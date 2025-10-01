Dziś trudno powiedzieć, jakie temperatury będą o jakiej porze roku, w związku z czym również moda zaczyna się przenikać. Tym samym latem chętnie stawiamy np. na trencze, a jesienią na... krótkie spodnie. Aby poszukać inspiracji, wystarczy spojrzeć do największych europejskich stolic mody - Paryża i Mediolanu. To właśnie podczas tamtejszych Fashion Weeków mogliśmy podziwiać stylizacje, w których mieszkanki tych miast bawiły się modą, łącząc letnie spodnie z obuwiem typowym dla sezonu jesiennego. Zobacz, na jakie krótkie spodnie na jesień 2025 warto postawić.

Reklama

Krótkie spodnie na jesień 2025

Krótkie spodnie to element garderoby, który kojarzy nam się z latem. Od pewnego czasu chętnie stawiamy na niego jednak także o innych porach roku. Gdy temperatury jesienią są wyższe, warto zabawić się swoją stylizacją i połączyć spodenki z masywnymi butami, które może na pierwszy rzut oka nie pasują, ale w rzeczywistości leżą jak ulał. Tylko zobacz na poniższe inspiracje.

Szorty, spodenki do kolan, spodnie 3/4 - do wyboru do koloru. Tylko od ciebie zależy, po które modele sięgniesz w tym sezonie. A z jakim obuwiem najlepiej je połączyć? Przedstawiam inspiracje prosto z ulic Paryża i Mediolanu.

Szorty jesienią nosimy do kozaków

Krótkie spodenki każda z nas ma w swojej szafie. Mogą być to jeansowe szorty lub modele z innego materiału - nieco dłuższe i bardziej eleganckie. Warto zestawić je z masywnymi butami. Jeansowe szorty i mini spódnice świetnie prezentują się w połączeniu z butami za kolano i np. trenczem, tworząc wrażenie ciężkiej stylizacji, choć przecież są naprawdę lekkie. Jeszcze ciekawiej robi się dalej. A jeśli rezygnujesz z trencza, postaw np. na biker boots i skórzaną ramoneskę, które klasycznym szortom jeansowym dodadzą charakteru.

Krótkie spodenki w modnych odcieniach np. mocnym fiolecie, brązie czy burgundzie również będą na czasie w tym sezonie. Te z kolei doskonale prezentują się z klasycznymi kozakami, botkami na słupku czy po prostu modnymi czółenkami w cieplejsze dni. Dobrze pod tym względem sprawdzą się też klasyczne baleriny lub sportowe Mary-Jane.

Krótkie spodnie z kozakami i botkami na jesień, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Spodnie 3/4 to idealna opcja do mokasynów

W lecie 2025 królowały spodnie 3/4. Niezależnie od tego, czy masz w szafie klasyczne bermudy czy może jeansy za kolano, śmiało możesz postawić na nie także jesienią. Tu przyłóż jednak wagę do proporcji. Jeżeli wyższe buty, to tylko takie, które skończą się przed linią spodni. Lepiej jednak postawić na krótsze obuwie.

Do tego typu spodni najlepiej sprawdzą się szpilki, które wydłużą nogę lub... klasyczne mokasyny czy loafersy, które są typowym obuwiem w sezonie jesiennym. Dodadzą elegancji nawet najbardziej sportowym modelom spodni, sprawiając, że taka stylizacja będzie idealna na każdą okazję.

Spodnie 3/4 ze szpilkami i mokasynami, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czytaj także: