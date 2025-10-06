Lakierowane kozaki zyskały miano jednego z najgorętszych trendów, ponieważ łączą w sobie klasyczną elegancję z odrobiną odwagi i nowoczesności. Ich błyszcząca powierzchnia przyciąga uwagę, dodaje stylizacji charakteru i sprawia, że nawet najprostszy zestaw zyskuje bardziej wyrazisty, modowy akcent.

Moda na lakierowane kozaki wpisuje się również w szerszy trend powrotu do estetyki lat 70. i 90., kiedy połysk, winylowe wykończenia i mocne akcesoria były symbolem odwagi i zabawy stylem. Dziś lakierowane kozaki to symbol quiet luxury.

Lakierowane kozaki za kolano - H&M

Sięgające za kolano, czarne kozaki z H&M to najmodniejszy model sezonu jesień-zima 2024/2025. Polubią go wszystkie fashionistki, które chcą zwracać na siebie uwagę. Do czego nosimy kozaki za kolano? Np. tak jak Małgorzata Kożuchowska do sukienki z "frędzlowym" dołem. Jeśli dla ciebie to zbyt awangardowy outfit połącz je z np. z szortami i oversizową, białą lub czarną koszulą. Kozaki marki H&M kosztują 359 zł.

Kozaki - Fot. hm.com

Lakierowane kozaki na platformie - Even&Odd

Bordowe, lakierowane kozaki na platformie kojarzą mi się z serialem "Emily w Paryżu", a tobie? Możesz te oryginalne buty nosić np. do mini spódniczek i krótkich tweedowych marynarek. Jeśli taki styl to nie twoja bajka, po prostu zakładaj je do wąskich jeansów i oversizowej marynarki. Pod marynarkę obowiązkowo załóż koszulę wiązaną pod szyją — dzięki temu lakierowane buty na platformie nie będą wyglądać wulgarnie, a elegancko. Kozaki marki Even&Odd kosztują 179 zł.

Kozaki - Fot. zalando.pl

Lakierowane kozaki z ozdobną klamrą - Bershka

Brązowe, lakierowane kozaki z klamrą wokół kostki to świetna opcja do pracy. Pasują zarówno do ołówkowych, jak i rozkloszowanych spódnic. Pięknie połączą się z płaszczem w camelowym odcieniu. Aby dopełnić całość, możesz pokusić się o super modny beret lub toczek i duży szal np. w kratę. Kozaki marki Bershka kosztują 299 zł

Ważne. Wybierz model, który idealnie przylega do łydki. Odstające modele nie są eleganckie, a za wąskie wyglądają po prostu komicznie.

Kozaki - Fot. bershka.com

