Czasami wystarczy jedna rzecz, aby podkręcić całą stylizację. Szukasz dodatków, które zamienią nawet najnudniejszy jesienny look w modowe dzieło sztuki? Oto one — wszystkie znalazłam w sklepie Reserved Duża, wężowa torba, burgundowe rękawiczki (koniecznie z futerkiem) i klasyczny moherowy beret w mocnym kolorze. Co wybierzesz dla siebie? Może wszystko?

Duża wężowa torba

Torby XXL to prawdziwy hit sezonu jesień-zima 2025/2026. Lansują je takie tomu mody jak: Chanel, Stella McCartney czy Acne Studios. Pamiętaj, że według obowiązujących tendencji dużą torbę nosimy po pachą lub w ręku trzymając ją od dołu. Wężowa torba świetnie uzupełni takie outfity, jak np. dzianinowe, proste sukienki. Możesz nosić ją także do pracy w połączeniu z klasycznym, "nudnym" garniturem. Ta torba ma moc i uratuje właściwie każdą jesienną stylizację.

Ważne. W tym sezonie nie łączymy węża z panterą. Musisz zdecydować się na "jedno zwierzę". To, co jeszcze do niedawna było super modne, dziś jest passe.

Wężowa torba Reserved kosztuje 79,99 zł.

Duża wężowa torba - Fot. reserved.pl

Burgundowe rękawiczki z futerkiem

Burgund to bez wątpienia jeden z najmodniejszych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026. Nie planujesz w tym sezonie kupować nowego płaszcza, ani kurki? Zatem podkręć te, które masz już w szafie burgundowymi rękawiczkami. Aby nie było zbyt nudno, wybierz model z futerkiem. Burgund doskonale łączy się z czernią, brązem, różem i czerwienią. Widzisz, jak łatwo zbudować look jak z pokazu?

Burgundowe rękawiczki Reserved kosztują 129,99 zł.

Burgundowe rękawiczki z futerkiem - Fot. reserved.pl

Moherowy beret

Kiedyś znienawidzony, dziś uwielbiany. Każda it-girl w sezonie jesień-zima 2025/2026 ma w swojej szafie moherowy beret z antenką. Taki dodatek, dzięki temu, że jest charakterystyczny, uratuje każdą stylizację. Łącz go z płaszczami i kożuszkami. Nie polecam zestawiać beretu z puchową kurtką — w tym przypadku co za dużo to niezdrowo.

Moherowy beret Reserved kosztuje 99,99 zł.

Moherowy beret - Fot. reserved.pl

Wężowa torba, burgundowe rękawiczki, moherowy beret — z czym łączyć?

Nie masz już chyba watpliwości, że wężowa torebka, burgundowe rękawiczki z futerkiem i moherowy beret to hity sezonu, które potrafią uratować nawet najbardziej nudną stylizację. Ale jeśli potrzebujesz więcej inspiracji jak nosić te modowe must-have'y, przygotowałam dla ciebie zbiór pomysłów.