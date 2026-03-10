Paris Fashion Week to jeden z najpopularniejszych tygodni mody na świecie, który przyciąga wiele fashionistek. It-girls natomiast doskonale wiedzą, jak się ubrać, aby przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Spośród wszystkich stylizacji podpatrzonych w tym tygodniu na ulicach Paryża, wybrałam 10 perełek, które mogą być dla każdej z nas inspiracją na wiosnę 2026. To modne total looki, ciekawe dodatki, a także casualowe outfity, które jesteśmy w stanie w dużej mierze stworzyć z tego, co już mamy w szafie.

1. Casual outfit ze straight jeans

Na początek klasyczna stylizacja. Wystarczy bowiem odpowiednio zestawić niektóre elementy garderoby i dodatki, aby pomimo tego, że są proste, zachwycić wszystkich wokół. To opcja idealna zarówno do pracy, jak i na co dzień. Straight jeans w wersji classic blue, czarny półgolf, a do tego brązowa marynarka - zestaw to z mokasynami lub sneakersami, torebką w stylu baguette oraz okularami przeciwsłonecznymi, czyli must have na wiosnę i lato.

Casual outfit ze straight jeans, Fot. spotlight.launchmetrics.com

2. Koszula w stylu Brontë core i dzwony

Brontë core to absolutny hit wiosny 2026, dzięki premierze "Wichrowych wzgórz", które weszły do kin w walentynki. Doskonale wpisuje się też w poet core, czyli jeden z trzech wiodących trendów 2026 roku. Aby stworzyć taki look, wystarczy naprawdę niewiele - jedynie dodatek falbanek, koronek lub bufek. I właśnie taki jest ten outfit. Mamy tu elegancką koszulę w stylu Brontë, a do tego klasyczne dzwony - węższe na górze, szersze na dole, które świetnie podkreślają proporcje sylwetki i zakrywają to, co trzeba.

Koszula w stylu Brontë core i dzwony, Fot. spotlight.launchmetrics.com

3. Skórzany total look z kurtką ze stójką

Nie tak dawno temu hitem była kurtka ze stójką z Zary. Taka skóra nie bez powodu święciła triumfy. Wiosną 2026 stójki w skórach i trenczach są absolutnym hitem. Szczególnie dobrze prezentuje się to w takim wydaniu - skórzanym total looku. Mamy tu kurtkę, prostą spódnicę za kolana i kozaki na obcasie. Do tego minimalistyczne okulary. Okazuje się, że nie trzeba wiele, aby zachwycić stylizacją w najlepszym wydaniu niczym Monica Bellucci.

Skórzany total look z kurtką ze stójką, Fot. spotlight.launchmetrics.com

4. Stylizacja z chustą

Apaszka to it dodatek, który był hitem już jesieni, ale wraca do nas także wiosną 2026. Tym razem będzie grał pierwsze skrzypce. Nie mogłam przejść obojętnie obok eleganckiej stylizacji z klasyczną czarną spódnicą maxi, koszulą w prążki i czółenkami. Powiesz, że brzmi nudno? To spójrz na wierzch koszuli. Wystarczy zawiązać na barkach chustę i stworzyć z niej elegancką kolię. Zastąpi całą biżuterię i sprawi, że nawet klasyczna stylizacja będzie wyglądać jak milion dolarów.

Stylizacja z chustą, Fot. spotlight.launchmetrics.com

5. Chusta jako modny akcent

A jeśli nie chcesz aż tak eksponować chusty, zawsze możesz postawić na widoczny dodatek w jej postaci. Wystarczy sięgnąć po jeansy w stylu barrel, a do szlufki przywiązać długą chustę. Do tego dodajemy związaną koszulę lub crop top oraz krótką marynarkę. Doskonale w tym zestawieniu będą wyglądać także szpilki, czółenka lub mokasyny czy sneakersy. Niby kolejna prosta stylizacja, ale wystarczy niewielki detal, aby prezentować się jak z fashion weeku.

Chusta jako modny akcent, Fot. spotlight.launchmetrics.com

6. Jeansowy total look ze spódnicą

Total looki wciąż są na topie, a szczególnie te skórzane i... jeansowe. Zamiast jednak stawiać na standard, czyli klasyczne jeansy i kurtkę, postaw na spódnicę z kurtką w tym stylu. Do tego dobierz wyraziste buty, które przełamią nudę w denimowym looku. I w takim wydaniu nie będziesz już potrzebowała nic innego. Alternatywnie możesz dopasować do tego torebkę pod kolor butów oraz wiosenną wisienkę na torcie, czyli okulary.

Jeansowy total look ze spódnicą, Fot. spotlight.launchmetrics.com

7. Spódnica énorme i elegancki top

Spódnica énorme to hit sezonu wiosna 2026. Im bardziej nietypowy krój oraz im większa obszerność danego elementu garderoby, tym lepiej. Do tego oczywiście stawiamy na bardziej stonowaną górę. W tym przypadku elegancki top świetnie komponuje się ze spódnicą, ale warto tu zachować ostrożność, ponieważ zdobienia mogą też sprawić, że czegoś będzie za dużo. Jeśli nie jesteś pewna, czy coś pasuje do wybranej przez ciebie spódnicy, zawsze postaw na basic.

Spódnica énorme i elegancki top, Fot. spotlight.launchmetrics.com

8. Sukienka z trencza w wersji czekoladowej

Czekoladowy kolor był hitem jesieni 2025. Wówczas stawiałyśmy m.in. na płaszczyki tego typu. Jeśli masz krótki trencz w tym kolorze, wiosną możesz się zabawić i stworzyć z niego sukienkę. Wystarczy dobrać do tego rajstopy w tym samym odcieniu i pasek dopasowany do torebki, którym zepniesz trencz w pasie. Do tego dopasuj eleganckie szpilki i torebkę, a z pewnością zachwycisz swoim outfitem np. podczas wiosennego przyjęcia.

Sukienka z trencza w wersji czekoladowej, Fot. spotlight.launchmetrics.com

9. Brontë total look

Jak chcesz jeszcze bardziej zaszaleć ze stylem Brontë lub poet core, możesz zdecydować się na total look w tym wydaniu. Nawet w sieciówkach w tym sezonie jest wiele elementów garderoby, które zapewnią nam taki outfit. Koronkowe spódnice i topy, sukienki, lniane spodnie i t-shirty - możesz zestawiać je w różnych konfiguracjach, bawiąc się modą i dodatkami. Wszystko zależy od twojej inwencji twórczej i wyobraźni.

Brontë total look, Fot. spotlight.launchmetrics.com

10. Office outfit z detalami

Na koniec klasyczny office outfit, jaki jesteśmy w stanie zrobić z elementów garderoby, które niemal każda z nas ma w swojej szafie. Ołówkowa spódnica - tu w wersji skórzanej, do tego koszula z eleganckimi rękawkami i kołnierzykiem, które wystają spod basicowego sweterka. To stylizacja idealna na wiosnę. Wystarczy dobrać do tego szpilki lub mokasyny i mamy perfekcyjny outfit do pracy czy po prostu na co dzień.

Office outfit z detalami, Fot. spotlight.launchmetrics.com

