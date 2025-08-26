Jesień to pora roku, kiedy wracamy do codzienności po sezonie wakacyjnym i jednocześnie nabieramy ochoty na skompletowanie biznesowej garderoby. To idealny moment, aby ją odświeżyć i postawić na modele, które będą hitem w tym sezonie. Okazuje się, że do łask wraca styl corpcore, ale w trendach będą też doskonale nam już znane modele. Być może którąś z tych opcji już masz w swojej szafie? Poznaj 3 modele marynarek na jesień 2025 i zobacz, z czym je nosić, aby stworzyć modną stylizację biznesową.

1. Taliowane marynarki w stylu corpcore

O powrocie stylu corpcore wiemy już od jakiegoś czasu. Jesienią i zimą 2025/2026 będzie to szczególnie widoczne. Do łask wracają bowiem garsonki, ale też tweedowe kamizelki. Niezależnie od tego, czy postawimy na którąś z nich, czy może zdecydujemy się na klasyczny garnitur lub po prostu jeansy, w każdej z tych wersji doskonale sprawdzi się krótka, taliowana marynarka. To właśnie ona będzie największym hitem jesieni 2025, jeśli chodzi o żakiety. Ten trend był szczególnie widoczny na ulicach podczas Copenhagen Fashion Week.

Klasyczne marynarki na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Marynarka w stylu Y2K krótka, najlepiej w odcieniu szarym, beżowym lub brązowym, będzie niezwykle pożądana i z pewnością zadasz w niej szyku w biurze. To elegancja i profesjonalizm w najczystszej postaci.

2. Krótkie marynarki z szerokimi ramionami

Krótki fason marynarki zawdzięczamy m.in. Coco Chanel, która jest królową tweedowych garsonek oraz perfum no. 5. Również Yves Saint Laurent wprowadzał je do swoich kolekcji. W tym sezonie powracają za sprawą domu mody Caroliny Herrery. Model zaprezentowany przez dyrektora kreatywnego marki, Wesa Gordona, to krótka marynarka z szerokimi ramionami, które także będą hitem w sezonie jesień-zima 2025/2026.

Krótkie marynarki z szerokimi ramionami z kolekcji Carolina Herrera jesień-zima 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Tego typu model świetnie będzie się prezentował się w zestawieniu ze spodniami o tym samym kolorze lub princie - np. w paski. Doskonale jednak będzie też pasował do zwykłych ciemnych spodni, a nawet jeansów, gdy będziemy chcieli postawić na luźniejszą stylizację. Co ciekawe, tego typu marynarkę można zastąpić także krótkim trenczem, który także będzie hitem w tym sezonie.

3. Oversize'owa marynarka w męskim stylu

W modzie wciąż pozostają marynarki oversize'owe, które wyglądają, jakbyśmy wyjęły je z szafy swojego chłopaka. Pozostając w trendach, im szersze ramiona, tym lepiej. Taki krój doskonale pasuje do jeansów i klasycznych spodni garniturowych, ale też do prostej ołówkowej spódnicy. Jest też świetną narzutką na sukienkę, jeśli tylko ma ona nieskomplikowany fason.

W tym sezonie tego typu marynarki promuje m.in. Miu Miu. To oczywiście modele w odcieniach ziemistych, czyli najmodniejszych kolorach sezonu jesień-zima 2025/2026. Brązy, beże, czernie - tylko od ciebie zależy, na jaką opcję się zdecydujesz.

Oversize'owe marynarki w kolekcji Miu Miu, Fot. spotlight.launchmetrics.com

