Moda już dawno wyszła poza standardy. Podczas gdy modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim brązy i szarości, przełamujemy nudę mocnymi barwami np. bakłażanowym odcieniem. Ale eksperymentujemy też z krojami i... materiałami. Szczególnie wtedy, gdy możemy je połączyć. Nic więc dziwnego, że hitem stały się patchworkowe elementy garderoby - w tym spódnice, które królowały na wybiegu podczas pokazu domu mody Prada.

Patchworkowa spódnica jak z pokazu Prady to HIT jesieni 2025

Gdy zajrzymy do popularnych sieciówek, w oczy od razu rzuci nam się przesyt tych samych krojów i kolorów. W tym sezonie trudno o porywy świeżości, w związku z czym szukamy opcji, aby zerwać z tą nudą. Połączenia kolorystyczne jak fiolet z żółcią niczym z pokazu Miu Miu to na pewno ciekawe wyjście z sytuacji. Jeszcze ciekawszą propozycję zaprezentował dom mody Prada.

Na wybiegu mogliśmy zobaczyć nieskomplikowane projekty, w których wyróżniały się właśnie te patchworkowe spódnice. Połączenie różnych materiałów i odcieni to absolutny hit, który zdominuje nasze garderoby w tym sezonie. Doda bowiem kolorów naszym stylizacjom.

Patchworkowe spódnice z pokazu Prady, Fot. spotlight.launchmetrics.com

W tym sezonie stawiamy na łączenie materiałów

Miuccia Prada i Raf Simons postanowili połączyć w tym sezonie satynę z plisą, tiul z bawełną i wiele, wiele innych. Te materiały zestawiają ze sobą w jedno, tworząc ciekawe propozycje - np. wyżej przedstawione spódnice. Oczywiście każdy z tych materiałów musi mieć inny kolor, aby się wyróżniać. I tak mamy połączenia czerni i bakłażana, błękitu i żółci czy szarości i zieleni. Prada idzie w bezpieczne duety, ale my wiemy, że im bardziej pozwolimy sobie na szaleństwo, tym lepiej.

Warto zatem zdecydować się również na kontrasty. Spódnica w kolorze fioletu i żółci, czerwieni i oliwki, a może błękitu i pomarańczy? W tym sezonie ogranicza cię wyłącznie własna wyobraźnia.

Jak nosić patchworkowe ubrania?

Prada proponuje nam patchworkowe spódnice, ale ten typ szycia ubrań jest modny od dłuższego czasu. Świetnie wpisuje się bowiem w trend zero waste. Właśnie dlatego warto stawiać też na inne patchworkowe elementy garderoby. Świetnie prezentują się np. kurtki oraz spodnie, którym różnorodność dodaje oryginalności i indywidualności. Znalazłam 3 inspiracje na outfity w stylu patchworkowym, na które warto postawić w tym sezonie.