Massimo Dutti

3. Wełniana kurtka z kołnierzem bordowa - & Other Stories

Warta uwagi jest również kurtka dostępna w asortymencie marki & Other Stories. To wełniana kurtka z kołnierzem o prostym fasonie, ale jednocześnie w oryginalnym stylu. Posiada bowiem duże kieszenie, które dodają jej charakteru. A bordo, czyli jej odcień, to modny kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. Aktualnie płaszczyk dostępny jest również w szarej wersji. Kosztuje 650 zł i świetnie będzie prezentował się zarówno w połączeniu ze spodniami, jak i spódnicą.

Wełniana kurtka z kołnierzem bordowa - & Other Stories

Jak nosić krótki płaszcz jesienią 2025? 5 inspiracji

Taki krótki płaszczyk można nosić niemal do wszystkiego - wystarczy dobrać go odpowiednio kolorystycznie do pozostałych elementów garderoby. Będzie jednak świetnie prezentował się zarówno w połączeniu z jeansami czy spodniami palazzo, jak również ze spódnicą. Jako dodatek warto dobrać do niego botki na słupku lub obcasie, ale również najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026, które nadadzą mu sportowego charakteru.

Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z krótkim płaszczem, które sprawią, że zadasz szyku.