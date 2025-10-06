Sztuczne futra, zyskały ogromną popularność dzięki swojej wszechstronności i etycznym aspektom. Wybierając futro, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego wygląd, ale także na kolor, który może diametralnie zmienić charakter stylizacji.

Futro białe podkreśli klasyczną elegancję, brązowe zachwyci uniwersalnością i ciepłem, a bakłażanowe pozwoli Ci wyrazić indywidualny styl i doda stylizacjom nowoczesnego charakteru.

Futro białe – Zara

Białe futro marki Zara to kwintesencja ponadczasowej elegancji. Wyróżnia się świeżością, dzięki czemu idealnie rozświetla stylizacje, nawet te najbardziej stonowane. Śnieżnobiałe futra są bardzo popularne w zimowych kolekcjach, ponieważ efektownie kontrastują z ciemnymi kolorami garderoby.

Białe futro świetnie komponuje się z minimalistycznymi stylizacjami, na przykład z czarnymi spodniami i białym golfem. Możesz je również zestawić z pastelowymi sukienkami lub klasyczną małą czarną, aby uzyskać wyjątkowy efekt na wieczorne wyjścia. Białe futro to wybór dla osób ceniących luksus, ale i subtelność – świetnie sprawdzi się zarówno u minimalistek, jak i u fanek glamour. Białe futro marki Zara kosztuje 449 zł.

Futerko - Fot. zara.com

Futro brązowe – H&M

Brązowe futro H&M to symbol uniwersalności. Jest niezwykle praktyczne i ponadczasowe, dzięki czemu pasuje zarówno do dziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Brązowe futra świetnie sprawdzają się w warstwowych stylizacjach na chłodniejsze dni. Możesz je nosić z jeansami, zwiewnymi sukienkami lub dzianinowymi spódnicami.

Są łatwe do stylizowania, pasują do neutralnych odcieni beżu, kremu, bieli, a także do mocniejszych kolorów, takich jak butelkowa zieleń czy bordo. To świetna propozycja zarówno dla fanek stylu casual, jak i tych, które preferują nutę elegancji na co dzień. Futro marki H&M kosztuje 167 zł.

Futerko - Fot. hm.com

Futro bakłażanowe – Mohito

Futro od Mohito w kolorze bakłażanowym to propozycja dla osób, które lubią wyróżniać się w tłumie i nie boją się odważnych barw. Głęboki, intensywny fiolet z nutą bordo nadaje stylizacjom charakteru i nowoczesności. Bakłażanowe futro doskonale współgra z neutralnymi odcieniami – szarościami, czernią, beżami, a nawet złotem – podkreślając indywidualność i kreatywność osoby noszącej. Futro marki Mohito charakteryzuje się krótkim włosem i niebanalnym prostym krojem. Jego cena to 259,99 zł.

Futerko - Fot. mohito.pl

