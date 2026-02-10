W ostatnich sezonach wyraźnie widać zmęczenie skrajnościami. Z jednej strony bardzo obcisłe kroje, z drugiej ekstremalnie luźne nogawki, które bywają efektowne, ale nie zawsze praktyczne. Mom slim to fason, który idealnie odpowiada na potrzebę balansu pomiędzy luźną wygodą, a efektownym podkreśleniem sylwetki. Mają wyższy stan i delikatnie dopasowaną nogawkę. Model z Mohito dodatkowo wykorzystuje efekt push up, co sprawia, że ten trend zyskuje zupełnie nową jakość użytkową.

Jak wyglądają jeansy mom slim push up Mohito?

Model dostępny w Mohito to klasyczne jeansy mom slim w niebieskim odcieniu denimu z delikatnym efektem sprania. Fason ma podwyższony stan, który stabilnie trzyma się w talii i nie odstaje z tyłu. Nogawka jest lekko zwężana, ale nie jest obcisłą rurką, dzięki czemu całość wygląda nowocześnie i lekko.

Materiał to bawełniany denim z dodatkiem elastanu, miękki w dotyku i perfekcyjnie dopasowujący się do kształtu ciała. Dzięki temu dobrze układają się na biodrach i udach, a jednocześnie zapewniają komfort nawet w trakcie wielogodzinnego noszeniu. Zakres rozmiarów obejmuje standardową rozmiarówkę od 32 do 42, a klientki oceniają ją jako zgodną z tabelą.

Cena regularna wynosiła 129,99 zł, obecnie model dostępny jest za 99,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,99 zł), co przy tej jakości i dopracowanym kroju daje bardzo sensowny stosunek ceny do jakości.

Jeansy mom slim push up z Mohito, fot. mat. prasowe Mohito

Dlaczego warto postawić na krój mom slim?

Mom slim to krój, który jest połączeniem klasycznego mom fit z jeansami slim. Krój nogawki się zwęża, ale nie jest tak obcisły, jak zwykłe rurki. To ich ogromny plus, bo możemy cieszyć się tym, co najlepsze w obu tych fasonach. Fason opiera się budowaniu proporcji: wysoki stan podkreśla talię, a dopasowana nogawka optycznie wydłuża nogi.

Taki krój jest odpowiedzią na potrzebę posiadania jeansów, które są jednocześnie kobiece, wygodne i łatwe do wystylizowania na różne okazje. Dlatego właśnie wraca jako hit danego roku, a nie chwilowa moda.

Efekt push up to współczesny dodatek technologiczny, który nie zmienia estetyki, ale poprawia komfort noszenia i wizualny efekt. Dzięki umiejętnie umieszczonym przeszyciom, ten fason ładnie modeluje pośladki, optycznie je zaokrąglając i unosząc.

Te jeansy są atrakcyjnym wyborem dla kobiet w różnym przedziale wiekowym. Skomplementują zarówno figurę 20-latki, jak i 50-latki, a o ich charakterze zdecyduje reszta dobranych do nich dodatków.

Jak stylizować jeansy mom slim?

W wersji casual mom slim z Mohito świetnie wyglądają z prostym T-shirtem wsuniętym w spodnie i sneakersami. Na co dzień do pracy można je połączyć z miękką koszulą lub cienkim golfem i loafersami, tworząc spokojną, ale dopracowaną stylizację. Weekendowo sprawdzą się z krótką kurtką, swetrem narzuconym na ramiona i botkami.

To jeden z tych modeli, które naprawdę robią całą stylizację – bez potrzeby dokładania modowych ozdobników.

